O Carrasco – SOS Candidaturas

SOS CANDIDATURAS

Marivaldo do Amaral, candidato a vice-prefeito em São Francisco do Conde e Isravan, o Ravan Pinóquio, candidato a prefeito em Maraú, são duas apostas fadadas ao fracasso. O primeiro, tendo em vista o julgamento de sua condenação por improbidade administrativa, prevista para ocorrer em 20 de agosto, pode contagiar a chapa inteira caso não seja substituído até o dia 16 de setembro. O segundo, pendurado por um despacho do TCU, pode ficar fora da disputa. É que o tal “efeito suspensivo” perdura até o Ministério Público de Contas avaliar a documentação juntada e até nova análise a ser feita pelo ministro relator. As expectativas são as piores possíveis e os opositores de Ravan pedem que o relator submeta o caso ao plenário do tribunal.

DERROTA VINDO POR AÍ

Apesar de não enfrentar problemas de inelegibilidade, mas tendo que lhe dar com falta de votos e denúncias de malversação de recursos públicos, quem também está à beira da derrota e no desespero é a prefeita de Monte Santo, Silvania Matos. Pesquisas de consumo interno apontam que Silvania vem descendo ladeira enquanto a candidata oposicionista, Itacia Andrade, está subindo igual um foguete.

KAKÁ RESOLVE?

Em se confirmando o que parece óbvio, Neto Guerrieri, do Avante, vai mesmo ser declarado inelegível pela Justiça Eleitoral. Ainda sem sua tão sonhada liminar para suspender a rejeição das contas anuais de 2015, julgada pela Câmara de Vereadores em 2018, Guerrieri ainda está tentando se virar como pode, mas o comentário geral na cidade de Eunapolis é que o seu padrinho político já exigiu que se até o dia 15 de agosto a situação não for resolvida, haverá substituição pelo atual presidente da Câmara Jorge Maécio. Inclusive, pesquisas já foram encomendadas com a exclusão de Neto Guerrieri e a inclusão de Jorge Maécio. A disputa ficaria então entre o ex-prefeito José Roberio (PSD), Jorge Maécio (Avante) e Cordélia (União Brasil). Há quem pense, todavia, que um coringa pode aparecer. Kaká resolve?

TIRO CERTEIRO

Em Jacobina, o pré-candidato Leopoldo Passos correu e conseguiu um acordo de não persecução cível que, apesar de preencher todos os requisitos legais, foi descartado absurdamente pela juíza estadual da cidade. Especialistas ouvidos dizem que é certa a vitória no TJ, uma vez que o acordo está redondo e foi conduzido pelos promotores mais preparados no assunto improbidade administrativa em âmbito estadual, depois de também ter passado pelo crivo do Conselho Superior do MP. Devendo apenas uma multa de R$ 60.000 mil, Leopoldo deu exemplo e se predispôs a pagar, à vista, quase meio milhão de reais. Ninguém, até hoje, entende o porque de a juíza local ter negado a homologação desse acordo.

ENGIE NA MIRA

A Engie Brasil, empresa de energias renováveis, está tendo que se explicar para os sindicatos por descumprimento de acordo global e não pagamento de benefícios aos trabalhadores. A situação da Engie a coloca como uma empresa que desrespeita os funcionarios e que, segundo a categoria, faz pouco caso dos direitos de seus colaboradores. Já há com a categoria diversas denúncias de que a empresa afirma que só irá dar os benefícios que quiser e que não irá seguir os acordos propostos pelo sindicato. Com a situação instável, trabalhadores se veem acuados e de mãos atadas diante de uma empresa cujo lucro líquido ajustado no ano de 2023 foi de R$ 3,421 bilhões, 23,8% acima do alcançado em 2022. No último pregão de dezembro de 2023, as ações da companhia encerraram cotadas a R$ 45,33, o que confere valor de mercado de R$ 37,0 bilhões.

DESSERVIÇO

A In Lux, empresa que presta serviços em Camaçari, tem acumulado denúncias entre seus clientes. Responsável por locação, a In Lux marca presença cativa no bom e velho 'Reclame Aqui'. Entre as reclamações, estão furtos nos atendimentos agendados e equipamentos em garantia não consertados. Ao Carrasco, informações dão conta de que a In Lux já está na mira dos órgãos fiscalizadores. Aguardem!

LEPROSOS NA LISTA SUJA

E coube ao Tribunal de Contas dos Municípios elencar, em documento divulgado na semana passada, a lista de prefeitos e ex-prefeitos “leprosos” nos últimos oito anos. Com grandes chances de se tornarem fichas sujas devido às contas rejeitadas nas prefeituras, os gestores de muitos municípios, que inclusive pensam em disputar as eleições novamente neste ano, já começam a se movimentar para possíveis sanções da Justiça Eleitoral.

DE NOVO?

Virou moda a Prefeitura de Jequié alegar que toda denúncia comprovada, inclusive com imagens, é Fake News. A palavra virou moda contra os parlamentares de oposição, que estão apenas cumprindo a função de fiscalizadores. Desta vez, a denúncia apostou que a gestão municipal estaria executando melhorias estruturais em uma área interna de uma cooperativa de pasteurização de leite, sem existir termo de cooperação técnica entre as partes. E mais uma vez o Sr. Zé Cocá colocando a máquina pública para funcionar em prol dos seus interesses.

DE MAL A PIOR

O desespero tomou conta do prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro. Sem o apoio do seu antigo aliado, o vice-prefeito André Eloy, a quem deveria ser grato por ter sido eleito, o republicano resolveu apelar para o lado familiar e puxou o cunhado do seu irmão, Ronivon Lemos, para compor sua chapa majoritária. A estratégia usada por Ribeiro já está causando desconforto entre os seus próprios aliados. Era a oportunidade que o grupo de oposição queria para massacrá-lo e conseguiu!

AFUNILOU

O prefeito de Serra do Ramalho, Eli Carlos dos Anjos Santos, conhecido como Lica Santos, vai ter que se virar e adotar providências urgentes para concluir um processo de regulação fundiária que tramita desde 2017, sob pena de pagamento de multa em benefício dos indígenas da etnia Pankarú. O prefeito vai ter que garantir o direito à moradia digna e condições de vida adequadas para os indígenas, mas até agora virou as costas para o assunto e só vive dando desculpas. A ver qual vai ser o papo, agora que o Ministério Público Federal chegou junto e deu um prazo de 60 dias para resolução do problema.

FIASCO

Outro exemplo de descaso na Educação vem do município de Catu, que enfrenta sérios problemas após a paralisação das obras de duas creches locais. Iniciadas na gestão passada, as obras foram interrompidas no mandato do atual prefeito, Pequeno Sales, que não tomou as medidas necessárias para assegurar a conclusão das creches. Mais um exemplo de como não se gerir a Educação de um município.

X-9

O período de campanha eleitoral nem começou e os cidadãos de Mata de São João já sofrem com o terrorismo político. Na convenção do candidato do PT, Paulo Henrique, a presença de Rita Miranda, secretária de Ação Social do atual prefeito, Bira da Barraca, foi vista com desconfianças. Áudios que circularam nos aplicativos de mensagens e em grupos de servidores apontam que Rita e outros funcionários da secretaria estariam à caça de beneficiários do Bolsa Família que, em caso de apoio ao candidato da oposição, perderiam seus benefícios. Que feio!

FAROESTE

Uma candidata à Prefeitura de Coração de Maria apareceu de colete à prova de balas durante a convenção que consolidou o seu nome na disputa. Josi da Rádio, como é conhecida, disse que recebe ameaças de morte o tempo todo, inclusive via WhatsApp. A situação é grave e se confirma após a informação recebida pelo Carrasco, de que um líder quilombola foi assassinado após conceder entrevista em um programa no qual ela apresenta.

LAPA NA MIRA

Chegando o tempo do início das romarias para a cidade de Bom Jesus da Lapa, o Ministério Público estadual já começou a tomar medidas para antecipar eventuais problemas que ocorrem no evento religioso. Pensando em garantir a segurança dos romeiros, o MP já determinou que o município e a Diocese de Bom Jesus da Lapa adotem medidas para tal, como o número máximo de pessoas para participação em eventos internos na Gruta da Soledade, onde acontecem as tradicionais missas, pensando na integridade das pessoas.

2026 É LOGO ALI

O vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, e o deputado estadual Pablo Roberto, candidato a vice-prefeito em Feira de Santana, já têm acordos consolidados para as eleições de 2026. Caso sejam eleitos, Adélia Pinheiro e José Ronaldo usarão suas bases políticas para garantir as eleições de Bebeto e Pablo, respectivamente, para a Câmara dos Deputados. Isso garantiu os apoios do PSB ao PT em Ilhéus e do PSDB ao União Brasil em Feira.

TUDO TRAVADO

Desde que foi instalado em abril, o Conselho de Ética da Alba não fez uma reunião sequer. Enquanto isso, os documentos enviados pelo MP sobre a liderança de Binho Galinha em uma milícia de Feira de Santana seguem travados nas mãos dos deputados. Em on, os parlamentares culpam o presidente da comissão, Vitor Bonfim, pela paralisação dos trabalhos. Em off, apontam o dedo para Rosemberg.

AQUELE ABRAÇO

João Roma e ACM Neto deram aquele abraço de compadres, há muito tempo guardado, durante agenda em Cruz das Almas. Para os céticos, apenas um gesto educado das duas partes, mas nos bastidores já circula que uma reaproximação visando 2026 não está descartada.

LULA É DE QUEM?

Kleber Rosa (Psol) e Geraldo Júnior (MDB) resolveram brigar pela benção de Lula na campanha por Salvador. Na última semana, pouco antes do debate começar, os dois não tiravam o nome do líder petista da boca, reivindicando os votos lulistas.

DONO DA IGREJA

Samuel Júnior acredita ser o dono de Cristo, ou pelo menos, o seu assessor na terra. Bolsonarista, o deputado estadual tomou uma dura resposta de Rosemberg ao ironizar as alianças petistas com lideranças do segmento evangélico em algumas cidades estratégicas, como Feira de Santana e Camaçari. Sem graça, o parlamentar do Republicanos só deu uma leve risada enquanto ouvia a resposta de Rosemberg.

GOELA ABAIXO

O PSB, diga-se o vice-presidente da sigla, Rodrigo Hita, acertadamente idealizou a candidatura do cantor Igor Kannário para vereador de Salvador, mesmo com a queixa da ala mais radical do partido. Com o príncipe do guetto na jogada, o vereador Silvio Humberto corre o grande risco de não conseguir chegar ao quarto mandato consecutivo na Casa. Sílvio, por sinal, diz que mantém sua aposta na “coerência”. Será que os eleitores também?

APOSTANDO TODAS AS CARTAS

Por falar em PSB, o partido está investindo pesado em atrair votos para a legenda. Para vencer a briga eleitoral, a sigla histórica aposta até em um influenciador digital, conhecido como Saback, que incentiva os seus seguidores a usarem estimulantes sexuais. Nas urnas, seu nome constará como Saback do Taladão. No fim das contas, o pragmatismo eleitoral venceu.

VACILO DO TCU

Intencionalmente ou não, o Tribunal de Contas da União (TCU) errou no entendimento que livrou o presidente Lula (PT) de devolver o relógio de ouro, avaliado em R$ 60 mil, ao acervo patrimonial da União. A medida soa mais como um favorecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode se livrar do caso das joias.

PEIXINHO ENGANADOR III

O planejador financeiro dos SEVEN mares, que gosta(va) de viver paixões súbitas, com declarações de amor e promessas de futuro, está prestes a ser capturado. Ele agia afastando as vítimas de amigos e familiares, quando solicitava que guardassem segredo. Tudo leva a crer que os pequenos e misteriosos truques do peixinho foram descobertos. Mais novidades sobre o peixinho enganador estão prestes a vir e o Carrasco, como sempre alerta a esse golpista.

ENQUADRADA

Mais uma vez, o selo semanal vai para a Sapore. A bomba da vez se refere ao uso de documento falso em processo judicial. A dúvida é se a malandragem foi ideia da empresa ou de seu advogado, ávido por se imitir na posse de um escritório que pertence a terceiros. Pelo visto, o BO da Sapore vai sair da esfera cível e vai se enveredar de uma vez por todas no âmbito criminal e no Conselho de Ética da OAB. Triste realidade!