O Carrasco: Agência de inteligência e contra-inteligência

O possível ruído envolvendo a entrega da Secretaria de Educação de Salvador aos tucanos, conforme acordo celebrado em nível municipal, estadual e federal, ainda pode dar pano pra manga. “Acordos são feitos e serão cumpridos de lado a lado”, afirmou um cardeal do PSDB que promete não tocar mais no assunto até que a entrega seja feita. Apesar do prefeito já ter indicado que irá cumprir sua palavra, a ordem no partido é silêncio total e agir como se estivesse num jogo de xadrez. A movimentação na CMS e na ALBA tem sido no padrão House of Cards.

GATO POR LEBRE

O alto faturamento do supermercado RedeMix, do bairro da Pituba, não reflete no serviço prestado ao consumidor. São inúmeras denúncias de comercialização de alimentos impróprios para o consumo, chegando ao ponto de um cliente encontrar larvas dentro de um pacote de feijão. As queixas chegaram aos ouvidos do Ministério Público da Bahia que já se movimenta para pôr um basta na venda de gato por lebre.

ABUSO

As escolas particulares, as quais nessa época aproveitam para deitar e rolar em cima da lista do material escolar, que abram o olho. O Procon vai estar na cola, inclusive recebendo denúncias das tais listas quilométricas que exigem itens totalmente dispensáveis para o estudante. Como se não bastassem os valores altos das escolas particulares, os pais e responsáveis sofrem com os preços elevados dos livros e módulos.

HERANÇA MALDITA I

Dezenas de veículos que deveriam estar à disposição dos moradores de Eunápolis, viraram sucatas. A situação foi revelada pelo prefeito eleito do município Robério Oliveira (PSD) em visita a um depósito, onde os automóveis estão sendo guardados. São ambulâncias, vans, utilitários, caminhonetes e ônibus escolares, fora de circulação. Mais uma bomba deixada pela ex-prefeita Cordélia Torres (União Brasil) que a atual gestão vai ter que desarmar.

HERANÇA MALDITA II

Primeiro passo para cumprir uma de suas promessas de campanha, o prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), fez uma visita ao Estádio Municipal Fernando Ferreira Lopes, o antigo Armando Oliveira. Palco de jogos memoráveis do Campeonato Baiano, o estádio está abandonado e parece um “cenário de filme de terror”, segundo o petista. Ele garantiu que vai entregar um novo estádio para a cidade depois da reconstrução do equipamento. O Carrasco está de olho e vai ficar na torcida!

INFELICIDADE

Dizer que autismo, TDAH e dislexia são modismos, ainda mais vindo de uma secretária de Educação, sem dúvida é algo inaceitável. Foi o que disse a chefe da pasta no município de Jacobina, que demonstrou, diante da declaração, que não deveria estar ocupando tal cargo. Apreensivos devem estar os pais de estudantes do município, após tomarem conhecimento do que pensa aquela que deveria pregar acolhimento e inclusão.

BAGUNÇA FEST

É impressionante o descaso da prefeitura de Entre Rios com a tradicional festa conhecida como 'Lavagem de Porto de Sauípe'. A desorganização continua imperando, bem como a insuficiência na infraestrutura básica oferecida. Um exemplo é o pequeno número de banheiros químicos instalados para festa. Sem falar na violência, que já virou marca registrada nas últimas edições.

DESINFORMADO

A Justiça precisou intervir quanto às exigências de um processo seletivo no município de Catu, no qual o edital não contemplava a previsão de reserva de cotas raciais, o que contraria os preceitos de ações afirmativas previstos na legislação. Como se não bastasse, foi recomendado ainda a inclusão de reserva das cotas, conforme a Lei nº 12.990/2014, para assegurar a inclusão de pessoas negras no processo seletivo. O prefeito Pequeno Sales (PT) precisa dar uma consultada nas normas antes de divulgar quaisquer certame.

ESCULHAMBAÇÃO

Os absurdos que têm acontecido na área da saúde no município de Santaluz deixam a população estarrecida, sobretudo porque o município tem um prefeito que é médico. Além do péssimo serviço prestado à população, andam surgindo abusos, como o uso de ambulâncias para outros fins, que não sejam o de socorrer emergência. Estamos de olho!

CARA DE FERRUGEM OU DE PAU

A farra continua rolando solta em Jequié. O prefeito Zé Cocá (PP), além das contratações com valores altíssimos, resolveu nomear o sogro do vice-prefeito como secretário municipal de Serviços Públicos. Pois é, Flávio Santana, vice-prefeito, é genro de Neildo Bezerra de Freitas Filho, secretário de Serviços Públicos. É nepotismo ou não é?!

MARCAÇÃO CERRADA

A polarização vista nas eleições de outubro em Camaçari deve se repetir em 2026, só que dessa vez por uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Dias após o ex-prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil) anunciar sua pré-candidatura a deputado estadual, Tagner (PT), vereador mais votado do município, fez o mesmo. Os dois prometem uma disputa acirrada pelos votos do eleitorado camaçariense.

A PREFERIDA

O prefeito não esconde de ninguém: Ana Paula Matos é a sua preferida para a sucessão em 2028. Por mais que oficialmente ele resista a falar nisso, os sinais são dados o tempo todo. Na última semana ele elogiou o desempenho de sua vice durante o período em que ele esteve no Benin. Perguntado se isso era um teste, ele sorriu e desconversou. Tourinho indicou Ana Paula para a Secult, mas parece que o prefeito prefere que sua amiga ocupe uma pasta de mais destaque.

ENSAIANDO O XEQUE-MATE? I

Quem não gosta nada dessa aspiração de Ana Paula à prefeitura de Salvador em 2028 é o seu grande correligionário Leo Prates. O deputado que dizia aos quatros cantos que um dia iria governar a cidade e já tentava reunir apoios para isso está em cólicas com a possibilidade da colega derrubá-lo da cadeira.

ENSAIANDO O XEQUE-MATE? II

Prates, por sinal, já está se movimentando nos bastidores para um possível rompimento. Na Lavagem do Bonfim, na última quinta-feira, ele era só sorrisos e abraços ao presidente do PT Bahia, Éden Valadares, a quem chamou de “meu presidente” e não fez questão de esconder que conversará com o petista. Essa seria a ensaiada para o xeque-mate?

NO SEU COLO

Eleito em 2020 no colo do então governador Rui Costa (PT), o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), tem sido alvo de críticas nos bastidores após tentar transferir todos os problemas do município para o Palácio de Ondina. O gestor parece ter esquecido da sua função enquanto prefeito.

RASTEIRA FANTASMA

Em meio aos debates sobre a chapa governista de 2026, o senador Ângelo Coronel foi às redes sociais em um vídeo divertido dizer que tinha gente querendo dar uma rasteira nele. Perguntado sobre o assunto, o governador Jerônimo Rodrigues estranhou. “Assisti ao vídeo e não vi ninguém correndo atrás dele para dar rasteira”. Para a gargalhada dos presentes.

RENOVAÇÃO É A PALAVRA

O PSD trabalha firme para renovar seus quadros na Assembleia Legislativa em 2026, movimentação que deveria ter sido iniciada na já cansada bancada petista. Entre os nomes dados como possíveis 'eleitos', estão Thiancle, ex-prefeito de Castro Alves, Quinho, ex-prefeito de Belo Campo, e Marcone, que bateu na trave em 2022 mas deve assumir porque, segundo fontes do Carrasco, Jusmari permanecerá na SEDUR. E se Jusmari continuar com essa conversinha de ficar na ALBA, os caciques do PSD já tiveram carta branca do governador para colocar Marcone na SEDUR, no lugar da deputada.

MUDANÇA DE PLANO

Antes potencial candidato a deputado federal, o ex-prefeito de Ilhéus, Marão, parece ter entendido que sua criticada segunda gestão não lhe credenciou para esse voo. Por isso ele tem considerado se lançar candidato a uma cadeira na ALBA, ocupando o espaço que hoje pertence a Soane Galvão, sua esposa. Ela também estaria disposta a fazer o sacrifício para garantir a sobrevivência política do marido, que diante de tanta lambança precisa de foro privilegiado.

VOLTA ÀS ORIGENS

Depois de se desvirtuar de suas origens servindo de palco para o bolsonarismo, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) tenta ressurgir das cinzas, voltando às suas origens. Brizolistas das antigas tentam colher quinhentas mil assinaturas para que o partido retome as atividades. Na Bahia, já foram colhidas quinze mil, segundo Marcelo Siqueira, representante da legenda no estado. Ele afirma que parlamentares, a maioria do PDT, mostraram interesse em migrar para a sigla. A meta dos dirigentes é conseguir a quantidade necessária de apoio até o final do ano de 2025 para já ter candidatos nas eleições de 2026.

SALVADOR VINDO DA BAHIA

Em Brasília, receberam o baiano Sidônio Palmeira como uma espécie de salvador da pátria. Ele ficará responsável por um trabalho complicado: salvar a comunicação do governo federal, perdida nos dois anos de gestão de Paulo Pimenta. A gestão de Lula tem apresentado bons resultados econômicos de curto e médio prazo, mas, mesmo assim, patina na avaliação popular. O diagnóstico é que o governo fracassa em comunicar seus sucessos. Se deixarem Sidônio trabalhar ele fará a diferença.

ATIROU NO QUE VIU E ACERTOU NO QUE NÃO VIU

A especulação sobre João Dude como possível nome para a Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia, mesmo que não confirmada, tecnicamente vale a reflexão. Com reconhecida capacidade em planejamento de comunicação, tanto em âmbito estadual quanto federal, João tem visão estratégica e habilidades que o tornam apto para fortalecer a conexão entre governo e sociedade. Fica a dica para o Governador Jerônimo.

RETROSPECTIVA DE UM PILANTRA

O peixinho “da rasgada“ e “da backhand“, conhecido pilantra das Torres Gêmeas, teve um 2024 muito trágico. O seu business afundou, porque as orientações financeiras fantasiosas não foram prósperas. A coroa ficou esperta e já sacou que o malandro é um gigolô profissional. O “legalize” não vai rolar e o Tubarão Branco e Vermelho arrancou até as barbatanas do pequeno vertebrado. Por sua vez, as juras de amor eterno e paixão incondicional levaram a coitada loira a cair em um grande abismo. Ou seja, a energia deletéria que acompanha esse tirado a gato mestre é inacreditável. Tá vendo aí Malaco! O que está ruim pode piorar em 2025. Fique esperto, pois suas vítimas estão sedentas para cortar a cabeça e comer o rabo da carcaça que sobrou de 2024. Se ligue, Peixinho!

ENQUADRADA

Quem leva a enquadrada da semana é a direção nacional dos Correios, que decidiu fechar dezenas de agências voltadas exclusivamente para atendimento ao público empresarial, chamadas de CEM (Correios Empresas), de uma só vez em todo o Brasil. Em Salvador, a unidade que ficava no aeroporto encerrou as atividades. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos da Bahia (Sincotelba), a ofensiva foi ainda mais agressiva, já que a estatal tentou fechar as agências dos bairros de Itinga, São Caetano e Bela Vista, mas não conseguiu devido à resistência dos trabalhadores.