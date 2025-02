Início promissor de experiências

- Foto: Flickr/Vitória

Vamos lá destrinchar um pouco da realidade deste novo Vitória que sim, já apresenta boas perspectivas neste início de ano. Quando pisar no gramado da Fonte Nova amanhã para encarar o Colo-Colo, o rubro-negro chegará ao quinto jogo em 15 dias. Algo surreal para um elenco que sequer fez pré-temporada. Mas enfim, faz parte da loucura chamado futebol brasileiro. Óbvio que diante deste cenário tão desafiador resta ao clube buscar alternativas para competir quando entra em campo.

Assim tem feito a diretoria, que já fretou voo para o duelo com a Juazeirense e conseguiu costurar um acordo para jogar amanhã como visitante na Fonte, e também o coerente Thiago Carpini. Com a intenção de preservar os atletas de eventuais lesões e explorar o máximo que tem sem perder a competitividade, o técnico evitou repetir escalações e formações até então. O momento é tamanho de experiências que Carpini tem testado atletas em posições diferentes para ter uma melhor noção das variações que o atual elenco apresenta.

Me refiro especificamente a principal contratação da temporada, Wellington Rato e ao zagueiro Zé Marcos. Quem acompanha futebol sabe que Rato se destacou no São Paulo jogando mais como um meia atacante aberto pela direita. Assim, inclusive, atuou com o próprio Carpini no time paulista no início do ano passado. Mas agora, na ausência de Matheuzinho, que segue se preparando para voltar após uma torção no tornozelo no fim da última temporada, o técnico do Leão tem testado Rato como um meia centralizado que possa dar sustentação a um jogo construído, aspecto que o Vitória não teve capacidade de praticar no ano passado por falta de atletas com características para tal. Pelo pouco que vi acredito que Rato possa atuar bem também nesta função de 10.

Antes de falar de Zé Marcos, simbora avançar mais um pouco sobre esse perfil de time construtor, que há pouco me referi. Óbvio que são necessários outros atletas com o perfil de qualidade com a bola e muita movimentação para esse possível encaixe. Aí que entra uma das contratações mais interessante do ano, tendo como parâmetro estes primeiros jogos: o volante Ronald, bem diferente dos companheiros de posição. Trata-se de um jogador que gosta de ter a bola no pé para articular o jogo. O bom é que o baixinho agrega um perfil físico interessante, o que lhe permite se movimentar bastante para ser uma constante opção de passe aos companheiros. Já imagino até o quão pode se tornar interessante um time com Ronald, Rato e Matheuzinho juntos. Se essa for a intenção de Carpini, só funcionará com uma boa sustentação defensiva.

Acredito eu que esta é uma solução que o Vitória tem no elenco. Carpini já tem uma excelente opção titular para quando optar por uma linha defensiva com cinco atletas: Lucas Arcanjo (fundamental, pois joga bem com os pés e é sempre uma opção requisitada pelos defensores), Wagner Leonardo, Neris, Lucas Esteves e Claudinho, contratado junto ao Criciúma. Que ótima contratação, viu! De bom porte físico, defende bem e apoia com muita qualidade. Não à toa já deu duas assistências e colocou os homens de frente em outras condições para balançar as redes. Quanto a Zé Marcos, é bom ter paciência. Assim como Rato, tem sido testado em outras funções, como na lateral-esquerda. Não existe avaliação de um jogador por apenas um momento de falha, como ocorreu frente ao CRB. É um jogador que veio para ser uma opção ao capitão Wagner Leonardo, mas que tem atuado neste início de forma mais constante. É momento de apoiar a construção de um Vitória evidentemente melhor neste promissor 2025. E a torcida que canta e vibra é peça fundamental neste processo.