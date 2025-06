‘A Arte de Fory’ em catálogo digital

A Arte de Fory - Foto: Divulgação

O catálogo digital A Arte de Fory será lançado no dia de Santo Antônio, 13, na Rua 13 de Maio, número 31, onde fica o ateliê do escultor de Cachoeira de renome no Brasil e no exterior.

Fory vai reunir colegas, amigos, artistas, intelectuais, profissionais da área de multiculturas, estudantes e professores do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Ufba.

Ferramenta online utilizada para apresentar notícias ou serviços de forma interativa e visualmente atraente, o catálogo digital combina imagens e vídeos e textos, no caso de A arte de Fory traz um conjunto de fotografias de obras atuais e mais antigas do escultor além de entrevista com o artista e texto de apresentação de autoria da professora de História da Arte, Suzane Pêpe.

O catálogo foi idealizado e criado pelos estudantes do Bacharelado em Publicidade e Propaganda Ana Carolina Praxedes, Felipe Gabriel Miranda, Gabriel Mota, Iasmin Rodrigues e Luana Correia, como atividade do componente Ação Curricular Extensionista, ministrado pela professora Juciara Nogueira, orientadora do trabalho.

– Eu sigo e luto para manter vivo o legado dos precursores da arte da escultura em Cachoeira. Respeito e tento honrar a trajetória dos irmãos escultores Louco e Maluco – afirma Fory, ao ser provocado sobre como define e a que serve sua arte em poucas palavras.

Acrescentando, Fory afirma fazer o seu caminho com o estilo inspirado na ancestralidade e nas culturas do Recôncavo.

Sobre a migração da arte da talha em madeira, especialidade de Fory, para o formato de internet, o escultor dos ancestrais admite enfrentar o mundo digital como o "novo que assusta", mas "é imprescindível para termos, visibilidade e lutarmos contra o apagamento do nosso saber fazer".

Mutação no ICMS

A mudança no comportamento dos consumidores, devido aos padrões de sociabilidade atuais, é uma hipótese a ser investigada para entender a redução na arrecadação na telefonia e na energia elétrica. Este é o entendimento dos dirigentes do Instituto de Auditores Fiscais da Bahia.

Outro indício de alteração nos gráficos tributários se justifica pela expansão do uso de equipamento de geração de energia solar domiciliar, por meio da captação de raios para carregar as baterias “fotovoltaicas”. Os auditores destacaram, em contrapartida, a recuperação de R$ 493 milhões em créditos tributários para o erário baiano.

POUCAS & BOAS

‘Agricultura da Bahia’ é o novo livro do fotógrafo Rui Rezende com textos da jornalista Georgina Maynart, que será lançado hoje na praça central do Complexo Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães. Ambos têm vasto material produzido nas suas áreas de atuação e reforçam na obra a beleza e a potência do interior do estado. O lançamento terá início às 17h, seguido de sessão de autógrafos. Produzido por Iane Rezende, o livro tem 276 fotos em 240 páginas, com possibilidades de interação para vídeos através de 100 QR-Codes.

A segunda edição do projeto Guardiões do Arraiá foi aberta ontem em Senhor do Bonfim com a proposta de preparar as crianças para festejos mais seguros. Com elementos lúdicos e com abordagem inspirada na disciplina militar adaptada, o projeto contempla atividades teóricas e práticas sobre prevenção de acidentes com fogos de artifício, primeiros socorros, cidadania e cuidados especiais durante os festejos juninos. Iniciativa da 3ª Companhia de Bombeiros Militar (3º CBM) com apoio das Secretarias Municipais de Educação, Esportes e Cultura, a programação termina amanhã.

O X Festival de Documentários de Cachoeira começa hoje e prossegue até o dia 15 de junho com uma programação que vai movimentar diferentes espaços históricos e arquitetônicos da cidade, como o Cine Theatro Cachoeirano, a UFRB, a Estação Ferroviária e o Largo da Igreja D'Ajuda. O festival é um programa de extensão vinculado ao Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).