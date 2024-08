A volta do cinema em Santa Teresinha

- Foto: Divulgação - Foto ilustrativa

Cidadãs e cidadãos do município de Santa Teresinha, a 112 quilômetros de Salvador, vêm recuperando o bom hábito de ir ao cinema, em exemplo positivo de resgate das salas tomadas em quase todo o interior baiano por projetos de poder baseados em dogmas e desprezo às artes e às ciências.

Trata-se do Cineclube Mafuá, capaz de atrair de crianças a idosos, em domingos de experiência coletiva, vencendo a tendência contemporânea de acesso a conteúdos áudio-visuais por meio individual, em telas pequenas de celular e computador,

A cidade, situada na Serra da Jiboia, oferece o acesso ao cinema gratuitamente porque o projeto do cineclube foi contemplado no edital Paulo Gustavo, com apoio do governo da Bahia.

O calendário das próximas sessões está definido até 18 de dezembro, conforme divulgado pela coordenação do Cineclube Mafuá, contando com a presença da jornalista especializada em escrita criativa, Isa Lorena.

– A criançada se diverte! É lindo ver todo mundo reunido nesse espaço estruturado para ser uma verdadeira sala de cinema, com todos os elementos que possam potencializar a experiência cineclubesca – conta Sergio Jesus da Encarnação, diretor do Instituto Mafuá.

O Cineclube Mafuá conta com apoio dos atores Lázaro Ramos e Evaldo Maranhão, embaixadores da iniciativa, ao acrescentarem a participação ativa em projetos sociais e ações de incentivo à arte-educação.

A reativação do cinema como ponto de encontro da juventude já vem produzindo expectativa com resultados positivos na sociabilidade, graças a reunião de amigas e amigos para assistirem às sessões, seguidas de bate-papos descontraídos na praça central da cidade.

Jiu jitsu oestino é campeão

A milenar arte marcial do jiu-jitsu (não confundir com UFC e congêneres) vem influenciando positivamente o comportamento de crianças e adolescentes no município de Formosa do Rio Preto, no oeste baiano. A formação de aprendizes da luta inventada no Japão faz parte do projeto social Do Tatame para a Vida, em fase de ampliação de inscrições em disputas realizadas este ano, batendo as metas iniciais estabelecidas pela coordenação. Os resultados têm animado as turmas de praticantes do jiu-jitsu, destacando-se o título de campeão por equipe na Copa Esparta, em Barreiras, e na Copa Formosa do Rio Preto, na sede do projeto.