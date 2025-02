O Carrasco: Canalhice S/A

Aqueles que tanto causaram decepção em seus dirigentes e foram desmascarados pela delação do fim do mundo - a maior de todas - circulam desavergonhados em rodas sociais no Litoral Norte, arrotando falsa dignidade e praticando verborragia contra pessoas que lhe deram oportunidade na vida. Destaca-se, dentre esses canalhas, um denominado vulgo de Di Jean, ex-diretor do braço imobiliário da maior construtora brasileira antes da operação Lava Jato. Fica o aviso para os frequentadores das ditas rodas sociais que protejam suas carteiras: o rapaz tem a mão ligeira.

A FAVOR DA EMPREGADORA

A Tronox segue sua trajetória de poluição no litoral baiano, com consequências trágicas para a população local. Todo esse caos poderia ter acabado há mais de duas décadas, mas a ex-prefeita de Lauro de Freitas, que tem contrato de trabalho com a empresa há uns 40 anos, agiu em favor da Tronox quando era deputada. E o povo, Moema, faz o quê com esse legado de destruição?

SÓ DISCURSO

Se discurso fosse sinônimo de verdade, a Ferbasa seria imbatível. Lá na página da empresa que trabalha com mineração, na aba do 'Quem Somos', existe um resumo muito bonito acerca da atuação da líder na produção de ferroligas. Na prática, no entanto, todo mundo sabe do histórico da Ferbasa, que envolve imbróglios judiciais, denúncias de funcionários, descasos com empregados e esquemas de corrupção que logo serão revelados.

AGONIA SEM FIM

A Via Bahia vai continuar perturbando o juízo dos baianos por mais um tempo. A sessão no plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) da semana passada, que poderia ter dado um encaminhamento ao processo de distrato da concessionária que administra trechos das BRs 324 e 116 no estado, não deu em nada. O relator Antônio Anastasia adiou a análise da ação, que só será avaliada no dia 5 de fevereiro.

QUEM ÉS TU?

Mal a poeira baixou com a saída da 'célebre' Esportes da Sorte, e o Bahia já tem um novo patrocinador master: a Viva Sorte Bet. Nunca tinha ouvido falar, até desembarcar em Salvador, assim como era a antiga Esportes da Sorte, que virou sensação do mercado de apostas e se envolveu em grandes polêmicas com a Justiça. Mas, de fato, esse é mais um nome para a nossa enciclopédia particular de casas de apostas que ninguém sabia que existia antes de patrocinar o Bahia.

SÓ DERROTA

Com menos de um mês de operação em Dias d 'Ávila, na Região Metropolitana, a empresa de ônibus Expresso Vitória já coleciona queixas. Veículos mal conservados, quebras e atrasos constantes têm prejudicado quem depende do transporte coletivo. E a situação pode piorar. As empresas do transporte metropolitano anunciaram que vão encerrar as atividades em 15 de fevereiro para todas as cidades da RMS, incluindo Camaçari e Lauro de Freitas. Com a palavra a Agerba.

MÁ-FÉ

O Banco do Brasil tentou dar uma de João sem braço com os produtores rurais e acabou ganhando mesmo foi uma ação judicial. A instituição tentou ser esperta, mas foi pega de calças curtas pela Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio (Abdagro), que a acusa de venda casada em operações de crédito rural.

MANTEIGA MOFADA

A DaVaca, tradicional marca de laticínios, resolveu 'inovar' nos produtos. Alguns consumidores estão sendo 'premiados' com produtos mofados, sem qualquer possibilidade de consumo. Há quem diga, em tom de brincadeira, que alguns recipientes estão vindo com mais mofo do que manteiga. Claro que a empresa tem ignorado, até o momento, todas as reclamações recebidas.

GRUPO DA ESPERTEZA

O Carrasco está de olho em uma tal empresa chamada 'Multiservice Prestadora de Serviços', que de acordo com denúncia, foi criada em 2020 e é de propriedade de Williames Brito Reis, servidor público do município de Lajedinho e sobrinho do vice-prefeito Guilherme Almeida Silva, além de ser parente da ex-secretária de infraestrutura, obras e serviços públicos do município, Eliene Almeida de Brito Silva, que é vereadora. Todos esses, incluindo o prefeito Antônio Mário Lima Silva, são suspeitos de direcionar e favorecer as contratações para a referida empresa. Estamos de olho!

NO FARO DO MP

A gestão da Creche 11, no município de Santo Antônio de Jesus, vai de mal a pior. No faro do Ministério Público da Bahia, o prefeito Genival Deolino, terá que se explicar sobre as irregularidades cometidas na gestão da unidade. Se o povo resolver falar.

SAÚDE NA UTI

Como se não bastasse o descaso com as ambulâncias do município de Santaluz, o prefeito Arismário Barbosa (Avante) é incapaz de colocar os veículos no seguro. Recentemente, um acidente com um dos veículos da Saúde deixou ferida uma gestante que tomou uma pancada logo na barriga. Pelo visto, as ambulâncias só servem para auxiliar em eventos particulares, como um churrasco em uma propriedade particular, descoberto pelo Carrasco.

PAU DE ARARA

Pacientes que utilizam o serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) do município de Ipiaú têm enfrentado uma verdadeira Via Crucis. De acordo com denúncia recebida pelo Carrasco, o veículo que presta o serviço apresenta problemas no ar-condicionado, inclusive com vazamento de água, molhando os passageiros durante o trajeto. Além da queixa de que os passageiros chegam ao destino final molhados, ainda têm o problema da companhia de baratas no ônibus.

VIROU A FOLHA?

O clima em Itapetinga ainda é de desconfiança por parte de vereadores, quanto ao atual prefeito Eduardo Hagge (MDB). O que se comenta nos bastidores é que Hagge agora quer agradar os adversários das últimas eleições, em detrimento dos aliados que o ajudaram a chegar à Prefeitura. Por enquanto a palavra por lá é "traição".

DIRETORA DO CRIME

O Carrasco está cansado de mostrar aqui na coluna que tem corrupto para tudo, mas tem alguns que padecem da burrice. A primeira mulher a assumir um presídio na Bahia prometeu tudo e não entregou nada. Com apenas 33 anos de idade, a diretora foi mentecapta o suficiente para ser presa sob a suspeita de facilitar a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis. Tinha uma carreira gigante pela frente, mas preferiu ir pelo fácil, achando que não ia pegar nada. Dizem que logo logo o resto da gangue cai.

RENOVAÇÃO NA MARRA

Jusmari até ensaiou uma rebelião mas “acatou” a decisão do PSD e voltou ao comando da Sedur. A pasta, uma das mais poderosas do Estado, não enchia mais os olhos da secretária, que pretendia fincar seu facão, tal qual José Inocêncio em seu jequitibá, na cadeira de deputada estadual. O PSD, porém, tem seguido a linha de renovação pregada no Palácio de Ondina.

PESO DEMAIS I

Na contramão dos empolgados aliados do Palácio de Ondina, um conhecido cacique de uma das siglas aliadas, alertou que uma chapa com Jerônimo, Wagner e Rui, desenho tido como 100% certo, pode ter um desempenho aquém da expectativa criada. Em conversa reservada com o Carrasco, o dirigente afirmou que a vitória dos três é certa, mas disse também que isso não significa recorde de votos, já que a tendência é que o eleitor faça o voto casado. "Não tem como um transferir voto para o outro", disse.

PESO DEMAIS II

Diferentemente do que afirmou o cacique da situação, tem cardeal da oposição que bate pé-firme que uma chapa com Jerônimo, Wagner e Rui seria a melhor para ser enfrentada e derrotada. “Wagner e Rui padecem de fadiga e Jeronimo não é mais um nome novo, mostrando que nada fez em seu primeiro mandato”. Uma coisa é certa: com o governo Lula caindo em popularidade, a disputa para o governo do estado em 2026 promete ser mais acirrada do que foi em 2022.

OLHO NELE

Outro político entendido, também em conversa com o Carrasco, chamou a atenção para Júlio Pinheiro, ex-prefeito petista de Amargosa. Ele falou que o gestor, pré-candidato a deputado estadual, tem potencial para assumir o protagonismo dentro do PT na próxima década, caso siga a trajetória iniciada na gestão municipal.

PREOCUPAÇÃO COM O CARNAVAL

Integrantes das forças de segurança que estão a par da organização do Carnaval de Salvador estão preocupados com a superlotação no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Para alguns desses membros, é urgente pensar uma forma de distribuir melhor as atrações entre os circuitos da cidade. Eles avaliam que a festa cresce a cada ano e o que aconteceu na Barra no sábado de Carnaval em 2024, quando os acessos foram bloqueados por excesso de gente, pode voltar a acontecer.

BOCA DO RIO DE STAND BY

Um novo circuito na Boca do Rio, solução sugerida para desafogar o Barra-Ondina, também não agrada aos órgãos responsáveis pela segurança do folião. Na análise destas instituições, essa é uma decisão que deve ser muito bem analisada para não gerar ainda mais problemas. O temor é de que com a inclusão de mais um circuito, as forças de segurança não tenham efetivo suficiente para dar conta.

ENQUADRADA

Quem leva o selo do Carrasco essa semana é uma conspurcada empresa fornecedora de alimentação para a área pública que não larga o osso nem por ordem judicial e vem despertando curiosidade na concorrência. FORTE no ramo de NUTRIÇÃO, ela vem sendo apadrinhada há quase meia década. Tretas em licitações podem complicar a vida de gestoras e gestores que, a priori, não sabem dos malfeitos que correm soltos no segundo escalão do poder público. Em breve, notícias bombásticas que irão revelar esse “forte” esquema de corrupção, onde, segundo a rádio povão, um parlamentar é o padrinho das relações e possível beneficiário direto ou indireto de contratos. Quando a bomba explodir o caso vai direto para o STF.