NEM DE GRAÇA

Caro, obsoleto, mal planejado e ambientalmente condenável, o famigerado BRT de Salvador vai chegando ao fim do primeiro mês de “operação assistida” com resultados melancólicos (como era de se esperar). Mesmo com passagem gratuita, o modal não consegue atrair usuários: segundo a própria Prefeitura, são apenas 3,8 mil viagens por dia, em média. Vale lembrar que a Prefeitura projetava, apenas no horário de pico, demanda de 15 mil passageiros (pagantes) no trecho que está em operação – e que, ainda assim, essa demanda seria insuficiente para garantir a sustentabilidade econômica do modal.

DANÇA DAS CADEIRAS

O prefeito ainda tenta se esquivar do assunto, mas a pressão por uma reforma no secretariado municipal de Salvador não para de crescer. No pelotão de frente dos interessados está gente graúda, que foi atraída para a campanha do candidato pardo com promessas de “vitória fácil”, que não se concretizou. Agora, choram todos pelo leite derramado.

VEM BOMBA

Pelos corredores da Secretaria da Fazenda, com a derrota do candidato ACM Neto a aposta é que ele não volta pelo menos até metade do ano que vem. Já se fala que ele vai para o exterior estudar e quer estar bem longe quando começar a distribuição dos carnês do IPTU pela cidade. Todo o pepino ele quer deixar para o atual prefeito. Vem bomba por aí.

RETROALIMENTAÇÃO

Está no site da transparência da Prefeitura: mais da metade dos R$ 75 milhões arrecadados pela administração municipal de Salvador com multas este ano (até o dia 26) foi supostamente gasto em… Mais radares, mais equipamentos de fiscalização e manutenção dos existentes. Enquanto isso, investimento zero em Educação para o trânsito e zero em sistemas eletrônicos para melhorar a circulação de veículos, como semáforos inteligentes. Tudo registrado na própria página da administração municipal.

DE LEÃO A GATINHO

O vice-governador da Bahia, João Leão dizia ser o responsável pelas duas eleições de Rui Costa ao Governo. Mudou de lado, passando a apoiar ACM Neto e lançando seu filho Cacá como candidato a Senado. Agora, sai da eleição do tamanho de um gatinho. Perdeu dezenas de prefeitos do PP para a base governista, não entregou os votos para o governo, ficou na rabeira na sua candidatura à Câmara Federal. Além disso, perdeu a confiança dos deputados pepistas e, por último, está prestes a ser destituído da presidência do PP baiano, que será liderado pelos deputados federais Mário Negromonte Júnior e Cláudio Cajado.

GATO ESCALDADO

Em uma resenha de comemoração de vitoriosos da eleição, um certo parlamentar eleito se referindo a um colega do campo oposto que é chegado a intervenção militar e é questionador de pesquisa. Este parlamentar disse estar revoltado com o oportunismo, falso moralismo, com a arrogância e a soberba deste parlamentar idêntica aos seus derrotados Ciro e Neto. Ele troca de lado como troca de roupa e leva na bagagem somente empregos graúdos para famíliares. Assim o fez, quando pediu a Neto um emprego pra irmã no TCM. Pedido que já era promessa do ex-candidato e que foi por água abaixo. Além disso, o parlamentar gatinho negocia obras públicas para a empresa dele em nome de parentes e sai agredindo ex-companheiros e cuspindo no prato que comeu. Prato este, que quando se abusa de muito “dendê” pode causar dor de barriga e problemas!

EN$ANDECIDO

Passada a eleição, um certo secreta municipal que se tornou o queridinho da empreiteira resolveu assumir com gosto e aprontar. Devidamente autorizado pelos Menudos, não esconde mais a preferência pra BSM e espalha aos quatro cantos que é protegido pelo São PEDRO do MP. Dizem que o EN$ANDECIDO secreta, antes liso, caiu na graça do padroeiro São Lucas. E tome-lhe casa em PF no condomínio Praia Bela, relógio Rolex, título do Yatch e viagem para o exterior.

ILUMINAÇÃO 100% LED

Vem bomba aí! Pra Júnior tanto faz se o boi seja Garantido ou Caprichoso.

PROCURA-SE EMPREGO

O ex-todo poderoso presidente da ALBA, dentro em breve ex-deputado federal Marcelo Nilo se gabava de sempre acertar os resultados eleitorais na Bahia. Na véspera das eleições, divulgou através de suas redes sociais que possuía pesquisas que davam como certo a virada e vitória de Neto ao Governo. Sabe-se agora, que quando era parceiro do PT - os números das pesquisas eram passadas para ele através do senador Jaques Wagner, que possui grande sensibilidade política. Agora, Marcelo Nilo está pensando o que fazer a partir de 2023. Provavelmente, vai abrir um templo evangélico em Antas (será pastor) e pegar um cargo de assessor parlamentar no gabinete do deputado Marcelo Veiga - seu genro.

ACORDO NÃO HONRADO

Apesar dos atritos ocorridos durante a campanha do primeiro turno ao Governo da Bahia, o deputado federal João Roma foi muito pragmático e procurou o candidato ACM Neto com objetivos eleitorais. Roma e Bolsonaro apoiariam Neto, que daria um apoio velado ao presidente da República. Apesar do acordo, o ex- ministro previa que, mais uma vez, seria traído pelo ex-prefeito de Salvador. Dito e feito! João Roma teve como candidato a governador 738 mil votos e o candidato Neto aumentou sua votação no segundo turno em 691 mil votos. Ou seja, quase todos os votos bolsonaristas de João Roma migraram para o ex- alcaide e o compromisso foi cumprido. Em contrapartida, o presidente aumentou sua votação no estado da Bahia em apenas 310 mil votos, já que o candidato TANTO FAZ não fez esforço algum por Bolsonaro.

O FUTURO JÁ COMEÇOU

Nem bem saiu o resultado do segundo turno das eleições na Bahia, as especulações para as eleições municipais já começam. Alguns políticos de renome no Estado que não conseguiram se reeleger para a Assembleia ou para a Câmara dos Deputados, para se manter politicamente visíveis, devem buscar candidaturas em 2024. Com a base do governo em baixa na Câmara de Salvador, já há lideranças políticas dizendo que para serem eleitos daqui a dois anos, os aliados de Bruno Reis terão que penar para conseguir a reeleição.

BATATA ASSANDO

Isso porque a situação do chefe do Executivo soteropolitano não é nada fácil. Com 22 meses desde o início do seu mandato, Bruno Reis (União Brasil) está com uma taxa de desaprovação acima dos 50%. Paralelo a isso, seu antecessor, ACM Neto, ao não ser eleito governador, pode querer voltar para a gestão da capital baiana.

GOELA ABAIXO

Bruno Reis, aliás, não era nem a vontade de ACM Neto para a sua sucessão. O ex-ministro Geddel Vieira Lima disse recentemente em um podcast que Neto teve que engolir Reis goela abaixo.

CANETA SEM TINTA

Apenas que não é iniciado nos movimentos da política se surpreendeu com a disponibilidade do presidente do PP, ministro Ciro Nogueira, em facilitar da transição do governo Bolsonaro para o presidente eleito, Lula. Resolvida a eleição, partidos “independentes” e mesmo os do centrão, alinhados nos últimos anos com o atual presidente, se articulam para ficar bem na fita com o novo chefe do Executivo. Afinal, a partir de janeiro, é a caneta dele que vai ter a tinta para liberar emendas e assinar nomeações.

ENQUADRADA

A enquadrada desta semana vai para os traíras chorões. São aqueles prefeitos que receberam apoio e investimentos do Governo da Bahia nas suas cidades e que, não somente deram as costas para Jerônimo como ainda fizeram pilhérias em redes sociais e grupos de whatsApp. Eles ficaram contra os candidatos do PT e não perderam a oportunidade de fazer chacota com as pesquisas que se confirmaram. Agora, acuados e envergonhados, andam a apagar as mensagens e choram copiosamente de arrependimento. Mas, traição o povo não perdoa. Estes serão tratados a pão e água. Jequié, Jaguaripe, Barra, Seabra e São Gonçalo dos Campos, Vera Cruz que o digam!