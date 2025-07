A poesia porreta no jereré de Peres

O poeta Fernando da Rocha Peres - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A poesia “simplesmente porreta” de Fernando da Rocha Peres é o destaque da Academia de Letras da Bahia, ao lançar o livro “Poemação em São Paulo”, no Palacete Góes Calmon, no dia 31 de julho.

A tentativa de definir o indefinível mundo “rochapereano” é de Muniz Sodré, colega de imortalidade do autor; uma segunda metáfora tenta pescá-lo de "jereré": “seria incapaz de dizer que um seja poema melhor. São peixes da mesma maré”.

Formador de gerações e gerações de pesquisadores de ciências humanas, Fernando da Rocha Peres é um dos últimos de uma safra única de intelectuais, transmitindo o DNA ao filho Daniel Peres, professor de filosofia moderna.

“Poemação em São Paulo” vem à lume durante a sessão das quintas, realizada sempre no dia dedicado a Oxossi, no Palacete Goes Calmon, onde fica a sede do “Olimpo” das letras, na cúspide Nazaré-Saúde, do lado da rua da Poeira.

São 53 poemas de temas diversos, como o dedicado a “Caramelo”, cavalo resgatado durante as enchentes do Rio Grande do Sul; e “Olimpiadada”, louvando as performances das ginastas Rebeca Andrade e Simone Biles.

Para quem tem dúvida da estatura de Fernando da Rocha Peres, ou esconde a vergonha de não conhecer sua biografia, basta saber que o soteropolitano é professor emérito da Ufba; diretor e presidente de tudo quanto é instituto cultural de que se tem notícia.

A entrada é gratuita e franqueada ao grande público, podendo migrar para o Estádio da Fonte Nova, descendo a Ladeira do Jaquives, caso subitamente a cidadania tome consciência da dimensão do autor e a sede da ALB fique pequena demais para os autógrafos.

PopRuaJud fecha hoje

Encerra-se hoje o prazo de inscrição para o 2º Prêmio Boas Práticas PopRuaJud, promovido pelo CNJ e voltado a equipes do TJ-BA, MP, Defensoria e demais órgãos do Judiciário. A iniciativa reconhece ações que ampliem o acesso à Justiça para pessoas em situação de rua, com destaque para soluções inovadoras e humanitárias. As categorias são “inovação na prestação de serviços judiciais” e “impacto social e transformação”. Cada instituição pode inscrever até duas práticas via formulário eletrônico no site do CNJ. Os finalistas serão divulgados em 3 de agosto, com premiação de 13 a 15 do mesmo mês, em São Luís.

POUCAS & BOAS

‘Inclusão Escolar para alunos com autismo’ é o tema da capacitação que acontece hoje no Sindicato Rural de Luís Eduardo Magalhães com a especialista em educação especial, Veruska de Paula. A formação é voltada para professores em coordenação, gestores escolares e professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede municipal de ensino. A coordenação é da Secretaria Municipal de Educação do município, através da Gerência de Saúde Educacional.

Em Caetité começa hoje o X Encontro Baiano de Geografia (EBG) e a XI Semana de Geografia de Caetité com o tema ‘Rumos da geografia baiana frente ao avanço do capital: rupturas e esperanças’. O evento vai movimentar o campus VI da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) até o próximo sábado reunindo dentre outros grupos, estudantes e professores de geografia de diferentes regiões do estado. Para comemorar os 33 anos do curso no campus local da Uneb, acontece também o II Encontro de Ex-Alunos de Geografia.

A 3ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária será aberta hoje, no Estacionamento da Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da Região Sisaleira (Apaeb), em Feira de Santana. Com a temática, ‘Do campo para a sua mesa, saúde e cuidado de quem planta’, o evento conta com uma programação variada até sexta-feira para debater a atividade da agricultura familiar da região, além de rodas de versos, apresentações artísticas e samba de roda.