A vez de apoiar os ceramistas | A TARDE

Depois da realização do primeiro festival nacional de artesanato da Bahia, na Fonte Nova, com a presença de mestres de diversos saberes e tradições, agora é a vez da arte da cerâmica ser reverenciada com um evento exclusivo.

O festival incluiu a arte de Maragogipinho, entre outras localidades; agora vem aí um encontro voltado para promover o ceramista, com acesso gratuito e organização pelo Sebrae, na avenida Paralela.

Entre os destaques da programação, está a palestra, no dia 29, uma quarta-feira, com o tema “Produto cerâmico: uso, sustentabilidade e indicadores”, programada para começar às 16 horas.

A ideia é discutir métodos sustentáveis para a cerâmica, inventada há 9 mil anos, com a argila abundante nos rios Tigre e Eufrates, na região do Crescente Fértil (Mesopotâmia), onde hoje fica o Irã e antes era a Pérsia.

No mesmo dia 29, na sequência desta primeira conferência, às 17h30min, o tema passa a ser “o uso, conformidade e aplicações”, em debate direcionado a pedreiros e mestres de obra.

A palestra vai abordar questões práticas relacionadas ao aprimoramento de habilidades e garantia de resultados aos projetos propostos pelos profissionais do barro.

Na ocasião, as interessadas e os interessados poderão ampliar o repositório de conhecimentos, ao descobrirem formas de integrar a cerâmica em empreendimentos pautados pela responsabilidade com o meio ambiente.

Atenção: os dez primeiros inscritos nesta segunda palestra terão acesso gratuito a uma consultoria denominada “Marketing Digital do Zero”, com objetivo de estrear novos ceramistas nas ferramentas de internet.

Devoção Mariana

Rezar por tempo estiado no dia 26 é a condição necessária para juntar mais gente na ladainha à “devoção mariana”, um louvor coletivo organizado pelo Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Imbuí. A expectativa da presença de milhares de fieis está proporcionalmente relacionada ao boletim meteorológico, sabendo-se das dificuldades de enfrentamento de aguaceiros, servindo, entretanto para renovar a fé em Deus. Será a décima-sexta edição da Caminhada com Maria, em Salvador, em programação de uma série de atividades religiosas oferecidas aos andarilhos, encerrando o trajeto no Santuário Mãe Rainha, no Stiep.

