O AMOR ESTÁ NO AR I

É verdade. O amor está no ar de FAROL a FAROL. Um advogado das antigas anda com o coração repleto de amor. Enquanto o causídico era só alegria, sua amada fazia o que mais sabe fazer: recentemente usou seu Pasquim eletrônico para destilar ódio contra um decente senador da república. A amada do advogado, que não corresponde a ele com mesmo sentimento, já foi apelidado de Lambe Lambe Cachorrinha.

O AMOR ESTÁ NO AR II

Não satisfeita em falar mal de políticos sérios, Lambe Lambe Cachorrinha já destilou ódio contra empresários baianos de vários ramos de atuação e recentemente, como se do ramo fosse, andou metendo o bedelho para criticar a lista tríplice que a OAB democraticamente escolheu. Na maior cara de pau, Lambe Lambe acusou a eleição de treta e colocou em “cheque” um famoso e respeitado curso de preparação para concursos. Será que a autoria da ofensa é mesmo de Lambe Lambe ou é de seu concubino advogado? Certas brigas com o meio jurídico podem não dar coisa que preste. Vai que começam a procurar um boné e um revólver…! Aí até defunto começa a tirar o sono de pombinho que anda in love.

MEU LIMÃO, MEU LIMOEIRO

Pai de peixe, peixão é. A vingar pela falta de caratismo do Limão, é de se imaginar o caráter do Limoeiro, seu pai. A Urbis de décadas atrás que o diga. Tomara que a nova Secretaria de Segurança Pública acabe de uma vez por todas com essa prática nociva de grilagem de terras na capital. O Limãozinho e seu pool de picaretas formados por empresários e até gente aposentada do Judiciário, vão terminar causando a fase dois da Faroeste.

O PREÇO DO MURO

Dizem que andar em cima do muro é algo arriscado. Quando feito por profissional, a atividade é rentável. Na política, todavia, ficar em cima do muro, andando para um lado e para outro, é uma patifaria que no final das contas sai caro. Aqui no estado, um figurão político apelidado com uma inexistente patente ficou em cima do muro, esperando pra onde os ventos soprariam, enquanto dois colegas de parlamento pegaram estrada e viraram noite atrás de votos. Seu irmão, o Soldado Raso de uma agência reguladora estadual, enveredou pelo mesmo caminho, mas além de ficar cima do muro, chegou a perseguir aliados do grupo político que lhe mantém no órgão. Com a nova gestão vindo à tona, talvez lhe reste uma boquinha de gerente de empresa de buzú.

RUI COSTA TODO PODEROSO

Vem aí a disputa para a lista tríplice no TJ-BA. Com muitos candidatos(a) ligados(as) ao carlismo, um(a) deles(as) no TRE só mudou a linha de atuação quando percebeu que o PT se tornou favorito. A pergunta que não quer calar é se Rui Costa vai “correr” para nomear logo o escolhido ou vai tirar o pé do acelerador e avaliar com calma o DNA de cada um dos três candidatos que serão eleitos pelo TJ na sessão marcada para 14 de dezembro. Pode até mesmo deixar esse presentão para seu sucessor Jerônimo Rodrigues.

EXU TRAVA PROGRESSO

O Carrasco é coligado e brother do Velho e sábio Zeca de Aphonso. A alcunha que ele carimbou em uma beligerante e raivosa promotora do meio ambiente, não poderia ser mais assertiva. Zeca verbalizou com muita propriedade o apelido da moça. Esse mesmo Carrasco também já havia noticiado qual seria o comportamento da representante do Parquet em um evento sobre sustentabilidade na Baía de Todos os Santos. Foi tanta raiva babada e destilada que o Governo do Estado teve de se obrigar a contratar uma equipe de higienização para limpeza do salão do HUB Salvador, onde foi realizado o evento.

EMBOLSANDO O DÍZIMO I

A igreja de Roma é muito séria na coleta do dízimo, pelo menos nos tempos modernos. No entanto, o mesmo não se pode dizer daqueles imperadores que governaram Roma nos tempos antigos. Os Cíceros e os Marcus eram prodigiosos em embolsar as doações recebidas pelos Patrícios, nada destinando à Santa Igreja, ignorando que um dia poderiam abrir as portas do inferno.

EMBOLSANDO O DÍZIMO II

Não foi por outra razão que, procurando a proteção divina, imperadores espertos e nada republicanos associaram-se a Papa Nicolau para se protegerem mutuamente usando os recursos do dízimo para construção e manutenção de suas suntuosas mansões em condomínios particulares, com infraestrutura impecável e cercadas de vegetação.

ASSÉDIO NO RADAR

A eleição do novo superintendente do Sebrae tem tudo para acabar na justiça. O candidato da oposição, que pretende alijar o probo chefe atual, se eleito, vai ter que explicar as diversas denúncias de assédio moral que é acusado. Mancha a imagem de uma instituição tão séria como o Sebrae e não pode se comprometer com a eleição de um “Franklinstein”.

OPOSIÇÃO X OPOSIÇÃO

Questionado por A TARDE sobre a formação de uma “nova” oposição na Bahia, diante do claro protagonismo exercido pelo “bolsonarista” João Roma, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues (PT), não deu muita bola. Disse que vai vencer a oposição com trabalho nos próximos quatro anos. De fato. Roma continua, na verdade, sendo muito mais um “problema” para ACM Neto do que para o petista. A briga com o ex-aliado parece ter prejudicado sua intenção inicial de vencer no “primeiro turno” e atrapalhou a disputa no segundo turno, com a base já fraturada. A corrida pela Prefeitura de Salvador vai provar isso. Mais dor de cabeça para Netinho.

IRRIGANDO O ADVERSÁRIO

Chega a este Carrasco informes que o futuro Governo do Estado da Bahia pretende fazer modificações na Embasa. Principalmente depois de tomar conhecimento de que empresas prestadoras de serviços irrigaram a campanha do 44, com direito a passeio na ilha paradisíaca de ANKARA.

AMARGO

Júlio Pinheiro (PT), prefeito de Amargosa. Esse é aquele tipo de chefinho chorão que mesmo sendo do partido do governador não conseguiu puxar apoios para a candidatura de Jerônimo. Em razão de sua articulação pífia, deixou o resultado muito aquém do esperado na região. Ele agora anda contando por aí que pretende garantir uma nova boquinha, se candidatando à presidência da UPB. Alguns prefeitos já revelaram ao Carrasco que não vão aceitar goela abaixo esta indicação para UPB, pois além de ser rejeitado por colegas do próprio partido e ter pouca capacidade de articulação na Bahia, Júlio tem demonstrado não ter perfil para a função. Fora o acúmulo de denúncias, multas e acusações por irregularidades na gestão, que já estão nas mãos do TCM e do MPE.

DENÚNCIA GRAVE

Este Carrasco recebeu uma grave denúncia sobre um possível caso de assédio e importunação sexual por parte de um enfermeiro durante atendimento, dentro da própria residência, de uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) de Salvador. A parte abusada relatou que o "profissional" teria condicionado o atendimento dado em "troca de algo". O enfermeiro, além do abuso, teria importunado o sossego da paciente, já que teria insistido em ligações para a "vítima" e disparado mensagens pelo Whatsapp. As investigações estão abertas.

ACERTO DE CONTAS

Um deputado disse ao Carrasco que o colega Tom Araújo sonhava, antes da eleição, com a promessa do candidato ACM Neto de indicá-lo para uma vaga no TCM. Após a derrota, ambos sem mandatos a partir de janeiro, os adversários informam que ele vai ter uma reviravolta com o TCU. As broncas antigas da sua gestão não são pequenas. Sem imunidade parlamentar, não tem padrinho em Brasília que resolva. Bateu desespero em Tom.

IMPEACHMENT À VISTA

O clamor está instalado em favor do impeachment do prefeito Colbert Martins (MDB) na Câmara Municipal de Feira de Santana. Parlamentares já pedem que o gestor seja afastado e fazem apelo ao presidente da Casa, Fernando Torres (PSD). De acordo com a oposição, a bagunça é latente no município, com postos de saúde sem medicamentos e escolas sem funcionar.

HAJA PERSEGUIÇÃO

Pelas bandas de Itapetinga, onde o prefeito traiu o próprio partido para apoiar Acm Neto, a perseguição continua mesmo depois das eleições. O Carrasco recebeu denúncias de famílias que estão sofrendo com represálias por parte de alguns representantes da Prefeitura. Prepostos da atual gestão do prefeito Rodrigo Hage (MDB) andam no encalço de ambulantes para notificá-los em represália ao apoio dado aos candidatos do PT, Lula e Jerônimo.

ENQUADRADA

Mais uma vez a enquadrada é dela. A promotora Exu Trava Progresso até então vem atuando irresponsavelmente com questões ambientais e urbanísticas, inviabilizando o crescimento da capital e atrapalhando fortemente o turismo. Que o diga o Palácio Rio Branco. Como já afirmado pelo Carrasco, ela destilou ódio em um evento de sustentabilidade realizado no HUB Salvador. Com a chegada do Governo Lula, uma das missões dadas ao futuro ministro da Justiça e acompanhar de perto as peripécias feitas por promotores do Ministério Público Estadual e procuradores da república. A amalucada atuação do Parquet na Lavajato, a pretexto de combater a corrupção, fez foi quebrar toda as empresas de engenharia do Brasil. A atuação do CNMP e também do novo Procurador Geral de República vai, com certeza, enquadrar a dupla Ruivinha e sua amiga Exu Trava Progresso. Podem anotar.