7ª Corrida do Algodão nos 25 anos da Abapa

7ª Corrida do Algodão - Foto: Divulgação | Abapa

Festejar as margens de lucro do agronegócio não é exclusividade dos investidores, ao compartilharem uma boa forma de saírem todos ganhando, em perspectiva de união da sociedade do oeste baiano, com a promoção da 7ª Corrida do Algodão.

A fibra bem alvinha de textura suave e macia será a maior homenageada na competição organizada no município de Luís Eduardo Magalhães para marcar os 25 anos da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

A corrida à vera é no sábado, dia 12, às 16h30, quando está prevista a largada do trajeto de 25 quilômetros exclusivos para atletas de 18 anos ou mais. Tem trechos em asfalto e terra batida; ladeira subindo, ladeira descendo.

A programação festiva começa na sexta-feira, dia 11, 19h, com as provas individuais de 1 quilômetro destinadas a crianças de 6 anos a adolescentes até 14.

Depois, 19h30 começam as corridas de kids mais acompanhantes, com percursos de 500 metros, exclusivamente voltados para os precoces de 3 a 5 anos.

– Esta é uma grande celebração à saúde e à amizade, e é uma forma que encontramos de confraternizar com toda a sociedade do Oeste da Bahia e atletas de todos os estados brasileiros, num período que é o ponto alto da nossa atividade, a colheita – afirma a presidenta da Abapa, Alessandra Zanotto Costa.

Segundo Alessandra Zanotto Costa, “este ano, a prova vem ainda mais especial, pois marca o Jubileu de Prata da Abapa e nos lembra que, assim como neste esporte, resiliência e persistência também são fundamentais na cotonicultura”.

A ideia de “algodão inclusivo” será reforçada com uma prova para pessoas com deficiência e percursos para os “teens”, com 15 anos completos até 31 de dezembro.

Ética e movimento no Croba

Os municípios de Caetité e Guanambi, no Sudoeste baiano, são os próximos a receberem a campanha “Ética em Movimento”, desenvolvida pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Croba). A caravana, liderada pelo presidente do Croba e professor do curso de Odonto da Ufba, Marcel Arriaga, chega a Caetité hoje, quinta, e em Guanambi, amanhã, sexta. O objetivo é manter ativo o debate de como podem conviver melhor odontólogos e clientela, visando favorecer a escolha de tratamentos os mais razoáveis, com resultado positivo para a sociedade, função primordial do Conselho.

POUCAS & BOAS

O lançamento do livro Tropas e Tropeiros de Água Quente, do escritor Delio João Viana Martins, é um dos destaques da programação de hoje, dia da abertura oficial da Festa Literária de Água Quente (Fliaq). Membro atuante da Academia Guanambiense de Letras, o autor resgata com esta publicação a relevância histórica e cultural do tropeirismo para o desenvolvimento social e econômico da região. Com início previsto para as 10h, no Centro Cultural de Água Quente, o evento contará com sessão de autógrafos e presença do autor.

Em Pojuca, o Centro de Abastecimento sedia hoje, a partir das 9h, o projeto Vale Luz, voltado à valorização da sustentabilidade ambiental e energética, promovido pela Neoenergia Coelba. A iniciativa a troca de resíduos sólidos recicláveis por ‘merrecas’, moeda social que pode ser utilizada pelos usuários para abater parte do valor da fatura de energia. Nesta semana, o projeto itinerante já percorreu os municípios de Catu, São Sebastião do Passé e Esplanada.

A 10ª edição da Caravana de Direitos Humanos 2025 tem sua abertura marcada para hoje em Barreiras, com atividades concentradas no território de identidade da Bacia do Rio Grande. Organizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) da Bahia, a iniciativa tem o propósito de promover o acesso à Justiça, à Cidadania e à Educação em Direitos Humanos no interior do Estado. Até esta amanhã, além dos serviços tradicionais já oferecidos, a caravana também vai realizar formações específicas em Direitos Humanos voltadas para estudantes da rede pública.