O Carrasco - Unanimidade

UNANIMIDADE I

Quanto se trata da iFood, fica difícil saber de onde vem as piores reclamações. Os usuários da plataforma não aguentam mais as falhas no sistema, que muitas vezes resultam em cobrança indevida e muita dor de cabeça. Já os entregadores, que literalmente carregam a empresa nas costas, cansaram de denunciar o desrespeito da empresa. Além disso, para a surpresa de ninguém, a empresa ocupa o topo da lista de contestação no site Reclame Aqui, nos últimos seis meses.

UNANIMIDADE II

Em meio às já exaustivas reclamações, o iFood consegue se superar — e segue acelerando rumo ao próprio colapso. Agora, para o "privilégio" de usar o aplicativo, o usuário terá que pagar uma taxa de serviço de R$ 0,99. Com mais de 100 milhões de usuários, obviamente a empresa não achou necessário avisar ninguém. Transparência? Só quando convém. E a pergunta que não quer calar: esse dinheiro vai finalmente parar nas mãos dos entregadores ou vai engordar ainda mais o caixa da plataforma? O valor sobe, o serviço continua o mesmo e o desprezo pelo consumidor também.

VERGONHA

Volta e meia este Carrasco denuncia empresas que submetem trabalhadores a condições analogas à escravidão. Dessa vez, a máscara que caiu foi da JBS Aves. Segundo o MTE, a empresa do grupo JBS submeteu dez pessoas a jornadas de até 16 horas diárias. O grupo ainda comia frangos descartados por estarem fora do padrão da JBS, entre outras humilhações.

SANTO DESCUIDO

Quem frequenta o Hospital Santa Isabel convive com a dificuldade no acesso aos sanitários, em contraste com a incrível facilidade de se adentrar áreas que deveriam ser muito restritas. Qualquer pessoa que chegue ao local precisando utilizar o banheiro precisa percorrer longos corredores e até procurar em andares diferentes, uma vez que os sanitários são trancados. Em meio a essa busca, é possível chegar até a UTI, sem nenhuma abordagem, evidenciando a vulnerabilidade dos pacientes.

VOO FANTASMA DA AZUL

Anuncia o voo mas entrega o sumiço. A Azul brinca com o consumidor ao divulgar uma linha que simplesmente não existe. O cliente tenta, busca… e só encontra frustração. A promessa da linha para Teixeira de Freitas parece que existiu por um tempo e justamente agora, quando poderia ser uma alternativa diante das obras do DNIT na estrada, não há um único voo disponível.

MONOPÓLIO AÉREO

A parceria de compartilhamento de voos domésticos, entre Azul e Gol, vai ser tema de uma audiência pública, que irá debater os impactos ao consumidor. A prática, conhecida como codeshare, pode impactar na oferta de serviços aos consumidores, com possível agravamento da situação diante de uma potencial fusão das empresas no setor aéreo. Bom que os poderes fiquem de olho, já que há risco da formação de monopólio.

CACAU SHOW DE HORRORES

A Cacau Show deve viver semanas de horror. Isso porque todo mundo resolveu botar a boca no trombone com relação ao comportamento do dono da franquia, Alê Costa, que trata o negócio como uma verdadeira seita. O clima dentro da empresa não é dos melhores, mas sempre há espaço para piorar.

FRAMBOESA DE OURO

Pegar um cineminha no meio da semana, para quem pode, deveria ser uma experiência mais tranquila. Salas vazias, menos tumulto no shopping. Mas não no Cinemark do Salvador Shopping. Principalmente se você não abrir mão de uma pipoca durante o filme. A falta de funcionários na lanchonete e um atendimento digno da premiação de pior filme (framboesa de ouro) testam a paciência de qualquer um e ainda fazem com que muitos percam o início da exibição.

DREAM TEAM DE AÇO

Um figurão da política deu a letra ao Carrasco, em papo de corredor, sobre as carências no elenco do Bahia. No entendimento dele, que é um tricolor apaixonado, o time precisa de goleiro, camisa nove e um zagueiro. Sem isso, segundo ele, só sonha com algo maior quem for muito iludido.

FARRA DAS LICITAÇÕES

O prefeito de Ipirá decidiu abrir a porteira de vez e, passando por cima do MP e TCM, logo assinou licitações que chegam aos R$ 4 milhões. Sem perder tempo, ele botou na lista as seguintes empresas: João Batista Lima ME, de produtos de limpeza, cujo valor contrato ultrapassa os R$ 1.3 milhões. A Farmácia Mais Saúde Ipirá não ficou de fora e abocanhou mais de R$ 400 mil. Para garantir os pães, a Alternativa Panificadora e Lanchonete levou o contrato de mais de R$ 750 mil. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, decoração, o prefeito Thiago do Vale gastou quase R$ 900 mil. As empresas que irão prestar esse serviço não tiveram os nomes divulgados. Como se não bastassem os problemas enfrentados pela cidade, que vão desde saneamento à Saúde e Educação, a importância da vez são as fraldas, pães, bandeirolas e tudo mais que for garantir a festa dos que estão no poder. Viva São João!

EMENDAS SOB SUSPEITA

A Prefeitura de Nova Canaã entrou na mira do MPF após receber as emendas parlamentares individuais impositivas sem finalidade definida, as famosas “emendas PIX”. O parquet sentiu cheiro de armação e decidiu abrir investigação para apurar a regularidade da prestação de contas da emendas recebidas no ano de 2024. O Carrasco tá de olho!

VIGIA, DOTÔ

E pelas bandas de Jacobina, a farra do poder continua. Depois de O Carrasco expor por aqui que a prefeita Valdice Castro nomeou o próprio esposo e ex-prefeito, Leopoldo Passos, como chefe de gabinete, o “dotô coroné”, como é conhecido pelas terras Payayás, tem agido como se mandatário fosse. Para comprovar basta dar uma rápida passadinha nas redes sociais do dito cujo, onde ele se autopromove em entrevistas, inaugurações e entregas municipais. Quem não sabe até pensa mesmo que o prefeito é ele. Vigia, viu?

BAQUE NO BOLSO

Nilza da Mata (PSD), prefeita de São Sebastião do Passé, quebrou os moradores e comerciantes da cidade com o fraco São João deste ano. Com apenas quatro atrações de peso, sendo duas já batidas no município, os donos de casas de aluguel já lamentam pela grade aquém, o que atrai menos interessados na estadia. Além disso, quem tem seu comércio, ou faz seu 'ano' vendendo na festa, tem baixa expectativa de lucro com o cenário que se desenha.

APRONTOU DE NOVO

Após grave denúncia que revelou um esquema de fraude no município de Teofilândia, eis que o prefeito Higo Moura (PSB) continua com as peripécias. Desta vez, a gestão é acusada de priorizar um contrato com uma banda musical, em detrimento ao assistencialismo de centenas de famílias. A gestão disponibilizou R$ 184 mil para compra de cestas básicas aos municípes carentes e R$ 300 mil para contratar a banda Unha Pintada, que deve se apresentar no próximo dia 11 de junho, durante a tradicional Trezena de Santo Antônio. Pelo visto, a prioridade não é com o que o povo de fato precisa.

PRECARIEDADE

Após auditorias, foram constatadas absurdas irregularidades na Educação do município de Pedro Alexandre, no exercício de 2022. Precariedade nas instalações das cozinhas, abastecimento de água falho, bem como falta de higiene. Em cinco escolas, não existiam bebedouros disponíveis para os alunos, apenas filtros de barro, sem condições de funcionamento. Em uma das unidades, não havia restrição à circulação dos alunos pela cozinha, já que para sair da sala e ir ao banheiro, os estudantes passavam pela área de preparação dos alimentos. Fica a lição para o prefeito Yuri Andrade (PP), que foi multado apenas em R$ 2 mil.

AMADORISMO

O município de Catu vai ter que providenciar, imediatamente, profissionais de apoio no transporte escolar aos estudantes com deficiência para evitar a evasão escolar e garantir assim o cumprimento da legislação. Uma denúncia apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), apontou casos de desistência escolar no município devido à ausência de monitores, o que impossibilita o deslocamento seguro das crianças até a escola. Sendo assim, a gestão de Pequeno Sales (PT) vai ter que apresentar um plano de gestão, com diagnóstico da demanda atual, identificação das rotas atendidas, levantamento dos alunos com deficiência que utilizam o transporte escolar e medidas administrativas concretas para assegurar a oferta contínua e adequada de monitores. O pequeno prefeito do município precisa aprender e muito!

LEGADO DO EX

O atual vice-prefeito do município de Barreiras, Túlio Viana (PL), afirmou que a ex-gestão de Zito Barbosa (União Brasil) teria gasto a verba dos precatórios da Educação, no total de R$ 27 milhões, que seriam distribuídos entre os professores da rede municipal. Túlio disse ainda que, do total, restam apenas R$ 4,7 milhões, valor este que também estaria destinado à mesma finalidade, embora ainda não empenhado formalmente. O que interessa mesmo é quando os professores vão receber o que tem direito.

FERRUGEM MALVADO

Enquanto o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), volta as atenções para o São João, estudantes da zona rural sofrem com a falta de merenda escolar. Pais de alunos apontam que, por falta de alimentação, uma escola foi fechada. No momento em que Jequié pretende realizar o "maior São João da Bahia”, o prefeito ferrugem malvado deixa faltar a comida dos estudantes.

VIROU MODA?

Depois da invasão de servidores à Câmara Municipal de Salvador, na semana seguinte o episódio se repetiu na Assembleia Legislativa. O mau exemplo se prolifera pelo interior e foi também realizado no município de Itambé. Nos três casos a mesma situação: invasão, protestos e sessões suspensas. Desse jeito fica difícil defender, pois não está sendo um caso isolado, já está virando moda.

SÃO BRAZ COM "S"

O governo do Estado quer aproveitar as obras de requalificação do VLT para alterar oficialmente o nome do Mercado do São Braz. A proposta é simples: trocar o “z” pelo “s” — Mercado do São Brás. A mudança quer romper de vez com a associação à antiga fábrica que deixou como legado uma história de exploração, e reforçar a memória da resistência das mulheres que trabalharam ali.

PRÓXIMO EPISÓDIO: SILÊNCIO GREGO

O roteiro da licitação do ferryboat da Bahia entrou em modo “thriller político”. Após a vistoria que mais pareceu excursão turística à Grécia — com direito a selfies à beira-mar e vinho branco na taça — o silêncio tomou conta da Seinfra. Silêncio esse que grita. Nos bastidores, concorrentes sérios continuam sendo ignorados, enquanto tudo aponta para uma encenação cuidadosamente ensaiada. E o elenco? Vai se revelando aos poucos. Nos próximos capítulos, uma personagem-chave dessa aventura internacional deve ganhar o palco — ou melhor, as redes. Imagens de sua jornada “técnica” em solo grego, com pose de influencer e clima de férias, estão prestes a serem divulgadas. E prometem mostrar que, para alguns, vistoriar ferry virou sinônimo de dolce far niente. Enquanto isso, o povo baiano segue preso a um sistema de transporte precário — e a uma licitação cada vez mais parecida com roteiro de escândalo. Spoiler? Não. Apenas Justiça à vista.

ENQUADRADA

Essa semana quem leva o selo do Carrasco é a ministra do meio ambiente Marina Silva. Essa coluna, na esteira da enquadrada que dona Marina levou do senador Omar Aziz, também concorda que a entourage ambientalista do governo presta um desserviço à nação e ao desenvolvimento. “A senhora não é mais ética do que ninguém. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5 mil obras paradas no Brasil”, disparou com muita propriedade o parlamentar da Casa Alta. Enquanto a ministra afirmou ter visto a morte de seis pessoas por conta de obras da BR 319, Aziz rebateu dizendo que muito pior foi ver quinze mil amazonenses morrerem sem oxigênio na pandemia, em virtude da inexistência de uma estrada ligando o estado ao resto do Brasil. Além de deixar de passear pela Avenida Paulista para conhecer a realidade do povo brasileiro, Marina, para fazer jus aos seus ideais e dar exemplo, deveria transitar de ônibus ao invés de avião, evitando a emissão de CO2. Igualmente, deveria trocar sua luxuosa moradia e viver em Ocas. O povo indígena ficaria feliz com a iniciativa e a titular do meio ambiente chegaria com moral na COP 30.