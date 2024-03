Picada do Aedes Aegypti transmite doença do “verme do coração” | A TARDE

Aposto que você não sabia que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, também oferece risco à saúde do seu animal de estimação. Mas, calma, são outras as enfermidades que são transmitidas aos cães. Embora não sejam afetados pela dengue, os pets estão sujeitos a desenvolver uma doença grave: a dirofilariose, popularmente conhecida como “verme do coração”.



Segundo a médica veterinária Victoria Salazar, o Aedes aegypti pode transmitir a Dirofilaria Immitis, zoonose (transmitida entre humanos e animais) lombriga parasitária, que causa a Dirofilariose. Pouco conhecida da maior parte dos tutores, ela tem como vetor de transmissão justamente ele, o mosquito da dengue. E pode ser prevenida da mesma maneira - combatendo a proliferação do inseto e protegendo o cão das picadas. Para isto, é recomendado o uso de repelentes veterinários.

Verena Marques, médica veterinária | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

É o que faz empresária Valentina Escobar Rubir, tutora de Lola, uma Golden Retriever, diagnosticada com dirofilariose em 2021. “Ela não apresentou sintomas, nós descobrimos através de um teste rápido antes da doação de sangue pois Lola era doadora”, conta Valentina. Foi então solicitado um ecocardiograma e, a partir do resultado e do exame de pesquisa de antígeno, foi iniciado o tratamento, que durou 6 meses. ”A cada três meses, nós realizamos novamente o exame para confirmar a cura”, conta Valentina, que usa o repelente para evitar nova contaminação. Como a doença foi descoberta cedo, Lola está saudável e passa por acompanhamento periódico.



“A dirofilariose em cães e gatos tem cura, porém, pode ser potencialmente fatal se tratada tardiamente”, explica a médica veterinária Verena Marques, 34 anos. Segundo ela, o controle do vetor no ambiente é muito importante, portanto, o recomendado é evitar locais com acúmulo de água em casa, que possam se tornar criatório do mosquito. “Os principais sintomas da doença são tosse, intolerância a exercícios, dificuldade respiratória e perda de peso”, explica. O tratamento inclui medicações para reduzir os sinais clínicos, eliminar as larvas e remoção cirúrgica dos vermes em circulação.

Outras doenças



A gerente comercial Loreta Burlacchini, 36 anos, usa sempre repelente veterinário e coleiras repelentes para proteger as chihuahuas Loreta Maria, 2 anos, e Ana Francisca, 1 ano, de doenças transmitidas por mosquitos. Além da dirofilariose, outra doença também grave é transmitida aos animais por um mosquito, o palha. Trata-se da Leishmaniose Visceral Canina (LVC), também conhecida comumente como calazar. “É uma zoonose que afeta os cães, causada por parasitas do gênero Leishmania. É transmitida através do mosquito palha, presente em regiões endêmicas do Litoral Norte”, explica Verena. Mas isto é assunto para outra matéria.



DR. PET



Saiba mais sobre a doença transmitida pelo mosquito

Os animais de estimação (cães e gatos) podem contrair dengue?



Não, a dengue é uma enfermidade que acomete apenas humanos.

Que enfermidades transmitidas por mosquitos podem afetá-los? Que doenças o Aedes aegypti pode transmitir a animais?



Os mosquitos transmitem duas doenças graves: a Leishmaniose e Dirofilariose. A primeira, conhecida como calazar, é transmitida através do mosquito palha; já a dirofilariose, pelo Aedes aegypti.

Como se dá a transmissão da dirofilariose ao animal?

A transmissão ocorre quando o mosquito com larvas infectantes pica o animal, as larvas penetram na circulação sanguínea, se desenvolvem e os vermes adultos migram para os vasos do pulmão e o coração.