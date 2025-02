Bolo temático e até cupcake sofisticam menu das “festas” de pet

- Foto: Arquivo Pessoal

Até parece roteiro de animação da Pixar, com cães celebrando o aniversário em festas regadas a água fresca, bolos decorados, salgados e até cupcakes. Na vida real, tutores têm recorrido cada vez mais a serviços de confeitaria pet para comemorar o aniversário dos seus bichinhos. Os produtos, claro, são feitos à base de alimentos próprios para o consumo dos animais. O tema da festa fica por conta da imaginação do tutor.

A engenheira Mariana Mendonça, 32 anos, costuma reunir a família e amigos que têm pet para comemorar o aniversário de Bart, seu Spitz de 6 anos. Durante o evento, ela costuma servir bolo de aniversário, cupcakes e brigadeiros (sabor banana com canela) para os convidados caninos, todos produzidos à base de alimentos adequados à dieta dos animais.

A engenheira Mariana Mendonça, 32 anos, costuma reunir a família e amigos que têm pet para comemorar o aniversário de Bart, seu Spitz de 6 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Os produtos servidos aos bichos são feitos sob encomenda, pela Manjericão Pet, empresa especializada na área. “Bart amou, os pets do meu irmão amaram também. Todos os aniversários que faço é sucesso entre os cachorros”, conta. Os itens são cuidadosamente preparados por Andressa Lemos, 32 anos, que desde 2019 se aventurou profissionalmente na alquimia do preparo de receitas para animais.

Antes disto, era apenas um “experimento”, uma forma divertida de celebrar o aniversário da sua cadelinha Pérola, uma Dálmata, hoje com 10 anos. Depois, o sucesso foi tão grande em família que ela resolveu empreender. Para isto, Andressa, que é advogada, buscou qualificação por meio de cursos e hoje oferece não apenas itens de aniversário mas também alimentação natural para pets.

Os preços dos itens de festa variam de R$ 8 (cupcake) até R$ 175 (bolo). Um bolo simples tamanho P custa R$ 44. Tem bolo com laço e até daqueles de dois andares, com chantilly pet, sem falar no Bentô Cake, com a frase de preferência do tutor. Há também brigadeiros e salgados, biscoitos, sequilhos, todos feitos com vegetais. “Compreendo que muitos podem achar um exagero comemorar o aniversário de um cachorro ou gato, mas qual o problema disto? Porque não celebrar a vida daqueles que estão conosco todos os dias e nos retribuem com amor genuíno?”, ingaga Andressa que é muito solicitada por tutores para celebrações em creches pet.

Inspirada em sua cadelinha dálmata Pérola, Andressa Lemos, 32 anos, se aventurou profissionalmente na alquimia do preparo de receitas para animais | Foto: Arquivo Pessoal

Indiferença

O fato é que, na prática, a celebração atende muito mais à demanda humana que a dos bichos. “Os animais são parte da família e muitos tutores querem celebrar, sobretudo quando o animal fica idoso ou teve câncer e superou. Para o cachorro é indiferente, a comemoração vale mais para a gente”, afirma a médica veterinária nutróloga Andrea Bispo, 40 anos.

A empresária Fernanda Silveira, 44 anos, por exemplo, decidiu fazer festa para a cadelinha dela pela primeira vez este ano. “Não costumo fazer festa para ela, mas este ano farei pois ela está completando 17 anos”, conta Fernanda, referindo– se à celebração que pretende fazer para a maltês Lila Pipoca.

Embora não adote a prática com os seus bichos, a médica veterinária Andrea Bispo acredita que esta seja uma forma humana de demonstrar a importância que os animais de estimação têm na vida das famílias multiespécie. Mas é importante não violar os direitos destes animais a ter a sua condição respeitada já que nem todos gostam de interação e sentem-se incomodados com ambientes barulhentos.

Além do respeito às limitações comportamentais, a médica recomenda que os tutores fiquem atentos aos ingredientes utilizados nas receitas. Como cães e gatos são animais carnívoros, o consumo de carboidratos em excesso pode gerar aumento de peso e das taxas de triglicérides e glicemia. “Não é porque não faz mal para cachorro que ele deve comer; evitar farinhas, açúcar, etc, hoje tem muitos animais obesos, com aumento de colesterol, triglicérides, tudo isso muito ligado ao excesso de carboidratos na dieta”, enfatiza.

| Foto: Arquivo Pessoal

DR. PET

Veja as principais dicas para dieta animal

O que os tutores devem observar ao contratar o serviço de confeitaria pet?

É importante atentar para a empresa que vai fornecer os produtos e ao cuidado na produção dos itens. Além disto, convém verificar se aquilo é específico para a espécie canina.

Quais são os principais erros humanos na escolha deste menu?

Oferecer carboidratos em excesso é contraindicado e pode afetar gravemente a saúde de cães e gatos. É importante observar a quantidade de proteína e que ela seja sempre maior.

E no caso de animais que tenham sensibilidade alimentar?

O cuidado deve ser ainda maior para não afetar a saúde do animal. Por conta disto, antes de oferecer qualquer alimento, inclusive os naturais, é importante estar certo de que não há nenhum ingrediente nocivo à saúde do bicho.

Evitar alimentos tóxicos não é suficiente?

Não é porque um alimento não é tóxico que deve ser oferecido ao animal. O glúten pode gerar muitos problemas para eles. É recomendável pensar em petiscos que sejam mais próprios à espécie.

Qual o maior problema?

É comparar a dieta dos humanos a dos animais. É importante produzir petiscos com mais proteína animal. O principal erro na escolha é exagerar em amigos e farinhas que em geral não fazem bem à saúde dos animais. Muitos têm doenças crônicas por repetirmos com eles dieta humana.