ABI e Ufba unem forças pela soberania

A vice-presidenta da Associação Brasileira de Imprensa, Regina Pimenta de Castro, assina nota oficial, destacando apoio ao ato público convocado pelo reitor da Ufba, Paulo Miguez, pela soberania nacional.

Devem estar presentes, às 10h de hoje, no Salão Nobre da Reitoria (Canela), brasileiras e brasileiros conscientes da necessidade de união para defender o país das agressões de lesas-pátrias acoitados nos EUA.

O representante da ABI na Bahia, Fabio Costa Pinto, confirmou presença a fim de ampliar o eco correspondente ao ideal cívico.

No texto da nota distribuída à imprensa, a vice-presidenta recupera os fundamentos da ABI, “por sua atuação pela defesa intransigente da democracia”.

- Neste momento em que nossa soberania como nação vem sendo ameaçada, consideramos nosso dever como entidade participar ativamente de todas as iniciativas que tenham o objetivo de reafirmar essa soberania”, escreveu a vice-presidenta da ABI, Regina Pimenta de Castro.

Fundada em 7 de abril de 1908, como forma de marcar o aniversário da desistência de D. Pedro I ao trono, a ABI já nasceu com este DNA de luta, considerando o sacrifício do jornalista constitucionalista Líbero Badaró, assassinado meses antes.

O episódio guarda alguma semelhança com o momento atual, no combate a práticas nocivas e inaceitáveis, embora hoje seja de maior gravidade uma trama lesa-pátria de brasileiros em conluio com potência estrangeira.

Acresce a pressão descabida ao Poder Judiciário, quando se está perto de encarcerar os autores de tentativa de golpe de estado, entre outros crimes, daí a importância de a ABI unir-se à maior universidade baiana neste clamor nacional.

‘Artes das Yabás’

O afoxé Filhas de Gandhy lançará, amanhã, às 5 da tarde, na sede do Pelourinho, o projeto Artes das Yabás. A iniciativa, alegam os divulgadores, é a de promover inclusão cultural e social de mulheres, por meio de cursos, palestras e oficinas de capacitação com boas chances de geração de renda. São 120 vagas para mulheres em atividades gratuitas, desde prática de percussão, xequerê, figurino afro, rodas de conversa e preparação de cortejos.

- Acreditamos no poder transformador da arte e da cultura para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva” afirma Franciane Simplício, uma das produtoras do grupo.

POUCAS & BOAS

A edição 2025 da romaria ao santuário de Bom Jesus da Lapa termina, hoje, com alvorada, às 5h, e a primeira missa solene, às 7h, comemorando 334 anos de peregrinação ao complexo de grutas transformado em santuário. Em seguida, será realizado o translado da imagem do Bom Jesus até a catedral diocesana Nossa Senhora do Carmo.

Reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) como Patrimônio Imaterial do Estado, a romaria de Bom Jesus da Lapa foi aberta dia 25 de julho, com uma programação variada como missas e batizados. Com o tema ‘Somos romeiros e peregrinos com o Bom Jesus e a Mãe da Soledade’, desde o dia 28 de julho a novena preparatória reuniu diariamente devotos da cidade além de padres, bispos e demais religiosos.

Em Barreiras, são anunciados, hoje, entre 39 concorrentes, os vencedores da etapa regional oeste do concurso Melhor Pão Francês da Bahia 2025, que vão representar a região na etapa estadual. O certame é organizado pelo Sebrae-Bahia, com envolvimento das diretorias regionais e visa valorizar os empreendimentos do setor.

Ainda repercute em Alagoinhas a visita da capoeirista e escritora Joana Carneiro Vasconcelos. Ela esteve na Escola Municipal Quilombola Mãe Ernestina, na comunidade do Catuzinho, reforçando políticas públicas que fortalecem uma educação antirracista. Há 42 anos morando em Moçambique, a brasileira é autora da coleção ‘Kioni, a pequena mandingueira’, com oito livros, cada um com três músicas de capoeira integradas à narrativa.