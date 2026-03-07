ABI e Sinjorba guiam cobertura jornalística

- Foto: Divulgação

O combate aos crimes contra a mulher ganhou um importante reforço, na dimensão simbólica, com a realização da oficina “Protocolo Antifeminicídio – Guia de Boas Práticas para a cobertura jornalística”, dia 12 de março, quinta-feira.

A formação é resultado de uma parceria da Associação Bahiana de Imprensa e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba) com vistas a qualificar o cumprimento de pautas relacionadas à violência de gênero.

O minicurso de quatro horas, das 13 às 17 horas, está programado para o auditório do oitavo andar do edifício Ranulfo de Oliveira, sede da ABI, na Rua Guedes de Brito, viaduto da Sé.

A premissa compartilhada pelas organizadoras da oficina consiste em constatar o impacto direto na percepção social do problema a ser enfrentado com mais vigor pela imprensa como protagonista das narrativas.

A atividade de extensão terá a condução de Letícia Campos; da presidenta da ABI, Suely Temporal; de Suzana Alice Pereira; e de Cláudia Correia, da Comissão de Mulheres do Sinjorba.

O objetivo é o de contribuir para uma melhor compreensão, e portanto, oportunidade de abordagem equilibrada e pedagógica dos episódios frequentes de violência contra a mulher.

O Protocolo Antifeminicídio contém os fundamentos das ações recomendadas aos repórteres, conforme construído o manual, em modo coletivo, no âmbito da ABI.

São diretrizes de ordem moral e orientações de prática jornalística visando evitar a reprodução de estereótipos, a inversão nos contextos nos quais a mulher é vítima, e principalmente, a atenção para evitar banalizar a anomalia.

Inclusão e autonomia

Nesta segunda-feira, das 14h às 20h, a Biblioteca Pública dos Barris sediará o evento Hub Conecta, celebrando a certificação de 150 mulheres pretas e afroindígenas (cis e trans) capacitadas pelo Hub Pontos Diversos. A iniciativa, focada no incentivo e na aceleração de negócios de impacto social, busca ampliar os meios de inclusão e autonomia econômica desse público. Além da solenidade de entrega dos certificados, a programação contará com feira expositiva, rodada de negócios e apresentações musicais das artistas e empreendedoras Jan de Santa, Tacynha Dendê e Alyssa Anjos, consolidando a conclusão de uma etapa fundamental da capacitação.

POUCAS & BOAS

Na região oeste da Bahia termina, hoje, a edição 2026 da feira agropecuária AgroRosário, evento marcado por inovações técnicas no maquinário e palestras para debater a atividade agropecuária. Com participação de expositores e visitantes que atuam no Cerrado baiano e nos estados de Tocantins, Piauí e Maranhão, o evento movimenta o distrito de Rosário, zona rural de Correntina desde quinta-feira. Realizado há 12 anos pela J&H Sementes, a AgroRosário se consolidou como uma vitrine da pujança regional do agronegócio.

Em Jacobina começam, hoje, as aulas da primeira turma da Escola de Mineração, com 30 pessoas selecionadas entre cerca de 500 candidatos inscritos para o Curso de Qualificação Profissional de Operador de Equipamentos para Mineração. A iniciativa é da Jacobina Mineração Pan American Silver, em parceria com o SENAI Bahia, e tem conteúdo que inclui fundamentos técnicos da mineração, operação de diferentes equipamentos, bem como temas da Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, etc.