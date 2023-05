A crianca quebrada ou o monge do mar

Um homem idoso necessariamente já não tem a viver os anos deixados para trás, portanto, só há a oportunidade de lembrar das escolhas de juventude e do período da chamada “idade adulta”.

Este é o personagem central do livro “A criança quebrada ou o monge que inventou o mar”, do escritor Paulo Emanuel Machado, com lançamento previsto para o dia 2 de junho, 18h30, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista.

Diante do contexto, no qual é impossível voltar no tempo, emerge toda a história familiar do protagonista, ou melhor, toda a narrativa capaz de gerar sobre si mesmo aspectos aparentes relacionados a uma trajetória de vida. A narrativa denuncia a violência exercida sobre crianças e jovens em nome das autoridades familiar e eclesiástica.

– A intenção é dar voz a quem não a tem nessa sociedade que mistura hipocrisia e verdade, crueldade e solidariedade, conservadorismo e progressismo, sem que nos demos conta, como agora, sob o signo da Covid-19, para onde caminha a humanidade – afirma o psicanalista e professor Paulo Emanuel Machado, com formação em Filosofia, Teologia e Psicanálise.

Segundo o autor, o romance trata de mística e espiritualidade, traçando o diálogo enviesado com Deus no silêncio da alma entre tempestades e bonanças.

Ao trazer as angústias conscientes e inconscientes de alguém equivocadamente diagnosticado com epilepsia, o romancista/poeta deseja ao leitor conhecer-se a si mesmo.

Em mergulho mais profundo do texto, nas perspectivas psicanalítica, filosófica e teológica, aquilo ao qual cartesianamente chamamos de “eu”, muitas vezes, pode referir estarmos perdidos em nós mesmos, restando apenas uma ilusão.

Talentos da Terra em Lauro

A 2º mostra do Festival Talentos da Terra, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas (Semed), será realizada hoje no Galpão de Eventos e Arena Evo do Parque Shopping Bahia, a partir das 13h. No evento, que visa valorizar futuros atletas do município, crianças e adolescentes vão participar de atividades esportivas.

- Esta é mais uma edição do projeto e nas próximas pretendemos trazer outras modalidades esportivas e incluir mais crianças neste projeto que só tem crescido em nossa cidade”, disse a coordenadora de Esporte da Semed, Ângela Bispo.

Posse de juízes do TJBA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) deu posse ontem a 63 novos juízes substitutos, nomeados pelo presidente Nilson Soares Castelo Branco. O ato foi realizado no Fórum Ruy Barbosa. No total foram nomeados 85 novos candidatos, aprovados em concurso público para Juiz Substituto, regido pelo edital 01/2018, zerando o cadastro reserva. A iniciativa integra a estratégia de valorização do Primeiro Grau, com incremento no quadro da magistratura baiana, possibilitando a melhoria da prestação jurisdicional com o aumento da força de trabalho. As nomeações foram possíveis após procedimento de titularização dos juízes substitutos que já estavam em exercício, o que ocorreu na sessão plenária administrativa do último dia 12/04/23.

“Cuidado com o paciente”

O projeto de rodas de conversa "Cuidado com o Paciente", desenvolvido pelo Instituto de Nefrologia do Recôncavo (Inere), em Santo Amaro da Purificação, se não pode tirar os pacientes da atual condição de dependência das máquinas que limpam e filtram seu sangue, certamente vai produzir algum alívio com um método similar ao já conhecido por pacientes de psicanálise após ter sido desenvolvido por doutor Freud: escutar as narrativas de dificuldades e angústias e, assim, no desabafo das tensões, favorecer a saúde.

- Voltados para os 147 pacientes que fazem hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na unidade, os encontros buscam esclarecer as principais dúvidas sobre o serviço, a fim de otimizar processos e resultados. A proposta da diretoria é realizar bate-papos com os pacientes uma vez por mês “, afirmou o nefrologista Antônio Alexandre Barbosa Santos, um dos coordenadores e idealizadores do inusitado serviço.