O vereador metro sexual e o sogro agiota

Parece mais um nome de filme, mas ambos os personagens existem em Salvador e eles formam uma dupla que anda dando o que falar.

O vereador já garantiu sua maleta para a boca de urna deste domingo (30). No caso dele, a solução vem de dentro de casa, praticamente igual aquele banco laranja "feito para você". Nesta versão do vereador seria "do seu sogro para você".

Do outro lado, a polícia tem ligado a sirene para as peripécias financeiras do sogro agiota.

Parece que o almofadinha, que gasta todo o salário de vereador para cuidar dos cabelos e da tez, ainda não aprendeu.

Mas, um grupo empresarial da cidade já avisou que vai entrar com toda a força em suas bases para mostrar à população milhares de motivos para não reelegê-lo.

Será que ele vai descer para o play para brincar ou vai chorar para o papai?