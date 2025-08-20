A ficção fantástica de Danilo Cardel

Artista plástico Danilo Cardel - Foto: Reprodução | Instagram

O artista plástico Danilo Cardel estreia como escritor, ao lançar o livro de ficção fantástica As Crônicas da Terra Brasílica, em sessão de autógrafos às 19h de hoje no Goethe Institut (Corredor da Vitória).

O gênero escolhido desafia incessantemente a imaginação no sentido de interpretar aspectos do patrimônio cultural dos ermos do Nordeste, buscando histórias de criaturas nas quais a coletividade formou crença.

São histórias como as do Capelobo, mas poderiam ser da mula sem cabeça, Martim Pererê, Nego D’água, entre outros habitantes da cúspide humana, um pé na realidade, outro na ficção.

O trabalho tem o tempero de Zé do Caixão, figura transcendental, produzindo horrores para deleite geral, com tendência à ambiguidade, fundamento da existência humana desde a era divinal.

Em relação à possibilidade de migrarem os personagens das páginas para o mundo, o autor não descarta em razão dos testemunhos colhidos nos povoados e municípios.

– Fiz muito “cata-lenda” para meu trabalho de rádio, andando por Caeté e Barra do Rio Grande, a galera dizia que via... – disse Danilo Cardel.

Definição em aberto – Segundo Danilo Cardel, As Crônicas da Terra Brasílica não se limitam ao conceito de “invenção” ou “capricho fantástico”, ficando o autor devedor de uma definição se um dia puder congelar o movimento de seu texto em alta velocidade.

Esse é o primeiro livro da saga de Ravelino, “um épico para quem tem coragem de se aventurar pelo Ser-Tão-Longe e se perder nele em busca de mais sangue, suor, lágrimas, romance e teiús gigantes”, como define a apresentação da obra.

Opções culturais em Bonfim

Senhor do Bonfim busca reduzir a dependência das festas juninas ao investir em uma agenda cultural que atraia visitantes todo o ano. Exemplo disso é a I Festa Literária de Senhor do Bonfim (FLIAclasb), de hoje a sábado, dentro do Programa Bahia Literária. Apesar do avanço da internet, os organizadores querem mostrar que o livro impresso segue vivo.

Com apoio de edital da Fundação Pedro Calmon, a Festa integra ações de incentivo à leitura, escrita e formação de leitores em nove municípios. As atividades, na Praça Nova do Congresso, a partir das 9h, mobilizarão estudantes das redes pública e privada.

POUCAS & BOAS

‘Cravo-da-Índia: Desafios e Potencialidades’ é o tema do seminário científico que movimenta, hoje, o auditório Manihot, na sede da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas. Com início às 9h, o evento deve reunir, além de estudantes, professores, pesquisadores e produtores. A organização é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), campus Valença, em parceria com o centro de pesquisa da Embrapa no estado da Bahia.

O dia nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado ontem, contou com uma programação especial voltada para este público em Alagoinhas. Assistidos pelo Centro POP, equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do município, eles tiveram atendimentos na área da saúde e cortes de cabelo, além de café da manhã e almoço preparados para a data.

Na Chapada Diamantina ainda repercute a instalação do Tribunal Diocesano que irá conduzir o Inquérito no processo de beatificação da Serva de Deus, Maria Milza Santos Fonseca, conhecida como ‘mãezinha milagreira’. O evento foi conduzido pelo bispo da Diocese de Ruy Barbosa, dom Estevam dos Santos Silva Filho, e movimentou o Santuário de Nossa Senhora das Graças, no povoado de Alagoas, município de Itaberaba, onde ela nasceu em agosto de 1923. Nesta fase do processo são colhidos os documentos e os depoimentos que atestem a vivência da religiosa dentro dos princípios cristãos.