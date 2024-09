O Carrasco – Caiado, um candidato quase nordestino

CAIADO, UM CANDIDATO QUASE NORDESTINO

Pelo andar da carruagem, a disputa em 2026 para a presidência da república deve ficar mesmo polarizada entre Lula e Caiado. Com Bolsonaro inelegível e Tarcísio de Freitas cada vez mais inclinado a candidatar-se à reeleição ao governo de São Paulo, o principal nome da direita será o de Ronaldo Caiado, que detém índices altíssimos de aprovação enquanto governador de Goiás. Na última sexta-feira, Caiado esteve em evento na cidade de Feira de Santana. “Pode ter certeza que sim, eu não sou de esconder o que penso. Já ocupei os cargos de deputado, senador e governador, e pretendo disputar a presidência em 2026. O Brasil precisa ser mais competitivo”, disse o governador em entrevista ao Acorda Cidade. Analistas apontam que o fato de Ronaldo Caiado ser casado com Gracinha, baiana de Feira de Santana, que deve tentar uma vaga ao Senado, e aliado de primeira hora de ACM Neto, vice-presidente do União Brasil e principal nome da oposição ao PT na Bahia, deve quebrar a hegemonia que a esquerda vem tendo desde 2006. Outro fator que deve influenciar bastante é que no Nordeste, onde a violência e segurança pública são as principais queixas, Caiado deve pontuar bem ao mostrar como, definitivamente, acabou com a criminalidade em seu estado natal.

PEPINO NA MÃO

Sobrou para Jerônimo Rodrigues a decisão de levar em frente ou não a construção da ponte Salvador-Itaparica. Agora, o Consórcio chinês quer o dobro do preço para executar a obra, o que significa simplesmente passar o custo dos serviços de R$ 6 bilhões para R$ 9,3 bilhões. O Carrasco, que já viu de tudo nessa Bahia, começa a antever a sinuca de bico que colocaram o governador, considerando que, pela sua experiência afirma, peremptoriamente, que o mastodonte vai custar mais de R$ 20 bilhões.

PENETRAÇÂO RECÍPROCA

Uma famosa empresa projetista que tem trânsito livre no Governo do Estado estaria, segundo fontes do Carrasco, tentando quebrar barreiras e inserir empresas ligadas aos Menudos no seleto rol de empreiteiras que prestam serviços em nível estadual. Segundo corre na boca miúda, o projetista quer abrir a porteira para, numa jogada de reciprocidade, conseguir penetrar no também seleto grupo de empreiteiras que prestam serviços em âmbito municipal. Cardeais petistas com força no Estado já estariam de olho nesse escorregadio projetista “lá & low”.

DE POLÍCIA A EMPREITEIRO

Uma dupla de policiais cujas esposas andam circulando na hi-society com bolsas, relógios da marca Rolex, Audemars e Patek Philippe, bem como looks Hermes e Dior, que beiram milhões de reais, partiram em mais uma arriscada jornada empresarial. Depois de operar um negócio de material para blindagens, a dupla estaria com um novo business que promete arrebentar a boca do balão. Quem conhece dos bastidores afirma que os policiais teriam comprado a DAG Construtora, do empresário Demerval Gusmão. Dita empresa, além de envolvida na operação Lava Jato e ter sofrido sanção administrativa de idoneidade, que a impede de licitar e contratar com administração estadual pelos próximos cinco anos, possui um passivo de débitos, com processos judiciais, que pode levar a dupla de policiais à bancarrota.

JAGUARARI OU MUTANGE 2.0?

A exploração desordenada de minério de cobre feita pela mineradora EroBrasil Caraíba (MCSA) no distrito do Pilar, em Jaguarari, tem causado uma série de preocupações para a população do município, que tem vivido dias difíceis com tremores de terra dia após dia. A Agência Nacional de Mineração já está precisando dar uma passadinha pela Bahia para verificação da atuação desta empresa, que tem tirado o sono e o sossego dos jaguararienses. Este Carrasco não vai esperar calado a cidade baiana ter o mesmo destino que o bairro Mutange, em Maceió. Fica o aviso.

PROBLEMÁTICOS NÃO TERÃO VEZ

O Carrasco e a Justiça mandam um recado para os desavisados de plantão que fazem parte de grupos de moradores indesejados. Aqueles que causam problemas e tumultuam os condomínios e prédios residenciais, além de personas non gratas agora podem ser expulsas do prédio. Uma decisão judicial em Vitória-ES abriu a porteira para que a aplicação ocorra em todo país. Por lá, bastou o morador cometer uma série de infrações, incluindo desrespeito às normas internas e comportamento que gerava conflitos constantes, para ser colocado para fora, definitivamente. Fica, então, uma alerta para você que adora criar confusão e que desrespeita as leis e os vizinhos, principalmente em condomínios. Se bobear, vai dançar fora de casa!

BAHIA VERDE

A Bahia tem apostado cada vez mais em um futuro livre de combustíveis fósseis. O governo já atraiu para o estado a BYD, que monta carros elétricos; e a Bravo Motors, que fabrica baterias de lítio; e tem apostado cada vez mais em um transporte movido a energia limpa. A orientação agora, por exemplo, é que a concessionária do sistema metroviário vá atrás de energia solar ou eólica para tocar sua operação fora da Coelba.

ASSÉDIO JUDICIAL

Uma empresa denunciada por A TARDE pelas suas condutas ilegais e pelo desrespeito à legislação ambiental, tenta, em vão, intimidar os jornalistas do centenário periódico com processos sem embasamento, com o único objetivo de ver cessar as reportagens. Para os desavisados, fica a dica: A TARDE não irá recuar e novas reportagens já se encontram em processo de apuração, com todo rigor ético que o bom jornalismo exige. Esse Carrasco não irá tolerar nenhum tipo de bravata judicial.

ASSÉDIO ELEITORAL, NÃO

É bom as prefeituras baianas começarem a ficar espertas quanto ao assédio moral contra servidores e comissionados nos municípios, isso porque o MPBA, o MPF e o MPT assinaram uma nota pública contra assédio eleitoral nas eleições deste ano. Os órgãos firmaram compromisso de ação integrada para preservar o direito à liberdade de voto e afastar de vez o chamado voto de cabresto, ainda muito existente nos dias de hoje na esfera pública.

SÃO BENTO

As autoridades da Bahia estão pressionadas para agir em um caso que envolve graves ameaças feitas pelo genro de um influente indivíduo. Indícios apontam que sogro e genro são ligados ao controle dos presídios do Estado. O genro, nada santo, tem feito de vítima a ex-esposa, juntamente com sua filha, intimidando bastante e gerando temor de que o caso possa escalar para uma tragédia semelhante ao Caso Nardoni. A sociedade clama por uma intervenção urgente para garantir a segurança das vítimas e evitar um desfecho trágico, pois o São Bento, de santo não tem nada.

TOCANDO TERROR I

O prefeito de Paulo Afonso, Marcondes Francisco, sentou oficialmente na cadeira de prefeito semana passada, porém, antes disso, andou aprontando algumas como o anúncio de gastar R$ 11 milhões para a realização de eventos ao longo do ano. Valor que vai ser administrado pela Secretaria de Esportes e Cultura, o que inclui diversos itens para as festividades, entre eles a locação de cinco mil diárias de toldos, 600 tendas e 600 camarins, com um custo unitário de R$ 3 mil cada. No total, apenas com esses itens, o custo atinge aproximadamente R$ 1,2 milhão. Além disso, foram contratadas também 40 diárias de palco e 20 diárias para o aluguel de um trio elétrico, conhecido localmente como “pranchão”, cada uma custando R$ 35 mil, o que eleva o gasto total para cerca de R$ 700 mil. Desse jeito, o Carnaval de Salvador vai ficar para trás.

TOCANDO TERROR II

E bem não entrou de forma oficial na Prefeitura, Marcondes já estava tocando o terror nos comerciantes da feira livre do município. Quem trabalha por lá relata insegurança, falta de higiene no local e taxas altíssimas cobrada pela gestão. O mais grave é que alguns comerciantes denunciam que o prefeito bloqueia contas bancárias de alguns feirantes para poder extrair o dinheiro da taxa de permanência, o que é ilegal. Sendo assim os comerciantes ficam sem poder pagar a fornecedores. O Carrasco vai aprofundar essa denúncia!

ELEIÇÃO VALE TUDO

Em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, já não bastasse os nomeados serem obrigados a exibir o slogan de campanha do prefeito Alberto Castro nos seus perfis pessoais em redes sociais, uma denúncia revelada na última sessão da Câmara de Vereadores local atribui à coordenadora do programa ‘Ser Jovem´ de iniciação profissional, o assédio aos estudantes beneficiados para votar no ex-secretário responsável pelo programa para vereador, sob pena de ver sua participação no programa, que inclui uma bolsa de R$ 400, prejudicada. Fica a pergunta: a lei eleitoral vale em Dias d´Ávila?

ONDE ESTÁ O DINHEIRO?

A prefeitura de Central recebeu R$ 3 milhões para destinar a saúde do município, por meio de emendas parlamentares. O montante milionário parece não ter sido o suficiente para o prefeito Iko (PT) suprir os medicamentos para a população da cidade que anda em falta. Como cantava a eterna Gal Costa: “Onde está o dinheiro. O gato comeu”.

QUASE LÁ

Em Itabuna, o candidato à Prefeitura, Chico França (PL), espera a visita do ex-presidente, Jair Bolsonaro, na cidade. Teve até vídeo de apoio gravado para o pretendente à Prefeitura. Chico França, que tem dito por lá que "a direita vai ser forte” precisa saber que até agora a sigla fica no "quase" quando se trata de eleger nome aqui no Estado.

CASA DA CONFUSÃO

E o imbróglio continua na Câmara Municipal de Feira de Santana após as denúncias de um parlamentar contra a vereadora Eremita Mota. Existem investigações nas obras da Casa, como nos gastos com combustíveis, locação de veículos. Enquanto isso, foi realizada uma Sessão Especial para debater a Tarifa Zero no Transporte Coletivo. Sendo assim, quem vai pagar a conta do transporte gratuito para a população? Para os que têm grana e podem pagar transporte vale a gratuidade? Responda quem souber!

O PAU COMEU

Um evento realizado pela prefeitura de Nazaré não surtiu o efeito desejado. Há quem diga que o evento da situação foi eleitoreiro, inclusive com música no meio, o que promoveu uma pancadaria durante as apresentações. Deve ser o povo revoltado, que transformou em raiva o sentimento com a pífia gestão de Eunice Barreto.

DESILUSÃO

Os descaminhos da política produzem cenas nunca antes imagináveis em período de campanha, Como a de um militante histórico do PT que hoje se presta ao papel de porta-voz de deputado do partido de Bolsonaro, inclusive o representando em cerimônia de entrega de ambulâncias, onde o cidadão, que é candidato nas próximas eleições, está impedido de aparecer pela legislação eleitoral. Uma trajetória de vida marcada pela luta e pela formação de dezenas de militantes que se desfaz sob um manto de desilusão.

CADA UM POR SI

A campanha do principal oposicionista à prefeitura de Salvador não caminha tão bem entre os candidatos que tentam retornar à CMS. Os postulantes ao Paço Municipal têm marcado ausência nas inúmeras caminhadas promovidas pelo candidato do time de Lula nos bairros da cidade. As diversas faltas têm incomodado a equipe do candidato a prefeito, que não dá trégua nas ligações. Desse jeito é sem o empenho do time de Lula, a tão virada histórica nas urnas fica difícil de acontecer.

FALTA DIÁLOGO

Do outro lado, as queixas também são inúmeras. Os candidatos a vereador da base de Bruno Reis vêm reclamando da dificuldade de manter conversas com a equipe política de campanha do candidato à reeleição e com o próprio Bruno. O prefeito, no entanto, nega veementemente. Vereadores e pré-candidatos confirmam a versão da falta de atenção.

QUERIDINHOS

Diante dos nomes que tentam emplacar reeleição para uma cadeira na Câmara, os que apontam de acordo com o termômetro de bastidores ter vitória garantida em Salvador são Luiz Carlos (Republicanos) e o atual presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB). Pelo visto não vão precisar fazer muito esforço, uma vez que o eleitorado costuma ser fiel. Os demais vão ter que "rebolar" mais um pouco para convencer a população. E ter mais atenção do prefeito, é claro.

MALHA FINA NA ALBA

A partir deste ano, deputados e servidores da Assembleia Legislativa da Bahia, incluindo aqueles que ocupam cargos comissionados, terão que entregar declaração de bens anual contendo valores de seus patrimônios, a exemplo de bens móveis e imóveis. A medida foi anunciada através de Resolução assinada pelo presidente Adolfo Menezes.

TRAMPOLIM ESTRELADO

Fabya Reis deve ser uma das apostas do PT para disputar a Assembleia Legislativa da Bahia em 2026. O Carrasco apurou, em diálogos recentes, que a vice na chapa majoritária de Salvador é vista como uma notável figura dentro do partido e pode simbolizar a tão sonhada renovação da bancada. Seria mais simples se não fosse as barbeiragens que seu esposo, o deputado federal Valmir Assunção, vem fazendo pelo interior do estado. Vários filiados têm se queixado de perseguição política e alijamento de vagas a vereador. Coronelismo não combina com o PT. Toma jeito deputado!

PEIXINHO ENGANADOR V

A última malandragem do Peixinho “da rasgada” é a criação da Fundação Golfinho Dourado. A jogada do “malaca” reside no treinamento de crianças carentes da região metropolitana, visando as olimpíadas de 2028, em Los Angeles. Grande sacada! Gabriel Medina que se cuide, pois, o pilantra está lançando os seus olhares para o setor empresarial do surf. Aliás, “pilantropia” está no seu DNA! Na próxima semana, traremos detalhes sobre a faculdade solidária desse esporte favorito do golpista.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para Cícero Monteiro, o ex-todo poderoso dos governos petistas, que saiu de cena por suposta malversação de doações partidárias. Isso mesmo! Na hora do confere da arrecadação oficial de 2022 foi percebido um “buraco” no caixa. Gente que doou e não apareceu na lista de doador. Por incrível que pareça, esse rapaz apareceu agora querendo ser candidato a vice-prefeito de Jacobina. Óbvio que em razão dos malfeitos com Dalva Sele Paiva, no escândalo de mais de R$ 5 milhões que, atualizados passam dos R$ 15 milhões, referente a convênio firmado pela SEDUR e o Instituto Brasil - Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (IB). A Justiça Eleitoral está mais atenta do que nunca. Numa operação de afogadilho, aliados do rapaz tentaram pautar o famoso processo que tramita no TCE, sob a relatoria do Conselheiro Inaldo da Paixão, que não é de passar a mão na cabeça de gente da mão ligeira.