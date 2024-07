O CARRASCO

FIQUEM ESPERTOS



Depois da corajosa atitude de Jerônimo Rodrigues em cancelar o contrato da Metrogreen Skyrail no caso do VLT do Subúrbio, ninguém mais duvida de que o governador é capaz também de chutar os chineses do contrato da ponte Salvador-Itaparica e relicitar o projeto. É bom esse consórcio ficar de olho.



SILENCIO ELOQUENTE

Em Eunápolis, o suposto pré-candidato Neto Guerigueri fugiu para debaixo da cama. Tomou um esporro de seu apoiador, o cheque bom da Bahia, por ter esquecido das contas rejeitadas de 2015 e agora, tendo que coçar o bolso, preferiu tirar o time de campo. A tendência pode ser apoiar a tentativa de reeleição de Cordélia Torres, do União Brasil, que estaria mais viva do que nunca. Homem frouxo tem dessas coisas.

VINCI NA MIRA

Chega a essa coluna que um dossiê contra a Vinci Airports, administradora do aeroporto de Salvador, trará uma lista de reclamações e irregularidades prestados nos serviços da empresa. Além da Bahia, a Vinci se faz presente em Roraima, no Acre, Manaus, no Amazonas e em Rondônia. Nestes locais, deputados já agem e pedem, desde o final do ano passado, que a Anac investigue a Concessionária. Por aqui, o cenário não é diferente. Usuários já somam listas sobre o desserviço da empresa. Em breve, a realidade do que está por trás da propaganda da Vinci Airports e os problemas enfrentados pelos clientes virão à tona. Aguardem!

AÇÃO DESASTROSA

E falando na Vinci, de nada adianta disparar release pra imprensa na tentativa de mostrar serviço, quando a ação divulgada é, no mínimo, questionável. Em parceria com a Secretaria de Turismo, a empresa publicizou junto com o secretário Bacelar o que seria uma operação contra transporte clandestino no aeroporto. Um assunto que merece discussão ao invés de pirotecnia, chamou atenção pela politicagem demonstrada e pela ausência dos órgãos devidamente competentes. A pergunta que se faz é: houve intromissão da Secretaria de Turismo em área da Transalvador? Perguntar não ofende.

DEU RUIM

A coisa não ficou boa para a empresa baiana Usina Digital, que figurou na lista das vencedores de uma licitação de R$ 200 milhões de reais com a incumbência de melhorar a imagem do governo federal. Após denúncia de vício na concorrência, duas empresas foram desclassificadas. A Usina Digital até que sobreviveu, porém a coisa desandou e a empresa deve ficar chupando dedo.

DEMOROU, MAS CHEGOU

Demorou, mas finalmente saiu mais uma multa para a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pela administração do sistema ferry-boat. Não são poucas as queixas de passageiros que utilizam o transporte marítimo sobre a falta de higiene, com direito à constante de presença de baratas em meio ao povo, e a péssima condição das embarcações. Vamos ver se a ITS toma vergonha!

ENSURDECIDO

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) deve estar até agora sem escutar direito após as sonoras vaias que recebeu durante a passagem do presidente Lula pela Princesa do Sertão. A coisa foi tão feia, que Lula precisou intervir pra ver se salvava um pouco da honra do homem. O problema é que o cidadão vive no mundo da lua e nem com a impopularidade esfregada em sua cara se dá conta da realidade, já que disse não entender o motivo para as manifestações. E seu papel como prefeito? Já entendeu? Como fica o povo lá? Deixa que o MPE, MPF e a PF vão cuidar dele!

FAROESTE NO PLENÁRIO

O Carrasco tomou conhecimento de que a coisa anda meio solta na Câmara Municipal de Feira de Santana a ponto de ter parlamentar discursando armado. Para além disso, já é sabido que as discussões costumam ser acaloradas na Casa Legislativa com xingamentos e por vezes até agressões físicas. Tá na hora de enquadrar o xerifão do plenário antes de esperar pra ver onde isso vai chegar.

PROCESSO NULO

Por falar em Câmara Municipal, não é que a de Barra do Mendes inventou de cassar o mandato do prefeito Tonho de Napo, em um procedimento nada republicano, feito de afogafilho e cheio de nulidade. A votação, que contou até com vereadores sendo acusados de assédio sexual e tentativa de extorsão, segundo informações de bastidores, já está na Justiça. Ao que parece, é mais um desses casos de tomada de poder às vésperas das eleições. Cheio de nulidades, a Justiça há de agir rapidamente para desfazer essa bagunça e restabelecer a vontade das urnas.

TARADÃO DE BARRA DO MENDES

Miguel de Canarina: esse é o nome do taradão do WhatsApp e do Istagram. "Acusei o vereador Miguel da Canarina, do PT de Barra do Mendes, por importunação sexual e difamação. Por causa dele ter me importunado sexualmente via bate-papo, tanto no whats como no insta, fato esse que me fez precisar bloqueá-lo das duas redes. Além disso, no último dia 26, ainda recebi uma notícia péssima que ele estaria espalhando para as pessoas de minha cidade que havia mantido conversas íntimas com ele, através de um perfil falso. Insinuação falsa, na tentativa de me prejudicar moralmente e profissionalmente. Ele também insinuou, em conversas com o meu chefe de setor, que eu estaria mantendo tais conversas com ele e que haveria enviado até fotos e vídeos íntimos, ameacando inclusive expôr tudo isso", disse a vítima ao A TARDE. Ela, que é uma servidora da prefeitura. Cuidado taradão, a Justiça tarda, mas não falha!

MPF NA COLA I

Em Maraú a coisa não está nada boa para o rapaz que se diz pré-candidato a prefeito. Depois de tanta lambança feita em Ibirapitanga, onde foi gestor, a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha e o MPF denunciou todos criminalmente. A ação penal tramita na subseção da Justiça Federal em Ilhéus e é de deixar todo mundo de queixo caído. “Comprovou-se que ROSEILDO SILVA COSTA, gestor de fato da GRH REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (uma das empresas ligadas à ORCRIM por ele comandada); JOSÉ WILDES AZEVEDO SANTOS, pregoeiro do Município de Ibirapitanga- BA; ELI MIRANDA SILVA FILHO, membro da Comissão de Licitação do município, e ISRAVAN LEMOS BARCELOS, ex-prefeito do Município de Ibirapitanga/Ba, em unidade de desígnios, concorreram para frustrar o caráter competitivo do Pregão Presencial 06/2014[2] e fraudar o certame, beneficiando a GRH REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, proclamada vencedora da licitação, com consequente obtenção de vantagem ilícita/indevida. Praticaram os denunciados, portanto, o crime à época previsto no artigo 90 da Lei no 8.666/93. Ademais, RUIVERSON LEMOS BARCELOS (ex-prefeito), irmão do prefeito, e ISRAEL LEMOS BARCELOS NETO, sobrinho do alcaide, em conluio com o então prefeito ISRAVAN LEMOS BARCELOS e ROSEILDO S. COSTA, administrador de fato da aludida empresa, participaram do esquema de desvio de verbas federais no período de 2013 a 2015, tendo recebido valores da empresa referida, que foi beneficiada ilicitamente pelo município, no mesmo período, com pagamentos indevidos/superfaturados. Incorreram, assim, no crime do artigo 312 do CP.”. Atenção população de Maraú!

MPF NA COLA II

Além desses graves fatos contra Isravan, o MPF dispara outros malfeitos. Pasmem: “Em conversa telefônica (datada de 26/11/2017) entre ROSEILDO COSTA e José Roberto (outro membro da Organização), ROSEILDO revela ao interlocutor que precisa pagar DARF de R$ 150 mil de "um amigo", "Cabelo Branco", e articula com ele sobre qual seria a melhor forma de efetuar o pagamento para não passar na conta e depois dar problema com a Polícia Federal. O diálogo consta das págs. 72/78 do Relatório de Interceptação Telefônica 002/2018. Posteriormente, por intermédio do afastamento do sigilo de dados telemáticos, verificou-se que o DARF era de ISRAEL LEMOS BARCELOS, pai do ex-prefeito de Ibirapitanga/BA, ISRAVAN LEMOS BARCELOS, como se vê da Ilustração 01 do Relatório de Interceptação Telemática 12/2018. Este fato, contudo, é objeto de outro feito/IPL”. É isso mesmo: houve desvio de dinheiro público para pagamento de impostos devidos pelo pai de Ravan. A população de Maraú deve ficar atenta mesmo, porque segundo o enredo desvendado pela PF e pelo MPF, a fraude envolve membros da família Barcelos.



COMUNA ESPERTO

O atual presidente da Câmara de Itajuípe, o tal “Klisman da Ambulância” acha que deu um golpe e vai ser reeleito. Sem prestígio e acusado de golpista, perdeu todo seu prestígio e agora enfrenta a cobrança de agiotas e ciganos em sua porta. Carreira curta a desse rapaz. A conversa no município é que ele estaria tentando pedir perdão ao prefeito, mas esse, sabiamente, tem como princípio o ditado de que não existe perdão para traidor.



SALVE-SE QUEM PUDER

O afogamento de uma menina de 12 anos no último dia 26 em Imbassaí chamou atenção para o perigo das praias da orla de Mata de São João. Em toda faixa litorânea, não há salva-vidas para atender os banhistas. Um edital para contratação via Reda foi publicado no final do ano passado mas até agora ninguém foi chamado. Situação semelhante à dos condutores do Samu no município, cujos contratos venceram após 6 anos sem reposição até o momento. Dinheiro para contratação de banda de São João não faltou. Inclusive, Bira é um dos prefeitos que não deu explicação ao MP.



AMOSTRADINHO

Após gastar uma imensa fortuna na última campanha, um tal deputado baiano anda desfilando de helicóptero com sacolas de dinheiro pelo interior do Estado. Quando ele pousa, os candidatos vêm logo pra cima, vestidos de blazer com bolsos folgados e malas na mão. Tem gente do grupo dele que se pergunta de onde saiu tanto dinheiro, já que o homem não para de comprar postos de combustíveis. O radar do Carrasco está apitando e a qualquer hora a bomba pode estourar pro lado do amostradinho. Vigiem!



CHUMBO GROSSO

A coisa tá feia para o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hage (MDB). É denúncia em cima de denúncia e processo que não acaba mais. Agora ele vai ter que explicar como se faz para encenar licitações, já que o MP-BA apresentou denúncia contra um pregão eletrônico, alegando conluio entre empresas para sagrar uma delas como vencedora. A batata tá assando.



CONTRAMÃO

Capitão Alden, bolsonarista de carteirinha, não seguiu a cartilha dos aliados e participou do cortejo tradicional do 2 de Julho. Tímido, o parlamentar caminhava no meio do povo como se fosse um popular qualquer, com direito a empurrões e muito sufoco.

FLOR DA PELE

2 de Julho acalorou os ânimos dos apoiadores dos pré-candidatos a vereador. Em clima de comemoração, com direito a Bruno Reis sendo carregado nos ombros dos presentes, a equipe de Kiki Bispo e Claudio Tinoco, ambos do União Brasil, resolveram fechar uma briga nas apertadas ruas da Lapinha. A confusão foi rápida e precisou de uma dose de calma de um homem que estava na multidão. Se já tá assim agora, imagina até o dia 6 de outubro?

REFEIÇÕES COLETIVAS ESTRAGADAS

Ele se chama Marcos TEMPEIRINHO e foi a primeira baixa da tropa deCampinas. De origem baiana, ele sabe exatamente onde estava pisando e, com as denúncias de fraudes acumuladas, pediu para sair. Estava ciente de que a crise é grande e não quer que seu nome e CPF estejam envolvidos no escândalo que está prestes a estourar.

NERVOS EM LAURO

A pré-candidata Débora Régis, que traiu o PDT e foi para o União Brasil está com os nervos à flor da pele. Apesar de uma decisão favorável do ministro do TSE Kassio Marques, o caso vai para o plenário do tribunal e a tendência lá é de derrota. Quem conhece da composição do TSE sabe que Débora não terá vida fácil. Pelo visto, a vitória de Rosalvinho (PT) em Lauro vai ser de W.O.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR - XXIV

O Carrasco vem pela vigésima quarta vez alertar os investidores da Baía de Todos os Santos que o peixinho da “rasgada” e do “backhand “ decidiu desistir da atividade de planejador financeiro e investir na picaretagem de iludir mulheres mais maduras, carentes e incautas. O Carrasco apurou e concluiu que os poucos endinheirados que se aventuraram a acreditar nas orientações financeiras do pequeno vertebrado, se deram mal. A BAD GIRL, comparsa do peixinho ilusionista, vai rodar. Sendo assim, tomar grana das coroas foi a única alternativa para manter a pose de milionário. A propósito, nessa malandragem é expert. Até a próxima semana.



ENQUADRADA

O selo semanal quem leva é o prefeito de Ipirá, Dudy (PSD). Se a coisa pública já era tratada com negligência e falta de respeito em Ipirá, a situação, sobretudo do transporte escolar se agravou, e muito, depois que o gestor anunciou que não será candidato à reeleição e apoiará seu genro, que sempre operou e mandou dentro da prefeitura. O Carrasco descobriu que o Ministério Público e a Defensoria Pública da Bahia pediram a condenação do município de Ipirá e do próprio prefeito Dudy, em R$ 3 milhões por precariedade e negligência no transporte escolar. A ação de responsabilização por dano civil coletivo foi ajuizada em 5 de junho. Em fevereiro, Yasmin Santos Oliveira, de cinco anos, morreu ao cair de um veículo que prestava transporte escolar em situação precaríssima. A criança estava sendo transportada com outros alunos numa Veraneio azul, com mais de quarenta anos de fabricação. A imagem do veículo é chocante. Será que a população vai aceitar que Thiago do Vale, seu genro, suceda Dudy na prefeitura? O Carrasco duvida!