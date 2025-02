O Carrasco – Batata quente

BATATA QUENTE

Semana decisiva para a Secretaria de Saúde de Camaçari. No próximo dia 16 acaba o prazo de 60 dias fixado pelo Ministério Público para o órgão realizar o monitoramento do subsolo, bem como o levantamento de saúde da comunidade de Areias, para medir o impacto dos resíduos provenientes da indústria química TRONOX. Um ofício foi emitido para a gestão passada, mas é a atual administração que vai ter que descascar a batata quente.

DINHEIRO NA MÃO É...

O Iphan surpreendeu, mas de forma negativa, ao torrar mais de R$ 1 milhão só para elaboração de um projeto para a restauração do templo que viu parte do seu teto desabar. Os próprios representantes falaram, na maior tranquilidade, que a quantia foi usada apenas para 'estudos' e 'estudos'. Muita caneta, muito papel, mas nenhum cimento.

FAZENDO ANIVERSÁRIO

Se a moda de comemorar aniversário de buraco na rua para chamar a atenção do poder público para recapeamento pegasse novamente, bem que os usuários do metrô de Salvador poderiam aderir à medida na Estação Tamburugy, na Paralela. Isso porque o acesso à passarela via escada e escada rolante está interditado pela CCR Metrô há muito tempo e merece uma atenção devida da empresa. Ou vamos precisar bater palmas e chamar atenção?

LANCHE INDIGESTO

Quem passa pela avenida Manoel Dias se espanta com o forte cheiro de esgoto que assola as imediações do Burger King que fica na região. Moradores do local apontam que o local, que sofre constantemente com problemas estruturais e passa dias fechados por falta de luz, água, entre outras coisas, não têm dado o tratamento correto para sua caixa de esgoto e a fedentina que fica na frente beira o insuportável. Sabendo que o paladar depende do olfato, como comer algo assim?

ESCURIDÃO

O Carrasco tem ouvido de forma unânime como o serviço da Claro está uma (adjetivos censurados para manter a elegância desta coluna). Os relatos dizem que o sinal não pega em nenhum lugar e a operadora ainda faz cobranças excessivas e misteriosas. Assim não dá para defender, será que tem alguma que preste?

TALENTO OU MERCADO RUIM?

Apesar de se gabar como a líder mundial na fabricação e manutenção de elevadores, a Otis não tem agradado. Na prática, diferente do belo discurso de apresentação, a empresa tem deixado a desejar. Para os soteropolitanos, que aguardam ansiosamente o retorno do Elevador Lacerda, a situação é sentida na pele. Nem o prefeito Bruno Reis aguenta mais. Parece que a questão é falta de concorrente.

SOBREVIDA

A ViaBahia tentou, mas não deu. Agora, o contrato vai até março, depois da empresa ter conseguido uma sobrevida nas rodovias baianas. A parte mais interessante é que a concessionária ainda vai levar uma quantia de R$ 681 milhões somente em indenização. Faz o erro e ganha por isso, essa é a vida da empresa que deixou a desejar durante anos nas BRs 324 e 116.

DEVOLVA MEU DINHEIRO

Como se não bastasse o péssimo atendimento, o Banco do Brasil também realizou inúmeras cobranças indevidas em operações com cheque especial e cartões de crédito e débito. Entre tais irregularidades estão tarifas de segunda via de cartão e taxas de juros acima do limite no cheque especial. Para não ficar ainda mais feio, a instituição fez um acordo com o Banco Central para devolver mais de R$ 20 milhões a seus clientes. Se você for cliente fique atento para receber sua parte desse dinheiro.

ENCOMENDA INDESEJADA

Os responsáveis pelo rombo na Empresa dos Correios e Telégrafos que se preparem. Uma grande Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) vem aí para apurar o prejuízo que ultrapassa os mais de R$2 bilhões na empresa. O que se sabe é que já tem muita gente comendo os cabelos, com medo do que vem por aí.

ATÉ QUANDO?

O pior presidente da história da CBF, infelizmente, é nascido na Bahia. Ednaldo gere o futebol brasileiro com a mesma incompetência que geria (e segue gerindo indiretamente) o futebol baiano. Insistindo há anos no fraco Ramon Menezes, fez nossa Seleção Sub-20 ser humilhada por 6 a 0 contra a Argentina pelo Sul-Americano. Uma fase que só vai passar quando Ednaldo passar.

DONO DA BOLA

Inclusive, o oportunista que (ninguém sabe como) chegou à presidência da CBF, está na mira da Assembleia Legislativa. Motivo? Teria inflado o preço dos ingressos da partida entre Brasil x Uruguai e fraudado os números do borderô. Não é de hoje que Ednaldo Rodrigues desperta animosidades. Em 2023, ele chegou a ser afastado do cargo, para o qual somente foi reconduzido graças a uma liminar do ministro do STF, Gilmar Mendes. A ação, que questiona acordo firmado com o MP do Rio de Janeiro para estender o mandado de Ednaldo sem a realização de novas eleições, ainda aguarda julgamento no Supremo, mas parece que as partes fizeram um acordão.

O CORAÇÃO FALA

E não é segredo para ninguém que o cidadão tem sua clara preferência no futebol baiano desde os tempos em que presidia a Federação Baiana de Futebol. A suspeita de manipulação e ação nos bastidores das partidas é uma reclamação que vai além da Bahia. Times do sul e sudeste já começaram a perceber a relação próxima do cacique com seu time do coração, tanto que, no maior momento de sua história futebolística, o mandatário ganhou homenagem em muro de centro de treinamento, com pintura de agradecimento. O coração fala, né, Ed? Estamos de olho.

VAI OU FICA?

No final do ano passado, o presidente do Vitória, Fábio Mota, anunciou aos quatro ventos que não iria concorrer a um novo mandato no comando do Leão da Barra. Porém, já circula a informação de que ele mudou de ideia e teria até um argumento pronto para justificar a candidatura à reeleição.

SÓ OPOSIÇÃO

Fontes desse Carrasco dizem que Mota alega não ter um sucessor de confiança para assumir o cargo e que a oposição não tem um nome qualificado para o posto, o que, na sua visão, pode colocar o clube em risco novamente. Vale lembrar que em sua gestão, o Colossal saiu da terceira para primeira divisão e se manteve na elite do futebol em 2025. Também não está descartada a possibilidade de Mota ser candidato a deputado estadual ou federal nas eleições de 2026.

CALVÁRIO

O Governo do Estado anunciou investimento de mais de R$ 2 bilhões no Pacto pela Saúde para fortalecer a atenção básica nos municípios. Enquanto isso, em Dias d´Ávila, as filas na central de marcação seguem varando madrugadas com a maioria dos pacientes voltando para casa sem conseguir atendimento. Fruto do isolamento de uma gestão cada vez mais descolada da realidade.

NO PELO E NO PULO

Os desmandos na cidade de Jacobina herdados da gestão malvada do ex-prefeito Tiago Dias (PCdoB) seguem aparecendo a cada dia no município. Desta vez, um veículo foi encontrado em frente a um imóvel carregado de equipamentos hospitalares pela Guarda Municipal. A denúncia que chega ao Carrasco é de que um servidor da antiga gestão mantinha os equipamentos escondidos no local alugado e inadequado para o armazenamento desde o fechamento do Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, que entrou em pseudo reforma. É bom o Ministério Público ficar de olho aberto para os podres da desastrosa gestão na cidade do ouro porque a cada dia dá para pegar mais gente no pelo e no pulo.

NO ESCURO

O risco de os prédios públicos da cidade de Lauro de Freitas ficarem no escuro está por um fio. Isso porque a gestão da prefeitura Débora Régis identificou, a partir de um raio-x, que a ex-prefeita Moema Gramacho deixou um rombo de R$ 2 milhões só de conta de luz para ser pago. Débora, inclusive, tem sofrido com os efeitos devastadores da gestão Moema, que impossibilita, segundo ela, a manutenção de serviços essenciais por falta de verba, além da incapacidade de adquirir financiamentos externos.

OLHO NELE

A prefeitura de Jeremoabo não fez uma boa escolha, diante do anúncio do novo secretário de Saúde. Risvaldo Varjão Oliveira Júnior, o qual já foi denunciado por fraudes em 2017. A época, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia contra 10 pessoas suspeitas de fraudes em licitações, corrupção e danos ao erário em contratos entre o Hospital Municipal e a Cooperativa Feirense de Saúde (CoofSaúde). Entre eles, estava o nome de Rivaldo Varjão Oliveira Júnior. O Carrasco está de olho no prefeito Tista de Deda, que concorreu e ganhou a eleição pendurado em uma liminar.

DESENTENDIMENTO

Olívia Santana (PCdoB) e Marquinho Viana (PV) tiveram uma pequena rusga nos últimos dias. Os dois queriam a 2ª vice-presidência da Alba, o que gerou uma disputa, ainda que rápida, na hora de formar a chapa da Mesa Diretora. Após a pequena queda de braço, venceu Marquinho, que já havia manifestado desejo pelo posto.

PASTO VERDE

Em 2021, quando a Juazeirense conseguiu chegar à fase de oitavas de final da Copa do Brasil, o deputado estadual Roberto Carlos prometeu que faria melhoras no CT do clube, diante da bolada que recebeu pelas classificações. No entanto, nem o gramado do estádio Adauto Moraes ele consegue arrumar, o que causa a falta de vontade dos adversários em levar os jogadores titulares das equipes no campeonato Baiano. Sobrou para o governo do estado fazer o trabalho.

PERDEU, PERDEU E PERDEU

O deputado Elmo Vaz (PSB) pela terceira vez se deu mal na tentativa de se livrar da condenação, após processo aberto por Luizinho Sobral, em Irecê. Elmo, que andou falando pelos cotovelos que Luizinho tinha irregularidades em gastos no município enquanto prefeito, não conseguiu provar. Já Luizinho, amparado pelo TCM e pelo Ministério Público de Contas, assiste de camarote a tentativa desesperada do adversário.

DE MITO A ESCÓRIA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vive tempos sombrios, com um declínio de popularidade. Se achando o dono do pedaço, o ex-mandatário esperava ser recebido com aplausos e elogios no Mané Garrincha. Recebeu sonoras vaias dos "seus amigos" vascaínos. Tempos difíceis para o novo leproso da praça.

"NO DOS OUTROS É REFRESCO"

E a nova do ex-mito agora é querer derrubar a Lei da Ficha Limpa, um importante, ainda que não tão eficiente, mecanismo para a manutenção de uma política mais ética e transparente. O objetivo claro é disputar a eleição de 2026 na tentativa de voltar ao poder. A ironia é que em 2018, o atual presidente Lula foi impedido de disputar o pleito por conta da mesma legislação. Na época era ótimo e agora não presta? Engraçado...

ENQUADRADA

Quem leva o selo semanal do Carrasco é o IPHAN e, por tabela, o governo Lula. O desabamento do teto da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, que levou à morte um turista de São Paulo, expõe a omissão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que por ordens superiores, mais se preocupam em burocracia barata do que em efetivas medidas para garantia do patrimônio cultural, histórico e artístico do país. Depois de quatro anos de sucateamento e seguidos cortes orçamentários no governo Bolsonaro, era de se esperar do presidente Lula um maior cuidado com os imóveis históricos, ainda mais diante de repetidas advertências e solicitações de intervenções urgentes. Agora, resta saber quem vai ser responsabilizado e que venham cobranças de ações efetivas para que novas tragédias não aconteçam.