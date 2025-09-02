A Revolta dos Búzios no "Goethe-Institut"

Goethe-Institut Salvador recebe exibição de '1798 - A Revolta dos Búzios' - Foto: Florian Boccia / Divulgação

A exibição de “1798 - A Revolta dos Búzios”, com a presença do diretor, Antônio Olavo, é o novo convite ao melhor cinema, franqueado ao público amanhã, dia 3, 16 horas, no Goethe-Institut Salvador - Av. Sete, Vitória.

A preciosa película busca reinterpretar, seguindo os valores de busca por fidedignidade,, coragem e heroísmo, o levante popular organizado por pretos instruídos nos ideais de Igualdade, Fraternidade e Liberdade.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Animai-vos, povo bahiense!” era a convocatória do motim duramente reprimido pela coroa portuguesa, ao esquartejar os líderes e pendurar os pedaços de corpos pelas ruas próximas à Praça da Piedade.

Também chamada de “Revolução dos Alfaiates”; “Conjuração Baiana” e “Inconfidência Baiana”, o movimento não logrou êxito mas estimulou a indignação dos “bahienses”, reunidos na guerra pela libertação em 1823.

O pesquisador e cineasta Antonio Olavo vai falar sobre o processo de produção do filme e trazer à luz da contemporaneidade o episódio capaz de inspirar a sensação de identidade na luta contra Lisboa.

A mediação do bate-papo é dos acadêmicos Carlos Ribeiro e Décio Torres Cruz, coordenadores do Cineclube Academia de Letras da Bahia (ALB), responsáveis por mais esta relevante programação.

Será uma oportunidade de debate e prospecção das condições de comunicação entre os rebeldes e de como a gestão da circulação de mensagens pode ter influenciado no resultado da Revolta de 1798.

A ALB tem apoio financeiro do Governo da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA), Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA) e da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Resistência ao Estado

Um debate no PAF III/UFBA, sala 101, nesta quinta-feira, às 8h, propõe articular conceitos sobre jogos de poder formais e informais no cotidiano. Tema: “Mapeamento, subjetividades e resistência às margens do Estado”. Sem mediador, o formato valoriza a circulação de ideias da equipe de pesquisa (Súlivan Soares, John Rock, Jacira Primo). O recorte crítico aponta contradições entre aparelhos repressivos e fundamentos civilizatórios. No mesmo dia, às 10h, na Sala de Cinema da UFBA, Vinicius Oliveira realiza intervenção artística sobre “comunicação institucional e direitos humanos”, tendo como objeto experiências com refugiados.

POUCAS & BOAS

O Workshop Resultados de Pesquisas do Algodão Safra 24/25 movimenta hoje o auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, a partir das 7h. Organizado pela equipe de pesquisas da Fundação Bahia, no evento serão divulgados os resultados dos ensaios de campo, a avaliação da ocorrência de pragas e doenças, com destaque para o Bicudo-do-algodoeiro e a Mosca-branca. Com inscrições gratuitas e expectativa da participação de 250 pessoas, são aguardados além dos produtores, também consultores e membros ligados à cadeia produtiva baiana da fibra.

O lançamento do Conselho Interinstitucional e Intermunicipal de Educação Ambiental do Oeste da Bahia (Ciiea/Oeste) acontece nesta terça-feira durante o III Seminário Territorial ‘Educação Ambiental – Afinando Vozes na Transformação Social’. Com organização do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid) e da secretaria estadual de Meio Ambiente (Sema), o evento visa debater políticas públicas relacionadas à Educação Ambiental no território.

O ‘1º Carnaúba Cultural – Encontro de culturas e sabenças’ começa hoje, no Centro Multidisciplinar do campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), na cidade de Barra. Até amanhã uma série de eventos movimentam o local com debates, exposição, apresentações artísticas e populares como capoeira, maculelê e samba de roda. Para estimular as manifestações artísticas regionais, a organização geral é da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da universidade.