Construção de um ídolo

Jogadores vêm e vão, pouco tempo ficam nos clubes e quase toda vez que um dirigente concede entrevista à imprensa, lá está a pergunta por novos reforços, principalmente quando a equipe não se encontra bem no campeonato que disputa, como é o caso do Vitória. Além de ir em busca de soluções para as carências, outro grande desafio dos clubes, sobretudo os de poder financeiro menor, é segurar quem se destaca. Neste quesito o atual Vitória tem tido sucesso.

Antes dos muitos erros de contratação na atual temporada, a diretoria conseguiu manter a base da equipe campeã da Série B. É dessa estrutura de sucesso na temporada passada que vem o jogador mais valorizado do elenco atual: o zagueiro Wagner Leonardo, que esta semana renovou contrato até o final de 2028 com multa rescisória de 350 milhões. O antigo contrato, que findaria em 2025, tinha multa de apenas 5 milhões, o que deixava o Leão na iminência de perder o seu capitão em caso de uma simples investida do mercado.

Esse não é mais um receio do Rubro-negro, que não só renovou com um dos pilares da equipe, como também estabeleceu mais um passo para construir um novo ídolo em um clube que se reconstrói a cada dia. Com 66 jogos como titular absoluto, esta é a segunda renovação do zagueiro canhoto, que chegou antes da Série B sem nenhum alarde vindo de uma passagem discreta pelo Portimonense, de Portugal. Com pouco mais de um ano na Toca, o camisa quatro alcançou o respeito do torcedor com boas atuações, dois títulos e uma personalidade de líder.

Em meio a pressão pela primeira vitória na Série A, que so veio na nona rodada - o Leão foi a última equipe a vencer na competição, Wagner deu as caras, falou com frequência em nome do grupo e assumiu a responsabilidade também de bater o pênalti que cravou a vitória sobre o Inter no último lance do jogo. Ali, conquistou ainda mais o coração dos rubro-negros. É o que segue fazendo ao não colocar nenhum entrave para acertar de forma rápida o prolongamento do seu contrato com o clube em que se sente em casa.

Casa esta que ganhará novos integrantes a partir de 10 de julho, data de abertura da tão esperada janela de contratações. Quem chegar saberá logo que o elenco tem um capitão com todas as características que a função exige. Inclusive, não adianta nem o torcedor sonhar com uma repaginada no atual elenco. No ato de anúncio da renovação com Wagner Leonardo, o presidente Fábio Mota já adiantou que o clube fará entre quatro e cinco contratações até 10 de setembro, quando finda a janela.

Entre as prioridades da diretoria está a contratação de dois jogadores para a defesa, setor que vem sofrendo com recorrentes desfalques. Só no período de Thiago Carpini já são 12 jogadores utilizados no sistema defensivo, que contou apenas com Lucas Arcanjo e Wagner Leonardo como titulares em todas as partidas. Com apenas dois zagueiros à disposição, ambos canhotos, Carpini tem utilizado o volante Caio Vinícius como central, já que não gosta de atuar com dois canhotos no miolo de zaga. São adaptações que o treinador terá que seguir fazendo em um campeonato já desenhado para ser de salvação do rebaixamento.