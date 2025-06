O CARRASCO: TRAVESSIA DA VERGONHA

TRAVESSIA DA VERGONHA

Uma figura da SEINFRA resolveu fazer sua própria travessia — rumo à Grécia, às custas do erário. Apresentada como integrante da “comitiva técnica” da licitação, a personagem em questão percorreu não apenas estaleiros, mas também pontos turísticos gregos com entusiasmo digno de guia de viagem. Santorini, Atenas, vinhos, ruínas históricas e claro, muitos registros fotográficos — tudo sob a desculpa de fazer uma “vistoria”. O passeio foi bancado com recursos públicos e travestido de missão oficial. E agora as imagens desse tour exótico começam a circular, expondo o verdadeiro roteiro dessa licitação: o que era para ser um processo técnico virou turismo institucional com roteiro europeu. Enquanto isso, os concorrentes seguem sem respostas e a população, sem respeito.

VIXE MAINHA!

Por acaso, alguém sabe por onde anda o “príncipe dos catanicas” depois da carreira que tomou em Eunápolis? Parlamentar de primeiro mandato, andou na oposição, fez meia volta para o Centro e agora tenta colar no governador acreditando na sua claque partidária pífia e alaranjada. Na semana passada pegou o helicóptero emprestado de titio e obrigou o piloto a fazer acrobacias em Jequié, colocando em risco a vida dos cidadãos que assistiam um jogo de futebol no estádio público municipal. Tudo em nome de se aparecer para mostrar um prestígio e um poder que não tem e nunca vai ter. Depois do rasante ilegal, pipocaram a hashtags #principedoscatanicas e #principedoscatanicasboçal. Informações apontam que verba parlamentar tem sido usada para esses voos constrangedores. A conferir…

ORA, POIS

E por falar nele, não deu certo a tentativa de colocar esse “príncipe dos catanicas” para tentar patrulhar o setor progressista baiano. Até que o cidadão tentou fazer piseiro em terras alagoanas, mas com o passar do tempo suas marcas vieram à tona, mostrando o quanto seu tempo em Brasília será curto.

GRILÃO, O CORRETOR DO ANO

Pura coincidência, viu? Nada além disso! Num dia, o prefeito desapropria um terreno que servia de campinho de futebol em Praia do Forte, aquele mesmo, usado pela comunidade há anos. Valor Milionário, claro! Mas deve ter sido só pra ajudar, né? Coração grande. Dias depois…surpresa! O prefeito aparece comprando um terreno num condomínio de luxo. E adivinha? Por um terço do valor! Promoção? Black Friday? Ou será que é o famoso “compre um favor, leve dois”? E no meio disso tudo, surge ele: Grilão, o mestre das negociações misteriosas. No passado, já teve capítulo na capital, agora parece que está lançando a continuação em Praia do Forte. Será uma escola ou uma novela? Porque enredo não falta! Nessa série, o terreno sempre some e o dinheiro sempre é para o mesmo vilão. Ou melhor, Grilão.

ALUNO OBEDIENTE

É notória a subida do padrão de vida do atual prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca. Agora o aprendiz de prefeito construiu uma bela mansão num terreno em Praia do Forte, comprado por verdadeiro “precinho da China” das mãos justamente de João Gualberto, o ex. Pelo visto, o bom aluno aprendeu a lição do antecessor, conhecido como "Barão do Balneário".

EL BIGODON

Tem gente que não se toca. A coisa fica mais feia quando a falta de “simancol” vem da advocacia. Sem perceber que sua banca, outrora detentora de dois andares na badalada avenida Tancredo Neves, anda mais queimada do que fogueira de São João, o advogado Xerifão tem causado imensos constrangimentos no Judiciário. Suas peripécias em causas ligadas ao agronegócio e ao setor de mineração estão sendo desmanteladas pelo Tribunal de Judtiça e devem bater no Conselho Nacional de Justiça. Triste fim desse causídico setentão que não larga o osso por nada e detesta ouvir falar em aposentadoria na sua família, justamente para não perder de vez seu trânsito, que já anda há muito tempo engarrafado.

ACIMA DA LEI

Por falar em setentão, quem também parece não largar o osso é o Coroné Endeusado. Das cachoeiras do São Francisco para o mundo, o coroa fez fortuna na política e deu um upgrade ao prestar contribuições em entidades fundacionais. De calça apertada, bota com espora no pé e chapéu de vaqueiro, o Coroné Endeusado, de look Sinhozinho Malta, se acha o rei do segmento imobiliário do Pará. Quem vê a foto devidamente trajado não se aguenta de tanta risada.

DÁ PRA ACREDITAR?

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, afirmou a esse Carrasco, que não há previsão de fechamento de nenhuma agência na Bahia. Não sabemos se dá pra acreditar. No início do ano, a unidade do Aeroporto de Salvador encerrou as atividades sob a justificativa de “otimizar recursos”. A decisão aconteceu antes mesmo de vir à tona o prejuízo de R$ 2,4 bilhões em 2024.

EXTORSÃO QUATRO RODAS

Uber virou luxo para poucos: tarifas nas alturas, motoristas que somem na hora do aperto e um serviço que mais parece um assalto disfarçado de transporte. O que era uma solução acessível virou uma roubalheira sobre rodas — o passageiro paga a conta, e a comodidade virou privilégio de quem pode bancar o absurdo.

BARBAS DE MOLHO

Os donos de postos de combustíveis na Bahia que abram os olhos. Com denúncias de que são controlados pelo crime organizado, alguns empresários do segmento sonegam e faturam muito alto. As cifras são bilionárias em um curto espaço de tempo. Em breve o bicho vai pegar dentro desse segmento aqui no nordeste.

DORMINDO NO PONTO

A precariedade no serviço prestado pela empresa de transporte Joafra, em Juazeiro, norte da Bahia, chega a ser uma piada. A redução da frota tem atingido a quem depende do dito serviço. E olha que essa empresa já atua há mais de 30 anos no município, enquanto o prefeito, Andrei da Caixa, dorme no ponto.

PPP OU PQP?

Modelo de gestão público-privada premiado internacionalmente, o Hospital do Subúrbio oferece serviços de excelência e se destaca na rede pública de saúde. Será?? Por isso mesmo, nas últimas semanas, tem chamado a atenção a dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de se obter um agendamento por telefone na unidade. A ligação é atendida eletronicamente e as opções oferecidas apenas chamam sem ninguém atender, retornando para o menu inicial. Assim não tem paciência que aguente.

ÀS ESCURAS

Semana passada, moradores e turistas do Vale do Capão, no município de Palmeiras, Chapada Diamantina, precisaram de candeeiro para iluminar os caminhos. O motivo foi a falta de energia elétrica, que ocorreu por mais de 24 horas. No embalo da falta de luz, também o sinal de internet foi para o espaço, causando uma bagunça generalizada.

APAREÇA, SUMIDA!

A população de Paulo Afonso quer saber quando é que a secretária de saúde vai esclarecer as denúncias de irregularidades na pasta. Ela, que já foi convocada pela Câmara Municipal, costuma não dar as caras. Tudo isso sobre o olhar passivo do atual Prefeito Mário Galinho. As denúncias passam por irregularidades nos contratos e chega a superfaturamentos. É hora de botar a cara!!!

LEGADO NEFASTO

O ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, Marão, deixou a gestão e com ela um legado super negativo. Desta vez, uma auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios descobriu que em uma unidade de saúde tinha sala com vacinas contaminadas armazenadas. Sem falar nas precárias condições da infraestrutura desses locais. Incompetência em cima de incompetência!

FESTA NA PRAÇA, CAOS NO CAIXA

Junho mal começou e o forró toma conta da Bahia, muitas vezes em festas bancadas a peso de ouro por prefeituras quebradas. Em Quijingue, cidade com baixa renda per capita e carências por todos os lados, o São João vai custar R$ 5,2 milhões. A cidade mal se sustenta, mas parece que, por lá, curtir é mais urgente que cuidar.

FOME NO PRATO, FESTA NO PALCO

Enquanto alunos da zona rural de Jequié enfrentam a falta de merenda, o prefeito Zé Cocá reserva mais de R$ 6 milhões para o São João de 2025. Criança com fome e palco cheio: a receita perfeita da gestão que prefere aplausos à dignidade. Educação agoniza, mas o forró vai bem, obrigado.

FORRÓ SUCATEADO

O Forró murchando, mas o cachê eletrônico voa alto no São João da Bahia. Alok, DJ de luxo e sem uma sanfona no repertório, vai levar mais de R$ 1 milhão de Irecê e Jequié. Enquanto a cultura nordestina é empurrada para o escanteio pelas porta dos fundos, quem faz a festa é o sertanejo de pendrive e o beat milionário.

VIOLÊNCIA EM DEBATE

De olho na presidência da república e no governo do estado, e percebendo que a violência é a maior pedra no sapato do brasileiro - e do baiano, Ronaldo Caiado e ACM Neto convidaram especialistas de todo o Brasil — e policiais que se especializaram no Bope do Rio de Janeiro — para discutir os índices alarmantes em Salvador e na Bahia. Tendo como um dos palestrantes Rodrigo Pimentel, ex-oficial do BOPE/RJ, a Fundação Índigo, ligada à federação PP/União Brasil (União Progressista), promoveu um aceso debate sobre segurança pública. Pelo sucesso do evento, a ideia é levar o modelo para as principais cidades do estado.

REGULAMENTAÇÃO JÁ

Defensor ferrenho da polêmica regulamentação das redes sociais, o senador Jaques Wagner adotou também o discurso de regulação do uso de Inteligência Artificial no Brasil, tendo em vista casos de deep fakes e o impacto que isso causa na vida das pessoas. O parlamentar baiano citou episódios de mortes de crianças no Brasil causadas a partir de desafios nas redes sociais e os ataques à reputação de figuras públicas e privadas a partir do uso das IA’s. Para Wagner, urge a necessidade de uma regulamentação.

SOLITÁRIO E ESQUECIDO

Depois de aderir ao bolsonarismo radical, o prefeito Jânio Natal (PL) colhe os frutos da sua precipitada decisão em Porto Seguro. Com uma gestão apática, sem nenhum grande feito até aqui, o prefeito solitário no PL baiano até tentou um movimento de aproximação com o governo estadual, mas sua bajulação oportunista não colou.

PROCURA-SE EDNALDO

Por onde anda Ednaldo? O ex-presidente da CBF continua sumido dos holofotes desde a sua conturbada saída da confederação. Nem mesmo a estreia de Ancelloti pela Seleção fez o ex-gestor, tão entusiasta da sua chegada, aparecer. O baiano tá mesmo em baixa.

CONTER DANOS

Depois de toda polêmica envolvendo as mudanças relacionadas ao IOF no Brasil, o governo Lula decidiu reunir a base aliada no Congresso Nacional para traçar estratégias que sejam capazes de conter os danos causados. Líderes partidários foram chamados para tratar do assunto e preparar uma resposta urgente sobre o tema. Uma coisa é certa: o Congresso Nacional já deixou claro que o ajuste de contas não passa por aumento de impostos e sim por corte de gastos. Ontem - domingo (08) - teve reunião entre Haddad e líderes partidários do Parlamento: o clima, porém, foi de desconfiança total, apesar dos esforços do líder do governo no Senado, que tem feito um trabalho hercúleo para melhorar a imagem do presidente.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco quem leva inteirinho é Eliete Paraguassu. A complexada e raivosa vereadora de primeiro (e último) mandato usou a tribuna da CMS para dizer que conhece a definição de racismo ambiental. Demonstrando que não entende nadinha sobre a Baía de Todos os Santos, chegou ao cúmulo de afirmar que o esgoto de Salvador é lançado mar adentro. Desprovida do mínimo de cognição, pra não dizer outra coisa, Eliete ousou falar sobre a Lagoa do Abaeté, sobre a região do São Rafael e culminou por atacar o governo do Estado, que pretende tirar do papel a ponte Salvador x Itaparica. Sobre a malversação de dinheiro público na Associação de Moradores, Pescadores e Marisqueiras de Porto dos Cavalos, Martelo e Ilha de Maré a buliçosa vereadora não deu um piu. O Carrasco apurou que Eliete é mão ligeira quando o assunto é verba indenizatória de gabinete. Rachadinha seria coisa pequena.