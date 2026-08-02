Dilema ético gera sofrimento e faz da eutanásia animal um tabu

Que humano que ama bichos decidiria sacrificar seu próprio animal de estimação se não fosse por um gesto de amor? Foi por isto, para aliviar o sofrimento do gatinho Max, com quem conviveu por mais de 10 anos, que a personal trainer Rosane Oliveira, 47 anos, tomou uma das decisões mais difíceis da vida dela.

“Ele já não levantava a cabeça, não bebia água, não se alimentava e ficou inchado porque os rins não filtravam mais nada”, conta ela, que manteve Max internado por 5 dias antes de ter que recorrer à eutanásia.

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A prática regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), por meio da resolução nº1000/2012, envolve muitos tabus, sentimentos de dúvida, medo e culpa.

Rosane tomou a difícl decisão por amor a Max - Foto: Arquivo Pessoal

Ato de amor

A psicanalista Priscila Pinto, 42 anos, que também é médica veterinária, classifica a prática como um ato supremo de amor. Foi o que moveu a família da universitária Roberta Beatriz Vila de Almeida, 21 anos, a recorrer ao procedimento para o felino Samuel após extensa rotina de cuidados. “Foi uma decisão muito difícil, mas pior foi vê-lo naquela situação, ele não reagia mais”, lembra.

Já a fisioterapeuta Marta Gomes Duarte, 64 anos, buscou aliviar o sofrimento de Nina, 14 anos, e Kika, 19 anos, caninas, uma Golden Retriver e uma poodle. Elas tinham tumores pelo corpo e muita dor. “Foi difícil, mas foi pensando nelas”, conta

Segundo a psicanalista Priscila Pinto, a decisão exige um desprendimento amoroso. “Ela deve ser guiada estritamente pelo bem-estar do animal, nunca pelo ritmo da dor humana. Aceitar a finitude do bichinho para poupá-lo da dor”, explica.

Foi este dilema que levou as estudantes de Medicina Veterinária da UNIFTC Allana Amorim, 23 anos, Amanda Alves, 20 anos, e Lorena Pereira, 21 anos, a escolherem o tema para o trabalho final de curso. Vivências durante a graduação motivam a produção do estudo “Eutanásia animal e bem estar: decisão terapêutica ou dilema moral?” (leia artigo ao lado).

“O que mais nos chamou a atenção foi perceber que a decisão pela eutanásia é influenciada por muitos fatores além da condição clínica do animal”, dizem elas, em depoimento conjunto para esta reportagem. Com crenças religiosas distintas, Allana (católica), Amanda (espírita) e Lorena (sem religião) entenderam a necessidade de superar os tabus.

“A eutanásia é considerada conduta ética quando seu objetivo é aliviar um sofrimento intenso e irreversível; nunca deve ser encarada por conveniência mas como um ato profissional diante das doenças terminais”, explica a veterinária Aline Quintela, 48 anos, coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da UNIFTC.

Hoje, os avanços médicos permitem mais tempo de vida. “Mas prolongar a vida não deve ser o único objetivo. Quando os tratamentos passam apenas a prolongar o sofrimento é necessário reavaliar a conduta”, explica a médica veterinária Juliary da Costa Correia, 28 anos, docende do curso de Medicina Veterinária da Universidade Salvador (Unifacs).

DR. PET

Veterinário deve recusar o procedimento quando não há justificativa clinica

Quais são os principais dilemas éticos enfrentados pelos veterinários?

O maior dilema está em equilibrar o desejo dos responsáveis com aquilo que realmente é melhor para o paciente. De um lado , há responsáveis que querem prolongar o tratamento, e em outro, os que querem eutanásia sem justificativa clínica.

O médico-veterinário pode se recusar a realizar a eutanásia?

Sim. O médico veterinário pode e deve se recusar a realizar a eutanásia quando não há respaldo técnico, científico ou ético.

Fonte: Juliary Correia, médica veterinária e docente do curso da Unifacs

ARTIGO

Eutanásia animal e bem-estar: decisão terapêutica ou dilema moral?

Allana Amorim Santos*, Amanda Alves Neves* e Lorena Pereira dos Santos*

A palavra eutanásia procede do grego, o prefixo eu significa boa e thanatos, morte, boa morte (Fernandez, 2000). Sob a perspectiva filosófica, a eutanásia revela-se um tema profundamente complexo, envolvendo diferentes correntes da ética normativa.

Dessa forma, a eutanásia animal não pode ser compreendida como um procedimento meramente técnico, mas sim como uma decisão moral situada na interseção entre sofrimento, valor da vida e responsabilidade ética humana, principalmente com cães e gatos passando a desempenhar uma função social cada vez mais relevante na sociedade, sendo frequentemente considerados membros da família, associados a um determinado grau de afetividade (Carlisle-Frank e Frank,2006; Cohen, 2002).

Graduandas de Medicina Veterinária UNIFTC Salvador - Foto: Arquivo Pessoal

Diante disso, a decisão por cessar a vida de um membro tão inserido no meio afetivo, torna-se especialmente desafiadora para a maioria dos responsáveis. A linha tênue entre bem-estar e crueldade torna-se um dos principais problemas quando se fala em eutanásia animal. Para os profissionais, trata-se de uma situação delicada, pois, ao mesmo tempo em que defendem a vida, precisam lidar com o dilema de interrompê-la para evitar o sofrimento do animal, o que pode gerar intenso desgaste emocional e sentimento de culpa (ROLLIN, 2006). Além disso, a decisão nem sempre é simples ou consensual, já que envolve avaliar a real condição do animal e seu prognóstico, buscando garantir que a eutanásia seja, de fato, uma medida voltada ao bem-estar. Aos responsáveis, somam-se emoções, crenças religiosas,valores pessoais e a dificuldade de aceitar a perda do animal, tornando esse processo ainda mais doloroso e complexo.

Nesse contexto, existência de critérios legais e científ icos não elimina os conflitos morais envolvidos, especialmente diante de situações como a eutanásia de conveniência. Dessa forma, torna-se imprescindível que a decisão seja cuidadosamente avaliada, considerando não apenas o estado clínico do animal, mas também os impactos emocionais e as responsabilidades éticas inerentes ao processo.

Graduandas de Medicina Veterinária UNIFTC Salvador*