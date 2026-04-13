O Carrasco - Vai dar barraco

VAI DAR BARRACO

Moradores do Loteamento Praia de Imbassaí, no distrito de Imbassaí, denunciam o que classificam como abandono de obra pública por parte da Prefeitura de Mata de São João.

Iniciada há cerca de dois anos, a intervenção de pavimentação e drenagem pluvial foi executada de forma parcial, deixando um trecho de aproximadamente 300 metros da Rua K sem calçamento e com a drenagem incompleta — cenário que, até hoje, impõe poeira, lama e dificuldades diárias à população. Para os moradores, o caso vai além de um problema pontual e passa a simbolizar falhas graves de planejamento, execução e priorização de investimentos públicos no município.

EMBROMATION

A Movida, que faz parte da SIMPAR, uma holding que sucedeu o Grupo JSL, fundado por Júlio Simões, anda dando cano quando o assunto é indenização por sinistros causados. Um veículo de sua frota em Salvador se envolveu numa colisão de trânsito na região da Fonte Nova em meados do ano passado e até os dias atuais não autorizou o conserto do importado pertencente a terceiros ou tampouco a liquidação de danos já quantificados. São promessas de pagamentos, dezenas de e-mails solicitando uma série de documentos dispensáveis e afirmações de que “é hoje e é amanhã”: o famoso embromation. Além de causar estranheza o fato de a Movida não estar amparada por uma seguradora e sim por uma cooperativa de quinta categoria, o episódio demonstra o descaso com que o grupo empresarial trata o cidadão soteropolitano.

BEIJO DE JUDAS?

O Salvador Bahia Airport resolveu oficializar o polêmico sistema Kiss & Fly — ou, no bom português, o "Beije e Voe". O CEO da VINCI Airports no Brasil, Julio Ribas, tentou dourar a pílula para o que os motoristas chamam de "taxa do cronômetro": apenas 10 minutos de gratuidade para embarque e desembarque. O argumento da concessionária é a "eficiência" diante de um fluxo de até 40 mil pessoas por dia. No entanto, o que a VINCI chama de solução, taxistas e motoristas de aplicativo chamam de arrecadação extra disfarçada de gestão de tráfego. Em um terminal que já cobra uma das tarifas mais salgadas do país, será que esses 10 minutos são para organizar o fluxo ou para acelerar o faturamento? Olho vivo, porque para o passageiro virar "pedestre de luxo" e o motorista virar "refém da cancela", é um pulo!

SAFADEZA ESCANCARADA

Os donos de postos em Salvador decidiram inovar na esperteza. O etanol simplesmente sumiu de diversos estabelecimentos nos últimos dias, em uma manobra coordenada para forçar o consumo de gasolina. O plano é "simples": os frentistas são orientados a oferecer apenas o derivado do petróleo, que está com o preço nas alturas devido aos conflitos no Oriente Médio. Parece que a sede pelo lucro fácil não encontra limites na ética comercial. O soteropolitano, como sempre, paga o pato (e o combustível) mais caro do país.

GOLPE DO COMBUSTÍVEL

A "máquina" da Câmara Municipal de Itapetinga não anda, ela voa, e alto no bolso do contribuinte. O Carrasco analisou os contratos da Casa e o achado é de arrepiar: em apenas 64 dias, o custo dos cartões de combustível dos 15 vereadores sofreu um reajuste digno de ficção científica. O aumento foi de inacreditáveis 400% em menos de dois meses e meio. Com a palavra, a presidência da Casa, que parece seguir na mesma toada da prefeitura municipal quando o assunto é descaso com o dinheiro público.

EDUCAÇÃO DE CABRESTO

O prefeito de Riachão das Neves, Moab, está na mira por transformar a gestão escolar em "quintal de casa". A denúncia aponta que o gestor atropelou a carreira do magistério, preenchendo cargos de diretores na base do "quem eu quero", ignorando a meritocracia e a legislação. Educação não é moeda de troca política, e Moab terá que explicar essa manobra que fere a impessoalidade do ensino.

GAMBIARRAS CONTÁBEIS

O prefeito de Araçás, Agamenon Coelho, terá que detalhar as contas da comunicação. O TCM investiga um contrato de R$ 107 mil que virou uma "geladeira institucional": a empresa vencedora recebeu apenas R$ 1,6 mil em seis meses. A denúncia aponta "gambiarras" contábeis com estornos de valores irrisórios para driblar o sistema. Onde há fumaça de empenho anulado, o Carrasco enxerga fogo.

GANÂNCIA OU IRRESPONSABILIDADE?

O mutirão de catarata em Irecê virou um roteiro de horror. No CEOM, a matemática da saúde ignorou a segurança: 643 cirurgias em 48 horas. O resultado dessa "linha de montagem" é catastrófico, já que ao menos 10 pacientes perderam a visão e dezenas sofrem com o abandono pós-operatório. A Polícia Civil já iniciou as buscas, mas a sociedade cobra: quem vai se responsabilizar pela cegueira imposta a esses baianos?

DOUTOR DO CONTRABANDO

Tem médico confundindo o juramento de Hipócrates com o "pulo do gato" da muamba. Alfredo Jorge Antônio Júnior, figurinha conhecida no Hospital Municipal de Conceição do Almeida, foi pego pela PRF com um estoque de eletrônicos e produtos de luxo no porta-malas. Pior: há denúncias de que ele usava a unidade pública para comercializar canetas emagrecedoras contrabandeadas. O CRM e a prefeitura vão continuar de braços cruzados diante desse "plantão de vendas"?

SEM PAPAS NA LÍNGUA

O prefeito de Antônio Gonçalves, Dudu Freitas, mostrou que não tem filtros. Em agenda com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o gestor adotou um tom de campanha agressivo e quase não deixou espaço para os demais falarem. No palco, detonou a oposição e jurou fidelidade canina à reeleição do petista. Dudu já vestiu o colete de soldado e não pretende economizar na artilharia.

CONFUSÃO PELA FRENTE

O gabinete do vereador de Vitória da Conquista, Dinho dos Campinhos (Republicanos), entrou em zona de turbulência. O zum-zum-zum nos corredores da Câmara é de que um ex-assessor teria batido na porta do MP e da PF com um arsenal de áudios sobre "recolhimento de taxas" no gabinete. Enquanto Dinho tenta se explicar, o suplente já começou o aquecimento na beira do gramado, de olho na cadeira que pode vagar por quebra de decoro. Se os áudios tiverem a voltagem que dizem, o rolo vai acabar em rachadura irreversível no mandato.

LEI DA FANTASIA

Em Ibirataia, o vereador Lucas Grandão parece ter esquecido de ler o próprio projeto que assinou. O parlamentar tenta emplacar a narrativa de que a prefeitura é obrigada a dar transporte universitário a qualquer custo, ignorando que o texto da lei fala apenas em "possibilidade" conforme o caixa permitir. Para piorar a fake news paroquial, o serviço já existia muito antes da canetada do edil. Com ônibus saindo com poltronas vazias por falta de aluno, a gritaria de Grandão soa mais como desespero eleitoral do que preocupação com os estudantes.

FICOU FEIO

Acostumado a polêmicas, o vereador Jamesson, de Camaçari, protagonizou mais um episódio lamentável na Câmara Municipal na última semana. Durante um protesto de professores que lutavam pela aprovação do reajuste salarial, o edil teve uma atitude reprovável: rasgou o contracheque de uma educadora e ainda debochou da situação. O projeto, felizmente, foi aprovado, mas o gesto de Jamesson ficou marcado como uma demonstração injustificável de desrespeito a quem carrega a educação do município nas costas.

PRIMEIRA-MINISTRA

Mesmo sem mandato, Fabíola Mansur (PV) permanece nas graças de Ivana Bastos (PSD). Fiel escudeira da presidente da ALBA, a ex-parlamentar tem sido chamada, inclusive pela própria Ivana, de "primeira-ministra" do Legislativo. Nada mal para quem está fora da cadeira oficial: é sinal de que continua apitando forte nos corredores da Assembleia, provando que influência nem sempre precisa de crachá de titular.

CASO INÉDITO

A Bahia pode vivenciar algo inédito nas eleições deste ano: um candidato fazendo campanha e sendo eleito de dentro de uma cela. Cumprindo prisão preventiva sob acusação de liderar uma milícia em Feira de Santana, o deputado estadual Binho Galinha se filiou ao Avante e tudo indica que buscará a renovação do mandato na ALBA. Há quem diga que, mesmo cerceado de liberdade, ele segue competitivo e com chances reais de vitória. O "corre" agora é jurídico: saber se a Justiça Eleitoral vai permitir que o santinho circule enquanto o candidato permanece no xadrez. Pelo visto o Avante na Bahia não quer só avançar, quer também inovar.

RINGUE DAS DEPUTADAS

A Comissão da Mulher na Câmara virou um campo de batalha ideológico. A oposição tentou derrubar Erika Hilton (PSOL-SP) com uma moção de repúdio, acusando-a de ofender mulheres "cisgênero". O clima pesou de vez quando Socorro Neri (PP-AC) usou a tribuna para estocar a identidade de gênero da psolista, alegando que ela teria "força de um homem". Entre celulares derrubados pelo Delegado Éder Mauro e boletins de ocorrência, a pauta feminina foi soterrada por um roteiro de baixaria que nem o melhor autor de novela seria capaz de escrever. No Congresso, o debate de direitos deu lugar ao espetáculo de ofensas.

CAMILO SERIA O CARA

Petistas não hesitam em afirmar: se Lula recuar da candidatura, o nome da vez é Camilo Santana. O ex-ministro da Educação, que chegou a ensaiar uma volta ao governo do Ceará, está em compasso de espera pela decisão do chefe do Planalto. Caso Lula concorra, Camilo será o coordenador número um da campanha. De qualquer forma, a moral do cearense está no topo da cadeia alimentar do PT para enfrentar Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Parece que as recentes pesquisas eleitorais e de avaliação do governo fizeram acender o alerta e a possibilidade de desistência de Lula passou a se tornar uma realidade.

ALÍVIO IMEDIATO

De olho nas pesquisas que insistem em não refletir os números da economia, o Governo Lula prepara uma nova versão do Desenrola. A jogada da vez é usar recursos do FGTS como garantia para financiar a quitação de dívidas que sufocam metade da massa trabalhadora. É uma receita antiga e de resultados incertos, já que a inflação segue pressionada e os juros continuam em órbita. Mas em ano eleitoral o vale-tudo econômico parece ser a única estratégia no horizonte do Palácio do Planalto.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a VINCI Airports e seu CEO no Brasil, Julio Ribas, que protagonizou um episódio de ataque contra a imprensa. Em pleno Dia do Jornalista, o executivo tentou constranger profissionais que criticam e questionam a "taxa do cronômetro" no aeroporto de Salvador ao citar a canção Jorge Maravilha, de Chico Buarque: "Você não gosta de mim, mas sua filha gosta". O Carrasco avisa que pão de queijo e referências à época da ditadura não apagam o desconforto de um sistema que mira o lucro sobre o meio-fio, e que tentar coagir quem fiscaliza é um voo cego destinado ao fracasso.