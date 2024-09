Academia de Bonfim revela boa literatura

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Uma coletânea de poemas, crônicas e artigos de membros da Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim, já está disponível para quem tem interesse em boa literatura.

O objetivo é o de levar o talento bonfinense para além-fronteiras, utilizando-se os recursos de distribuição de mais nova tecnologia, como o Youtube e afins.

O lançamento foi organizado pela equipe de trabalho da atual presidente da academia, Leonor Bartilotti, reunindo autoras e autores junto a cidadãs e cidadãos, uma vez ter sido franqueado ao público o acesso ao estabelecimento.

O livro, da lavra dos literatos de Senhor do Bonfim e convidadas, veio à lume pela editora Ser Poeta, com perfil para revelação de talentos, além da estrutura para alcançar públicos da Bahia e de outros estados vizinhos, destacando-se Pernambuco.

A publicação “Letras Bonfinenses”, nascida no município de Pedro Amorim e Bobô, já iniciou seu périplo virtuoso no sentido de “pegar estrada”, ao ter seu lançamento simultâneo na Feira de Literatura Independente da cidade pernambucana do Moreno, em formato virtual.

A divulgadora do trabalho, jornalista Liliana Peixinho, tem participado também com seus admiráveis trabalhos de “desenho de texto”, preferencialmente produzidos nas auroras, período de maior inspiração da mulher também dedicada às criações e à escrita.

Liliana Peixinho é uma das organizadoras e incentivadoras do programa Cidreira Literária, convidando para visitar a Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim, escritores como Roniwalter Jatobá, detentor de um Prêmio Jabuti.

O objetivo é o de estimular processos de escrita e leitura, ampliando o contato com escolas e espaços comunitários do município.

