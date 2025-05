O Carrasco - UM NOVO ESCÂNDALO

UM NOVO ESCÂNDALO

O provérbio "diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és" tem deixando em alerta alguns desembargadores da Bahia. Não é de hoje que o Carrasco vem falando das peripécias de uma empresa que se diz FORTE no ramo de alimentação hospitalar e agora passou a arrotar que é forte junto ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, dada a rapidez que suas causas caminham nas repartições administrativas e principalmente nas procuradorias. Todo o aparato advocatício público ao seu inteiro dispor e numa velocidade supersônica. Uma apuração bem mais profunda já foi iniciada por equipe de reportagem investigativa e o Centenário, em nome do bom jornalismo, já começou a ouvir todos - todos mesmo - os atores envolvidos nesse arranjo de mais de cinquenta milhões de reais. Será quando a FORTE deixará muita gente fracassada, porque a PARADA é complicada e vai deixar muita gente de queixo caído, até porque um link entre a dita FORTE e uma recentíssima operação da PF foi identificado. Falta de aviso não foi.

PULO DO GATO?

A Embasa, que vem combatendo veemente os gatos de água, anda enfrentando uma velha assombração do passado. Estão surgindo rumores que um felino anda rondando a empresa. O bichano quer voltar a operar como fazia no passado. A movimentação desse felino requer cuidados políticos. Afinal, as lupas do MP e do TCE estão cada vez mais atentas à Embasa. Essa movimentação estranha tende a não avançar porque a arapuca está armada.

VALE TUDO: A NOVELA DO FERRY BOAT

Parece que a travessia Salvador-Itaparica tem mais reviravoltas do que novela das nove. A nova velha licitação do ferry boat, conduzida pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), mais uma vez expõe o talento raro da pasta para tropeçar em seus próprios procedimentos. O roteiro? Uma mistura de inabilidade técnica com uma impressionante falta de conhecimento sobre o que está em jogo — ou fingem que não sabem? Como cereja no bolo, ressurge das profundezas do Atlântico um velho conhecido: o “empreendedor” português, reincidente na arte de empurrar embarcações usadas (ou melhor, semiaposentadas) para a Bahia. Sim, ele mesmo! O mesmo que já marcou presença em licitações anteriores e que, segundo consta, tem um radar especial para detectar oportunidades para empurrar gato por lebre — ou ferry por sucata. Enquanto isso, a população segue esperando que a travessia seja tratada com seriedade e competência. Mas, pelo andar da embarcação, a única coisa moderna nesse processo todo é a cara europeia do envolvido.

NATAL FELIZ

No antigo Egito, na época de Moisés, a praga dos grilos devastou cidades inteiras. Desde então, sabe-se: onde esse tipo de bicho passa, nada floresce. Foi exatamente assim num balneário aqui por perto. Depois de sugar até a última gota e se queimar com todos pelos seus métodos nada republicanos, o Grilo tentou refúgio no porto verdadeiro. Lá, sem espaço para suas velhas manobras, volta cabisbaixo e agora tenta “armar” suas ocas no porto genérico. Fica o alerta: com essa peste chegando, o que hoje já não é um porto seguro, pode virar um porto completamente arrasado. Apesar de tudo, pretende desejar um feliz natal bem polpudo para todos. Muito óleo de peroba!

VIA BAHIA 2.0?

Parece que nem a saída da Via Bahia da administração da BR-324 e da BR-116 vai trazer paz aos baianos. O contrato proposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pode autorizar a nova concessionária que vai assumir a gestão das rodovias a dobrar os postos de pedágio, e consequentemente a sua arrecadação. Para se ter uma ideia do absurdo, o trecho entre Salvador e Feira de Santana pode passar de dois para quatro postos.

DEVOLVA-ME

A Magalu precisou voltar ao Carrasco após novas reclamações de seus clientes. A queixa da vez é que a loja tem se recusado a fazer trocas e empurrado com a barriga os pedidos de estorno. O impasse sobre a devolução do valor usado na compra chega a durar, segundo alguns relatos, até dois meses. A Magalu, que sempre se orgulhou da sua relação com os clientes, tem deixado a desejar em muitos quesitos.

CAINDO AOS PEDAÇOS

A Viação Regional, empresa de ônibus interestadual, segue prestando péssimo serviço aos consumidores. Os passageiros que se aventuram a utilizar o transporte, incluem no preço da passagem, baratas e formigas que desfilam nos corredores do veículo. Isso quando o ônibus não quebra no meio do caminho e deixa os passageiros e até os funcionários a Deus dará.

TURISMO CONTEMPLATIVO

A Emtram, empresa de ônibus que oferece um péssimo serviço de mobilidade interestadual na Bahia, figura mais uma semana nesta coluna. Com sua “pontualidade britânica"... só que bem diferente da praticada na terra da rainha, a empresa age com seus consumidores como se os passageiros não tivessem compromissos ou hora marcada em seus destinos finais. Com tanta agonia nas saídas e demora nas viagens, o caminho é ler um livro ou fazer crochê. Atraso? Que atraso? É só uma nova modalidade de 'turismo contemplativo' oferecido pela Emtram.

FORMIGUEIRO TRICOLOR

A CCR Metrô Bahia, especialista em transformar a estação Campo da Pólvora em um autêntico formigueiro tricolor pós-jogo do Bahia, aprontou mais uma das suas. A experiência de embarque é tão 'aconchegante' que você inevitavelmente fará novos amigos, mesmo que seja à força. A dica é ir para o estádio já sabendo o nome, CPF e árvore genealógica dos seus futuros companheiros de viagem. Afinal, espaço é artigo de luxo na hora de ir embora, tendo em vista que apenas um acesso à estação fica à disposição dos passageiros.

CONTRASTE

A Prefeitura de Jequié lançou um vídeo em comemoração ao último dia do trabalhador que não tem muito a ver com a realidade do município. Ora, em uma cidade com 160 mil habitantes, e que oferece postos de trabalho para apenas 15,13% da população, não conseguindo gerar empregos, não há o que se comemorar.

JOGADA

O Carrasco recebeu denúncia, que a prefeitura de Ilhéus, ainda na administração de Mário Alexandre, o Marão, teria contratado um site de notícias para prestação de serviços em novembro de 2024. O estranho é que o domínio só foi criado em dezembro e o site teria encerrado suas atividades em 4 de janeiro de 2025, um mês depois. Diante disso, fica a suspeita de que o www tenha sido criado apenas para receber recursos públicos. Aguardem cenas dos próximos capítulos!

MORRER? AGORA NÃO

Morrer em Itapetinga ficou tão caro, que só aumentou o medo do imponderável. O prefeito Eduardo Hagge decidiu taxar os enterros nos cemitérios municipais e o aumento chega até 500%. Tem cova que custa R$ 1.500 reais. Se em vida já não há dignididade, imagina no fim dela.

CADÊ O DINHEIRO?

Em Teofilândia, o prefeito Higo Moura andou "abastecendo" carros da gestão que andavam sucateados. Isso de acordo com denúncia recebida pelo Carrasco, que aponta que tais veículos estavam em um pátio, há um bom tempo sem rodar, e mesmo assim apareciam nos gastos apontados pelo TCM. Agora, se é um bando de lata velha que nem anda, esse Carrasco quer saber: Para onde o dinheiro foi?

DONOS DA RUA

Passado o alvoroço com o modismo dos patinetes da Jet, em Salvador, eis que surge um ponto que vem sendo observado por praticantes de atividades físicas e pedestres. Em alguns pontos de estacionamento dos equipamentos, os patinetes tomam todo o espaço e as pessoas precisam desviar, pela ciclovia ou pela rua. Já é hora da empresa Jet começar a organizar esses pontos, que agradam a uns e incomodam a outros.

PUXA E ESTICA

Um imbróglio tem dado dor de cabeça à prefeita de Conceição do Almeida, Renata Suely Barros. O Ministério Público do Estado da Bahia ingressou com uma Ação Civil Pública contra o município apontando irregularidades na alienação de um imóvel público. No bolo, está ainda a 'Costa Pinto Materiais para Construção LTDA'. O fundamento jurídico é que a alienação do imóvel foi realizada em desacordo com o quórum mínimo exigido para a aprovação da lei que autorizou o processo. A corda ainda vai esticar e deve quebrar para algum lado.

O BEM-AMADO

As benesses oferecidas pelo governador Jerônimo Rodrigues a prefeitos durante a entrega de ambulâncias se estenderam ao deputado Vitor Azevedo, que permanece no partido de Bolsonaro, segundo comentários, apenas por conveniência. Com direito a bolo e velinhas para soprar, o parlamentar ganhou uma ‘festinha’ para celebrar o novo ano de vida.

O BEM-AMADO II

Frequentador assíduo da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), Vitor Azevedo já caminha para deixar o PL durante as eleições de 2026. Duas siglas que prometem fazer uma bancada forte de deputados estaduais no próximo pleito vem cortejando o deputado: Avante e MDB. Façam suas apostas, mas é bom esses partidos ficarem com um olho na missa e outro no padre.

ENFIM, FUNCIONANDO

Ivana Bastos começou bem seu mandato de presidente da Alba. Encerrou uma tradição de muitos anos na Casa, de viver para aprovar apenas projetos do Executivo. Isso acabou. Agora, as propostas de autoria dos deputados passaram a ter seu lugar e o parlamento baiano voltou a ter sentido de existir.

TEM QUE CHEGAR JUNTO

Só falta agora a Alba preencher melhor o plenário na segunda e na quarta. Nesses dias, as sessões ordinárias têm durado poucos minutos, com raras presenças dos deputados estaduais. É preciso que os parlamentares façam valer o dinheiro do povo com mais participação.

CCJ FELIZ

Por outro lado, a CCJ da Alba está mais movimentada do que nunca. Os deputados não escondem a felicidade que sentem com a possibilidade de ver seus projetos serem aprovados no plenário.

CAMARADA XI JINPING

O poderoso camarada Xi Jinping, presidente da China, pretende cortar de 'cabo a rabo' o Brasil com ferrovias. O plano ousado, revelado pela ministra Simone Tebet, já era cobiçado pelo governo Jair Bolsonaro, que por sua falta de trato e resistência a qualquer coisa vermelha, não conseguiu tirar a ideia da cabeça. Agora, cabe ao atual governo ajudar a executar essa revolução no transporte logístico brasileiro, o que poderá impulsionar a fragilizada economia do país.

"BOMBA RELÓGIO”

Depois que a batata assou para alguns juízes estaduais de Porto Seguro, a bola da vez promete ser a Justiça Federal em Eunápolis, onde juiz e procurador estariam brigando como gato e rato. Não fosse apenas denúncia de liminares concedidas para aumentar vagas de medicina em faculdades da região e favorecimento a falsos indígenas em conflito agrário, com prejuízos aos verdadeiros donos das terras, eis que surge agora denúncia de que a justiça federal naquela localidade estaria desrespeitando ordens emanadas de instâncias superiores. Até e-mails com comunicações vindo de cima andam sumindo da caixa de entrada institucional, segundo servidores. Todos esses fatos já estão sendo analisados tintim por tintim pelo CNJ, em sigilo. Os prejudicados, unidos, estão revoltados e prometem não se intimidar e não aliviar para quem se acha acima do bem e do mal. Um dos abusos teria sido cometido contra um bilionário da celulose, que por pouco não viu suas obras serem derrubadas por mero capricho. Advogados, inclusive advogadas, políticos de Brasília, uma família presidencial e um craque empresário do ramo educacional, seriam as peças-chave para entender o que de fato ocorre naquela subseção.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para o INSS, a CGU e a AGU. O primeiro por ter participado, fazendo vista grossa para que aposentados e pensionistas fossem furtados em plena luz do dia. A segunda, conforme palavras do ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, teria sido omissa, já que deveria atuar preventivamente e deixou a desejar. A terceira porque ao ajuizar ações contra os sindicatos fraudadores, teria “esquecido” de incluir três do mais envolvidos, um deles, gerido pelo irmão de Lula, fazendo com que o deputado Nikolas Ferreira obtivesse uma liminar da Justiça Federal para incluir os três danadinhos na mira da artilharia da AGU. O presidente Lula passa de raspão pelo selo semanal do Carrasco, porque apesar de afirmar acertadamente que esse escândalo foi um roubo, erra grotescamente ao tentar se eximir dizendo que o esquema teria sido culpa da gestão passada. Lá da Rússia, ao invés de falar as baboseiras disparadas, deveria era cobrar aos congressistas de seu partido que assinem o pedido de abertura da CPMI do INSS, pois só assim o cidadão brasileiro irá descobrir quem são os efetivos ladrões dos bilhões de reais, que configura o maior escândalo na administração LULA 3.0.