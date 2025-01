O CARRASCO: Mubadala venha a nós

MUBADALA VENHA A NÓS

Não é novidade que o Carrasco, volta e meia, traz aqui a revolta dos leitores sobre os preços absurdos cobrados pela Acelen na Bahia. Com combustíveis considerados dos mais caros do país, mesmo com a refinaria no quintal de casa, a Acelen não para de afundar o bolso do consumidor. Ninguém aguenta mais sofrer com os frequentes reajustes e com a falta de respeito da empresa. Agora, mesmo com a Petrobras reduzindo em 20% o valor do combustível, essa realidade não se reflete nas bombas. E mais: não só o combustível afronta o consumidor. O gás de cozinha conseguiu entrar no pódio do terceiro mais caro do país. Até quando o Grupo Mubadala vai fazer o que quer por aqui? Enriquecendo às custas dos baianos e ultrapassando os limites sobre os direitos do consumidor, resta agora uma ação imediata dos órgãos de fiscalização. Vamos acompanhar!

NA PIOR

O que os Correios estão esperando para que paguem o décimo terceiro salário dos funcionários? Com o prejuízo que a estatal teve nos primeiros nove meses de 2024, que supera a casa dos R$ 2 bilhões, desanima qualquer um que espera receber o que tem direito. Tudo isso fruto da atual e incompetente gestão.

TRAPALHÕES DO FORTE

Os turistas que quiseram curtir o verão e as festas de fim do ano em Praia do Forte tiveram uma dor de cabeça desnecessária. A falta de preparo da Guarda Municipal de Mata de São João, que orquestrou ações que claramente precisavam de maior planejamento, causou engarrafamentos gigantescos que fizeram com que condutores levassem mais de 1 hora do acesso ao balneário até os hotéis e pousadas perto do Projeto Tamar. Em dias comuns, se faz isso em menos de cinco minutos. É muito despreparo.

CARROÇAS

Quando é que a Indrive, aplicativo de mobilidade, concorrente do Uber e 99 Pop, em Salvador, vai endurecer o jogo e exigir melhores carros para um serviço de maior qualidade aos usuários? E olha que os preços costumam ser altos, mesmo com a possibilidade de negociação com o motorista durante a solicitação da corrida. Alguns veículos parecem verdadeiras carroças.

TODA ERRADA

A agência de turismo IEC Viagens e Turismo Ltda entrou de vez na mira do Ministério Público da Bahia. O MP estadual acionou a empresa na Justiça por não cumprir suas obrigações contratuais, ineficiência no reembolso de valores e a falta de atendimento adequado aos consumidores. Na ação, o órgão pediu ainda que a empresa seja obrigada a devolver, em dobro, os valores pagos por consumidores prejudicados com o descumprimento de ofertas ou cancelamentos indevidos.

VIVO OU MORTO?

A Vivo esqueceu que os seus clientes saem das grandes cidades rumo ao interior. Quase todos os municípios afastados dos grandes centros urbanos penam com o serviço da operadora, que nada tem operado. O sinal some e o cliente fica na mão. Ninguém sabe, com o perdão do trocadilho, se a Vivo anda viva ou morta.

S.O.S SANTALUZ

O ano mal começou e o município de Santaluz já traz um péssimo e grave desserviço à população. Ambulâncias quebradas e sucateadas, além da falta de gerador no hospital municipal. O que chama atenção é o que tal Dr. Arismário foi reeleito e a má gestão dele já havia sido registrada aqui nessa Coluna. O Dr., que de atenção ao paciente parece não entender nada, terá que se explicar para os eleitores. Alguns deles estão morrendo por não conseguir transferência na ambulância para a capital. Que vergonha!

FARRA DOS PARENTES

Está aberta a temporada para que os novos gestores municipais coloquem parentes nos cargos, sobretudo os prefeitos de primeira viagem. Não é possível que esse pessoal não entenda o mínimo de política pública e não saiba o significado de nepotismo antes de concorrer ao cargo. A nova ratada vem de Conceição do Almeida, após a prefeita eleita, Renata Suely, nomear o marido como secretário de Esporte e Lazer.

TERRA ARRASADA

Na sequência dos cenários críticos ficou o município de São Gabriel, região de Irecê, apos a saída do prefeito Hipólito Rodrigues Silva Gomes. Foram encontradas máquinas destruídas, computadores sem HD, banco de dados vazios, documentos corrompidos, estoque zerado de remédios e insumos médicos, além de prédios públicos com infiltrações, fios expostos e sem internet.

MAMATA

Será que a nova gestão do município de Nazaré vai manter contrato com a tal empresa "Menezes Transportes LTDA"? Segundo uma denúncia recebida por esta coluna, o que não falta é funcionário com altos salários que sequer trabalha. Em novembro de 2023 foram quase 20 milhões gastos em dois contratos com a empresa. Agora vá nas ruas e pergunte pra população sobre a qualidade do transporte ofertado. É coisa viu...

PORTO NADA SEGURO

Um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil está em alerta. O procurador do Ministério Público Federal (MPF), Fernando Zelada, instaurou uma série de inquéritos para investigar eventuais irregularidades na construção de diversas barracas de praia em área de faixa de domínio do DNIT e terrenos de marinha em Porto Seguro. Além disso, o procurador também decidiu apurar a ocorrência de supressão de vegetação em área de preservação permanente (APP), localizada à beira da falésia, em área pública existente no Loteamento Outeiro das Brisas, situado no distrito de Caraíva.

ESTRATÉGIA

Nesta semana, vários prefeitos da Bahia que tomaram posse no último dia 1º de janeiro decretaram estado de emergência e calamidade financeira. Alegam que encontraram um verdadeiro cenário de terra arrasada, com pouco dinheiro em caixa. Apesar disso, há quem acredite que a medida seja estratégia para chamar atenção da mídia e “queimar o filme” das gestões passadas. Também existe a suspeita de que os decretos possam ser usados para manobras pouco republicanas nos primeiros meses de governo. O Carrasco está de olho!

BURACO DE FREITAS

A fama da ex-prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, mostrou ser real. Conhecida por muitos por liderar a cidade “Buraco de Freitas”, ela deixou Lauro em estado caótico. Conforme sopraram as más línguas ao Carrasco, ela fez a limpa em literalmente tudo e nem a CPU da prefeitura ela deixou. O babado por lá está grande e a atual prefeita eleita, Débora Regis, já decretou calamidade financeira pra tentar reverter a situação.

MALHA FINA

Depois de o governador reclamar, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia resolveu atuar mais incisivamente contra ex-gestores derrotados das prefeituras baianas que zeraram os cofres das cidades ou que deixaram rombos financeiros para a gestão sucessora. O presidente da corte de contas, Francisco de Souza Andrade Netto, determinou que seja instaurado – de imediato – processos administrativos para punir os responsáveis, nos casos mais graves. Vamos ver até onde esse angu vai ferver e quem vai cair na malha fina do TCM.

EX-PREFEITO NA ALBA

Outro derrotado em 2024, o ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, já tem tudo certo: sentou com seus caciques políticos e garantiu o apoio necessário para lançar uma candidatura competitiva à Assembleia Legislativa da Bahia em 2026. A dobradinha com Paulo Azi está assegurada.

PRIMEIRA PEÇA

A primeira peça da chapa majoritária da oposição baiana já está disponível. José Rocha, deputado federal de três décadas, se colocou à disposição para disputar o Senado em 2026. O parlamentar vai encerrar sua trajetória na Câmara, mas quer a 'última dança'. Seu filho, Manuel Rocha, já articula sua candidatura a federal para substituir o pai, e é dado como federal eleito.

CONSELHEIRO DO OPOSITOR

O ex-deputado federal e agora conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Nelson Pelegrino, anda de mãos dadas com o prefeito Bruno Reis. Indo além da Corte de Contas, Pelegrino teve um papel crucial para a entrada da advogada Isaura Genoveva na Secretaria Municipal de Reparação (Semur). Quem pode pode e quem não pode se sacode.

TEIMOSIA

Teimoso que só, o Psol corre o risco de ficar sem a presidência de nenhuma das comissões da Câmara Municipal de Salvador. Querendo demarcar posição na Casa Legislativa, a legenda que estava na boca de espera para a Procuradoria da Mulher, tomou uma rasteira e perdeu a posição para a vereadora Marcelle Moraes. Quem não ouve conselho ouve coitado.

ENQUADRADA

Quem leva o selo semanal do Carrasco é o prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho, que na semana passada anunciou a nova estrutura salarial para os cargos comissionados. A decisão contraria as promessas de campanha e o alcaide tem sido chamado de Pinóquio pela população. Os secretários municipais, por exemplo, tiveram salários que saíram da casa dos R$ 12 mil para R$ 14.830,43. O mesmo valor foi definido também para os cargos de chefe de gabinete e controlador. Já os subsecretários vão receber R$ 8.000,00.