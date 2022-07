O Carrasco - Roadstar

ASSUNTO DA SEMANA

A Câmara Municipal de Salvador aprovou uma emenda de relator para incluir em um projeto de lei que versava sobre aumento de salário de servidores municipais, a fixação do piso nacional dos agentes de saúde e endemias. O pleito dessa classe vinha sendo deixado de lado pelo Thomé de Souza, mas a sua base na Câmara aceitou, por unanimidade, incluir o aumento via emenda ao projeto de lei. Ao receber a comunicação, o prefeito vetou o artigo e desmoralizou toda sua base, que terá de deliberar, após o recesso, se derruba o veto e mantém coerência com o que votaram na terça-feira (19), ou se muda sua opinião e fica carbonizado com os agentes de saúde e endemias, que até hoje recebem abaixo de teto fixado pelo Congresso Nacional.

NOVOS ARES

A prefeita tampão de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (UB), já vem sofrendo com a crítica da população, que reclama dos péssimos serviços na saúde e educação. A verdade é que Sheila, alçada ao posto de prefeita depois da morte de Herzem Gusmao (MDB), nunca teve tino para gerir o município. Na semana passada isso ficou mais evidente, quando ao pegar uma carona de helicóptero para Salvador, Sheila teria ficado deslumbrada com a experiência e afirmado que voar de helicóptero é muito melhor do que ser prefeita. Pelo visto, vai abandonar a política em 2024.

ROADSTAR

A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, faz de tudo para atrapalhar as obras do aeroporto do município, tocadas pelo Governo do Estado. Arrocha a empreiteira com impostos indevidos, exige “contrapartidas” em asfalto e chegou a tirar os funcionários da pousada, porque esta era de “oposição”. A pose da dondoca revela cada vez mais um jeito de governar de seu grupo, que assinala um perigoso retrocesso na Bahia.

RODA PRESA

Não param de chegar reclamações no Carrasco sobre o trânsito da Avenida Magalhães Neto. Por lá, um amontoado de obras que nunca terminam e que vem tornando a vida dos motoristas e trabalhadores da região um inferno. Com prazos de entrega atrasados, a obra caiu nas mãos de antigas empreiteiras conhecidas da mídia e da população. Orçada em R$ 42 milhões, o tal "mergulhão", por culpa exclusiva na construtora, parece estar indo literalmente para o buraco, tornando-se o algoz da população e da própria prefeitura, que inclusive vem se negando a dar um aditivo contratual. Com a palavra, a Metha Engenharia, ex-OAS.

GAME OVER 1

Depois de praticamente ficar definido que o seu vice será o deputado Marcelo Nilo, Neto vem sofrendo uma forte rejeição do eleitorado feminino, que o acusa de nunca ter tido realmente a vontade de prestigiar uma mulher. No sábado, a secretária de turismo de Salvador e presidente do PDT Mulher, Andréa Mendonça, deu uma entrevista ao portal Informe Baiano, descendo o sarrafo em algum político, porém não foi direta sobre quem seria o assediador. “Com assediadores, estamos fora. Assediador na política não tem mais espaço pra você. PDT não tolera assédio”, disparou. Ainda segundo a matéria, o recado de Andrea não cita o alvo, mas a classe política já sabe nome e sobrenome.

GAME OVER 2

Andréa, que é irmã do deputado federal e presidente estadual do PDT, Félix Mendonça, prosseguiu com as indiretas. “Vamos denunciar sempre (qualquer tipo de assédio). Por isso uma mulher é tão importante na política, principalmente em chapas majoritárias, para tirar do lugar assediadores que não podemos permitir que prosperem impunemente. Onde eles estiverem, estaremos do outro lado”, disparou.

GAME OVER 3

Ao portal Informe Baiano, Andréa Mendonça prosseguiu com sua metralhadora para cima do nome que a classe política e jurídica já sabe quem é. “Não tememos ninguém, é só um recado para esses criminosos: estamos de olhos bem abertos em suas movimentações. Já fui tão atacada por alguns que até hoje tenho Síndrome de Pânico de falar em público. Processei, mas, a despeito das provas e gravações, não consegui pegar o canalha. E onde ele estiver não estarei”. Para concluir Mendonça disse que “esse é apenas meu depoimento, mas temos muitas mulheres que gostariam de falar sobre isso”, e que “sozinha não sou ninguém, mas juntas somos mais de 50% da população”.

CADÊ ELAS?

Na Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do país, existem 11.291.528 cidadãos aptos a votar nas eleições de outubro, desse total, 52,50% é formado por mulheres. Embora seja a maioria do eleitorado, o país e a Bahia precisam avançar na representatividade política do gênero. Do jeito que se desenha, as chapas majoritárias do estado terão poucas mulheres disputando o pleito deste ano, sendo que nenhuma delas será a cabeça de chapa de nenhum partido. Em exercício na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), dos 63 deputados estaduais, apenas 10 são mulheres. Na Câmara dos Deputados são apenas quatro parlamentares da Bahia desse gênero e nenhuma no Senado.

NO BRASIL TODO

Essa não é uma realidade apenas na Bahia. No Brasil, até o momento, entre candidaturas majoritárias nas unidades da federação, só em três há candidaturas femininas competitivas disputando os governos estaduais: Fátima Bezerra (PT), candidata a reeleição no Rio Grande do Norte, Teresa Surita (MDB), lidera as pesquisas em Roraima, e, em Pernambuco, Marília Arraes (Solidariedade) tem liderado a preferência das intenções de voto. Ainda nessa realidade, em apenas quatro estados, existem mulheres com chances de ganhar para o Senado.

ÀS ESCONDIDAS

A farra das licitações e toma lá da cá em Lauro de Freitas foi descoberta pelo Ministério Público. O órgão recomendou que a gestão de Moema divulgue todos os procedimentos no site oficial e de forma detalhada, para que haja transparência nos processos. Com a notícia, chega ao Carrasco informes de que já tem empresário com o cabelo em pé e que Moema estaria fazendo conta. Dizem que é capaz do site ficar em branco ou mesmo sair do ar diante das informações impublicáveis.

SAÚDE FALIDA

Uma auditoria acabou colocando à prova a gestão do prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos. Não é só a crise na Saúde que assola o município. Por lá tudo envolve má gestão e descaso do prefeito com a população. Ninguém consegue entender o caos nessa área sensível, se Brumado recebeu um repasse de R$20 milhões para investir justamente nos postos, atendimentos e qualidade da saúde do município. Pelo visto, o dinheiro tomou outro rumo e o prefeito terá, muito em breve, que prestar contas pelo feito. Estamos de olho!

APERTANDO A PORCA

Em Porto Seguro, no sul do estado, quem também não consegue ter sossego é o prefeito Janio Natal (PL). Toda semana o ex-prefeito Ubaldino Pinto Jr. se utiliza de sua rádio para denunciar graves irregularidades na gestão de Natal. Do jeito que Ubaldino está apertando a porca, qualquer hora o parafuso estoura, com medidas rígidas sendo tomadas pelo Ministério Público Estadual e Federal, já que as denúncias envolvem toda espécie de recurso.

PÉSSIMA ADMINISTRAÇÃO

Uma pesquisa política realizada na semana passada, foi comemorada pela coordenação da campanha de Jerônimo Rodrigues, o pré-candidato de Lula na Bahia. A alegria não era somente pelos números globais, que atribuíam a Jerônimo percentuais bem próximos do primeiro colocado, mas sim pelo desempenho do PT em Feira de Santana, onde o candidato do União Brasil estaria em segundo lugar. Tá entendido então o sucesso que foi o PGP - Programa de Governo Participativo, realizado em Feira, que contou com uma multidão de pessoas e teve até a participação do governador Rui Costa prestigiando e vendo pessoalmente o desempenho de Jerônimo Rodrigues (PT), Geraldo Junior (MDB) e Otto Alencar (PSD). “Essa multidão aqui é fruto da credibilidade que temos nessa região, mas é também uma prova de que essa gestão de Colbert Martins é literalmente um lixo”, afirmou um deputado estadual presente.

PASSANDO A MÃO

O prefeito Gilberto Martins, de Paramirim, está em maus lençóis. Foi pego com a boca na botija desviando dinheiro da Educação. O sorrateiro achou que seria mais esperto que o MPF quando desviou, dos repasses do Fundeb, quase R$ 700 mil. Agora, denunciado, os dias dele à frente da Prefeitura podem estar contados.

ROTA DE COLISÃO

O vereador Sidninho (Podemos) entrou em rota de colisão com a própria legenda. Líder do partido que compõe a base de Bruno Reis (UB) na Câmara Municipal de Salvador, o edil declarou apoio irrestrito ao candidato ao governo pelo PL, João Roma. Posicionamento contrário ao da cúpula do Podemos, que declarou apoio ao pré-candidato Acm Neto. Sidninho diz que ficou sabendo da decisão pela imprensa, mas tem trabalhado nos bastidores para revertê-la. Segundo ele, existe uma dificuldade no cumprimento de palavra por parte do ex-prefeito da capital. “Hoje trabalho noite e dia para que o Podemos possa declarar apoio a João Roma e não iremos descansar enquanto isso não acontecer”. Quem viver, verá.

ENQUADRADA

Nessa semana quem leva o selo mais contundente do Carrasco é a empresa de pesquisa Séculus, conhecida por um cidadão chamado Ari Carlos. A Tarde vem fazendo um levantamento detalhado sobre a atuação desse instituto na Bahia. Dizem que quem o contrata já sabe que não haverá pesquisa em campo, principalmente pelo pífio valor cobrado, que não cobriria nem três hot-dogs diários para a equipe supostamente contratada para o trabalho em toda a Bahia. Os levantamentos da Séculus são apenas para inglês ver e para inserir na cabeça do eleitor uma falsa sensação de vitória. Em consulta preliminar feita por A TARDE no site do TRE-BA, constatou-se que a Séculus é a campeã disparada de acusação de descumprimento da legislação e até de fraude e manipulação nos resultados. Só para se ter uma ideia do cinismo desse instituto, a Justiça Eleitoral multou a Séculus por uma pesquisa fraudulenta no município de Filadélfia em R$ 50 mil reais.