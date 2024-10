O ní­vel de com­pe­ti­ção elei­to­ral na capital baiana é tão bai­xo que chega a ser hu­mi­lhan­te - Foto: Wikimedia

Ca­rís­si­mo pú­bli­co, a elei­ção já co­me­çou em Sal­va­dor? Na im­pren­sa, sim. Nas ruas, a me­nos que um pan­fle­to apa­re­ça, só se fala em ou­tra coi­sa.

Os nú­me­ros ex­pli­cam por que. Por di­ver­sos pon­tos de vis­ta, os in­di­ca­do­res gri­tam um mes­mo re­ca­do: o ní­vel de com­pe­ti­ção elei­to­ral na Ci­da­de da Bahia é tão bai­xo que che­ga a ser hu­mi­lhan­te

Fal­tam can­di­da­tos

Sal­va­dor tem 6 can­di­da­tos à Pre­fei­tu­ra. São Pau­lo e BH tem 10, Rio e Forta­le­za tem 9 can­di­da­tos.

| Foto: Reprodução

E se olhar­mos para to­das as ca­pi­tais? Aí dá pra en­con­trar qua­tro ca­pi­tais com me­nos can­di­da­tos do que Sal­va­dor - jun­tas, es­sas qua­tro ca­pi­tais tem 2/3 da po­pu­la­ção so­te­ro­po­li­ta­na; em mé­dia, cada uma tem 1/6 da po­pu­la­ção de Sal­va­dor.



Es­sas com­pa­ra­ções com ci­da­des me­no­res su­bes­ti­mam (e mui­to!) a gra­vi­dade da si­tu­a­ção. Quan­to mai­or uma ci­da­de, mai­or deve ser a com­pe­ti­ção elei­to­ral, ao me­nos na te­o­ria. Por isso, a Ci­da­de da Bahia deve ser com­para­da com seus pa­res. A si­tu­a­ção fica ain­da pior quan­do qua­li­fi­ca­mos a quan­ti­da­de de can­di­da­tos

Sal­va­dor é a ca­pi­tal com me­nos can­dida­tos de par­ti­dos for­tes

A quan­ti­da­de de can­di­da­tos não é tão boa para ava­li­ar o ní­vel de com­pe­tição elei­to­ral. É pre­ci­so qua­li­fi­car esse nú­me­ro, dar mai­or peso a al­guns candi­da­tos. Por exem­plo: quan­tos can­di­da­tos são de par­ti­dos que tem um assen­to no Con­gres­so Na­ci­o­nal? Para eco­no­mi­zar pa­la­vras, vou cha­mar esse gru­po de par­ti­dos for­tes.

Em Belo Ho­ri­zon­te e For­ta­le­za, 7 can­di­da­tos são de par­ti­dos for­tes. Em mé­dia, as 10 mai­o­res ca­pi­tais tem 5,7 can­di­da­tos com essa ca­rac­te­rís­ti­ca. Em Sal­va­dor, ape­nas 3 can­di­da­tos de par­ti­dos for­tes dis­pu­tam a Pre­fei­tu­ra.

Den­tre as 26 ca­pi­tais, só Ma­ceió se igua­la a Sal­va­dor. O pro­ble­ma é que Ma­ceió tem me­nos de um mi­lhão de ha­bi­tan­tes e o bu­ra­co so­te­ro­po­li­ta­no, in­fe­liz­men­te, é mais em bai­xo

Sal­va­dor e Te­re­si­na são as úni­cas ca­pitais sem can­di­da­tos com ex­pe­ri­ên­cia no Con­gres­so Na­ci­o­nal

Por fa­lar nas be­las prai­as da ca­pi­tal ala­go­a­na, lá se en­con­tra o úni­co se­nador em exer­cí­cio que dis­pu­ta uma vaga de vice-pre­fei­to em 2024. Em 17 das 26 ca­pi­tais es­ta­du­ais, al­gum de­pu­ta­do ou se­na­dor é can­di­da­to. Das 9 ca­pi­tais res­tan­tes, 7 tem al­gum ex-de­pu­ta­do ou ex-se­na­dor como can­di­dato. Só duas ca­pi­tais não tem can­di­da­tos com ex­pe­ri­ên­cia no Con­gres­so Naci­o­nal: Sal­va­dor e Te­re­si­na.

Mais uma vez, a com­pa­ra­ção com as mai­o­res ci­da­des é es­tar­re­ce­do­ra. Dentre to­das as ca­pi­tais com mais de um mi­lhão de ha­bi­tan­tes, só Sal­va­dor e Re­ci­fe não tem can­di­da­tos que in­te­gram o Con­gres­so atu­al­men­te. A ca­pi­tal per­nam­bu­ca­na, po­rém, tem dois ex-de­pu­ta­dos na dis­pu­ta, um de­les é o atu­al pre­fei­to e lí­der das pes­qui­sas

Sal­va­dor é a gran­de ca­pi­tal com me­nos can­di­da­tos re­le­van­tes

A si­tu­a­ção pi­o­ra ain­da mais se con­si­de­rar­mos que nem todo can­di­da­to rele­van­te está num par­ti­do que tem vaga no Con­gres­so. Um caso no­tó­rio é o de Pa­blo Mar­çal, can­di­da­to em SP. Há ca­sos como o do ex-go­ver­na­dor Rober­to Re­quião, que ten­ta ser pre­fei­to de Cu­ri­ti­ba pelo MO­BI­LI­ZA.

É pre­ci­so con­si­de­rar ou­tros cri­té­ri­os de re­le­vân­cia, como in­ten­ção de voto nas pes­qui­sas ou a ex­pe­ri­ên­cia em al­gum car­go ele­ti­vo.

Nes­te caso, Sal­va­dor con­ti­nu­a­ria com 3 can­di­da­tos re­le­van­tes. São Pau­lo te­ria 7 com a adi­ção de Pa­blo Mar­çal, que pon­tua nas pes­qui­sas, e Be­be­to Had­dad, que já foi de­pu­ta­do fe­de­ral. O Rio tam­bém che­ga­ria a 7 can­di­datos nes­te caso: além dos 6 com vaga no Con­gres­so, há um (Cyro Gar­cia) que foi de­pu­ta­do fe­de­ral. For­ta­le­za, Ma­naus e BH te­ri­am 7 can­di­da­tos re­levan­tes con­si­de­ran­do to­dos os cri­té­ri­os. Cu­ri­ti­ba che­ga­ria a 8. Sal­va­dor des­toa por to­dos os la­dos

Sal­va­dor tem can­di­da­tos mui­to me­nos ex­pe­ri­en­tes que ou­tras gran­des ca­pi­tais

Já men­ci­o­nei o caso de Ma­ceió, que tem um se­na­dor can­di­da­to a vice. Lá, 3 can­di­da­tos já ti­ve­ram ex­pe­ri­ên­cia em al­gum car­go pú­bli­co. Em Te­re­si­na, ou­tra que apa­re­ceu mal em in­di­ca­do­res ci­ta­dos no tex­to, há dois can­di­datos que fo­ram pre­fei­tos e ou­tro foi de­pu­ta­do es­ta­du­al, além de dois vi­ces que já as­su­mi­ram car­go pú­bli­co. Em Re­ci­fe, dois can­di­da­tos fo­ram de­pu­tados fe­de­rais de des­ta­que, um foi mi­nis­tro e há ain­da uma de­pu­ta­da es­ta­dual na dis­pu­ta.

Se­na­do­res em exer­cí­cio dis­pu­tam a Pre­fei­tu­ra em Belo Ho­ri­zon­te e For­tale­za. Em São Pau­lo, os ex-se­na­do­res Mar­ta Su­plicy e José Aní­bal são can­dida­tos a vice. No Rio, não há can­di­da­tos se­na­do­res, mas 5 can­di­da­tos são ou fo­ram de­pu­ta­dos fe­de­rais. Sal­va­dor, po­rém, tem ape­nas 2 can­di­da­tos que já ven­ce­ram uma elei­ção

como ca­be­ça de cha­pa. Bru­no Reis foi de­pu­ta­do es­ta­du­al duas ve­zes e prefei­to uma vez. Ge­ral­do Jú­ni­or foi elei­to ve­re­a­dor 3 ve­zes. Não con­se­gui encon­trar qual­quer ca­pi­tal com tão pou­ca ex­pe­ri­ên­cia en­tre os pre­ten­den­tes à Pre­fei­tu­ra. No­va­men­te, a com­pa­ra­ção com as mai­o­res ca­pi­tais é ain­da mais gra­ve.

Não exis­te um con­tex­to es­pe­ci­al em Sal­va­dor

“Mas aqui o go­ver­no es­ta­du­al é for­te, a Pre­fei­tu­ra tam­bém…”

In­fe­liz­men­te, os da­dos não per­mi­tem esse tipo de jus­ti­fi­ca­ti­va. Os ran­kings pro­du­zi­dos pela Atla­s­In­tel mos­tram que Bru­no Reis tem uma boa apro­vação, mas está lon­ge de ser o pre­fei­to mais bem ava­li­a­do do Bra­sil. O go­verna­dor da Bahia tam­bém pas­sa lon­ge de li­de­rar o ran­king na­ci­o­nal.

Ou­tras ca­pi­tais tem pre­fei­tos bem ava­li­a­dos que po­dem ven­cer no pri­meiro tur­no - den­tre as ci­ta­das nes­te tex­to, é fá­cil ci­tar os ca­sos de Rio e Re­cife. Ape­sar dis­so, es­sas ou­tras ci­da­des não se des­ta­cam tan­to em tan­tos indi­ca­do­res.

O pro­ble­ma é pro­fun­do. Es­ta­mos num pe­río­do de anor­mal po­bre­za po­lí­tica na Ci­da­de da Bahia. Há pou­ca dis­cus­são so­bre os pro­ble­mas da ci­da­de e pou­cos gru­pos po­lí­ti­cos in­te­res­sa­dos em par­ti­ci­par do de­ba­te. Não por aca­so, um re­cém ex-go­ver­nis­ta é o prin­ci­pal can­di­da­to da opo­si­ção.

A po­pu­la­ção de Sal­va­dor pre­ci­sa re­co­nhe­cer a po­bre­za do de­ba­te e a gra­vida­de do pro­ble­ma. A cada 4 anos, te­mos uma opor­tu­ni­da­de para de­ba­tes os 2 pro­ble­mas da ci­da­de e es­co­lher no­vos lí­de­res. Quan­do uma ci­da­de tão gran­de aban­do­na uma elei­ção sem ter re­sol­vi­do seus pro­ble­mas, é si­nal de que algo mui­to er­ra­do acon­te­ce no sis­te­ma po­lí­ti­co.

Os so­te­ro­po­li­ta­nos ava­li­am Bru­no Reis como um bom pre­fei­to, mas nada jus­ti­fi­ca o bai­xís­si­mo ní­vel de com­pe­ti­ção da elei­ção de Sal­va­dor. Nem o go­ver­nan­te per­fei­to me­re­ce­ria uma re­e­lei­ção tão fá­cil. Nem a mai­or ci­da­de de­ca­den­te do Bra­sil me­re­ce ta­ma­nha hu­mi­lha­ção