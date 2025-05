Sinpatinhas abre caminho para combate ao abandono

- Foto: Arquivo pessoal

Levante a mão quem nunca fez para o seu pet aquela carteirinha de identidade fake, similar a dos humanos. Agora, mais que possuir um RG de mentirinha, cães e gatos de todo o país podem ser registrados no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Sinpatinhas, plataforma desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente para salvaguardar a integridade dos animais domésticos. E, de quebra, ajudar a traçar uma nova política de proteção que coíba o abandono e permita o controle populacional.

Foi pensando em assegurar a identificação da sua SRD Sam, 4 anos, que a enfermeira Lilian Brito Silva, 47 anos, correu logo para fazer o registro dela no Sinpatinhas. “Agora vejo algum vislumbre de uma política de proteção animal efetiva”, explica. Para ela, ter um cadastro nacional faz muita diferença em relação à atenção à saúde do pet como vacinas e doenças endêmicas.

A advogada Luciana Cerqueira, 35 anos, tem visão semelhante. “É um passo importante para o monitoramento da quantidade de animais domésticos e adoção de políticas públicas”, afirma ela. Luciana é tutora da chihuahua Tieta, 9 anos, um animal vítima de abandono. “O Sinpatinhas é importante para identificar os autores de abandono”, diz.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) teve papel importante na construção da plataforma, lançada pelo Ministério do Meio Ambiente este mês, que é dedicado ao combate ao abandono animal. “Com esta plataforma, acredito que, conhecendo a presença de cães e gatos em cada municipio, em todo o território nacional, será possível implantar políticas públicas direcionadas”, afirma Lúcio Leopoldo Aragão da Silva, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV-BA).

A questão é que, por enquanto, o cadastramento é voluntário e feito pelo tutor dos animais. E como ficam os errantes ou que vivem em abrigos? “A maioria dos animais abandonados jamais será cadastrada por quem os descartou. E mais uma vez recai sobre os ombros das ONGs e protetores o peso de uma tarefa que deveria ser do poder público”, afirma a fundadora da Associação Abrigo Animais Aumigos, Gilce Santana dos Santos, 64 anos. Ela afirma que irá cadastrar todos os 246 animais, entre cães e gatos, que abriga.

Errantes

A titular da Diretoria de Proteção Animal da prefeitura de Salvador, Michelle Holanda, ressalta a importância do Sinpatinhas e lembra a parceria que o município já mantém com protetores voluntários da causa animal. “A nossa projeção é trabalhar com esses voluntários para que ocorra o cadastro destes animais errantes já castrados”, explica ela.

Atualmente, os animais castrados nas unidades móveis do município já saem com o microchip implantado e, a partir de agora, os tutores são orientados a cadastrá-los na plataforma. Segundo Michelle, o município realiza mais de 30 mil procedimentos de castração, todos eles microchipados, que integram o banco de dados da prefeitura, hoje com 15 a 20 entidades da causa animal registradas.

Cadastro na plataforma é gratuito, simples e rápido

Como fazer para cadastrar o animal no Sinpatinhas?

Basta acessar a página do cadastro no endereço https://sinpatinhas.mma. gov.br/login., fazer login com a conta Gov.br e iniciar o registro do seu animal. São solicitadas informações como nome, espécie, microchip e data de nascimento do animal e a identificação do tutor.

Quem pode registrar?

Tutores (pessoas físicas ou jurídicas), médicos-veterinários, clínicas e hospitais veterinários ONGs e protetores independentes, estados e municípios, que podem aderir gratuitamente e integrar suas políticas locais de bem-estar animal.