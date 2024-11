Óleo de cannabis leva alívio à dor em animais de estimação

A enfermeira Débora Belo viu grande melhora na dor de Bruce após uso do CBD - Foto: Arquivo pessoal

Se para humanos o uso do CBD é um alívio mágico à dor crônica imagina o que não deve ser para os animais de estimação. As tutoras de Bruce, 18 anos, e Dante, 16 anos, cães que sofrem com doenças ortopédicas, sabem bem o que significa isso. É que o uso do óleo de cannabis resgatou o ânimo e trouxe qualidade de vida aos dois.

Não à toa o consumo do produto, que só pode ser usado sob orientação de um veterinário prescritor, tem avançado no Brasil. Apesar da falta de uma regulamentação da área veterinária, crescem os relatos da eficácia da medicação no tratamento de inúmeras doenças em cães e gatos. “Os resultados do uso de CBD em animais são promissores, com relatos de melhora na qualidade de vida, redução de crises convulsivas e controle eficaz da dor”, afirma a empresária Larissa Uchida, 43 anos, CEO da ExpoCannabis Brasil, um evento anual que será realizado de 15 a 17 de novembro em São Paulo.

Última chance

Óleos, pomadas e rações enriquecidas com o CBD já são usados em outros países. “Tem desde xampu, condicionador, creme hidratante, pomada para tratamento dermatológico, ração com cannabis...”, descreve Larissa Uchida. Na prática, a medicação mais usada no Brasil ainda é o óleo. “Hoje, nos cães a gente usa o óleo rico em CBD, ou THC ou os dois em concentrações e doses para situações específicas”, explica a médica veterinária Viviane Abreu, responsável pelo tratamento de Bruce e Dante.

A médica veterinária viu a rotina de prescrição praticamente triplicar nos últimos três anos por conta do avanço do conhecimento dos humanos em torno da eficácia do tratamento. Segundo Viviane, o conhecimento sobre a potencialidade do óleo cresceu, muitas vezes como a última possibilidade para salvar a vida do animal. A prescrição é possível, legalmente, graças a um princípio previsto na legislação que rege a prática veterinária. Ele permite prescrever o necessário e fundamental quando se esgotam os recursos veterinários existentes ao paciente.

Os casos de Bruce, de 18 anos, e Dante, 16 anos, se encaixam neste perfil. Com problemas sérios na coluna e suspeita de hérnia discal com compressão medular, Bruce passou a dormir melhor após o uso da medicação. “Conseguimos controlar melhor a dor e conciliar o sono - ele fica ativo de dia e dorme a noite toda após o uso do cannabis. Estamos tendo uma ótima experiência com o nosso pet”, explica a enfermeira Débora Belo Capinan, 45 anos, que sofre de fibromialgia e já conhecia a eficácia do CBD no tratamento da dor. Por conta da idade avançada, Bruce apresenta alteração cognitiva, insuficiência renal crônica, hipertensão arterial e cardiopatia.

Já o cãozinho Dante, de 16 anos, é paciente oncológico, nefropata, cardíaco e também tem problemas de coluna. “Em menos de um mês notei diferença na disposição e, junto à fisioterapia, ele foi tendo melhora postural e voltando às atividades”, afirma a advogada Thaise Martins, 31 anos. Hoje, aproximadamente quatro meses após o uso, Dante apresenta um quadro geral de melhora. “A postura dele está ótima, passeia com pique de filhote”, descreve.

Segundo ela, a evolução dele em outras áreas tem sido impressionante. “Não sei se tem relação, mas houve melhora também no quadro cardíaco - Dante há anos fazia uso de pimobendam, que foi suspenso mês passado”, explica. Ela conta que a cardiologista ficou impressionada com a melhora, que “é gritante”. “Hoje o coração dele está bem forte”, afirma. Segundo a advogada, houve também melhora no quadro renal, com taxas dentro da normalidade. Em maio ele era paciente grau 3, hoje é grau 1. “No quadro oncológico, teremos consulta ao fim desse mês e estou confiante na melhora”, afirma.

A médica veterinária Viviane Abreu explica que costuma tratar desde o processo mais agudo ao mais crônico. Dores causadas por crises de coluna e até a dor do câncer são situações em que a cannabis age com eficácia. “A gente usa não apenas o óleo mas também a pomada para aliviar a dor”, afirma. Segundo ela, o tratamento é prescrito conforme o tipo e o grau de dor. Hoje, o acesso ao produto se dá por meio de associações regulamentadas pela Anvisa.

DR. PET

Veja como age a cannabis na saúde dos bichos

Como acontece a ação da cannabis nos animais?

Ela age no sistema endocanabinóide e seus receptores. Esse sistema é parte componente de todo organismo vivo e funciona como um maestro do nosso corpo (controle de dor, apetite, regulação térmica e outras funções fisiológicas). A planta possui fitocanabinóides que despertam os receptores e se encaixam como chave-fechadura levando a uma resposta específica.

Como se dá a variação das dosagens para cada caso?

Concentração e dose do óleo de cannabis irão variar para cada caso e espécie. Geralmente gatos respondem mais rápido do que cães.

Qual a diferença entre o uso do medicamento e a ingestão da planta? Existe risco para o animal ?

Vale lembrar que o tratamento com a cannabis voltada à medicina é diferente do oferecer a planta pura/in natura, que pode ser tóxica e até levar à morte o animal. O óleo e os extratos passam por um processo específico de purificação e depuração de toxinas para serem administrados enquanto medicamento aos pets.

Como se dá o acesso ao medicamento à base da cannabis?

O acesso à medicação se dá por meio de uma consulta ao médico veterinário prescritor e, depois, por associações autorizadas pela Anvisa para a produção e venda do produto.

Caso o tutor tenha interesse em recorrer ao tratamento como deve proceder?

O primeiro passo é identificar o médico veterinário prescritor, que realizará exames clínicos e laboratoriais para avaliar qual a melhor conduta no tratamento do paciente. Em alguns casos, até mesmo exames de imagem são necessários para um diagnóstico mais preciso. A dosagem varia conforme a necessidade.