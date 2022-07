Ação estimula baianas para cursos de exatas

Um total de 600 meninas e mulheres baianas ou residentes na Bahia, entre estudantes e professoras, tem agora a oportunidade de capacitação visando o estímulo para seguir carreiras em ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas.

A proposta do trabalho oferecido pelas Nações Unidas é oferecer educação continuada em abordagem capaz de criar e desenvolver práticas pedagógicas com foco na resolução de problemas e trabalho em equipe.

A Bahia será o Estado pioneiro no país a receber o projeto, desenvolvido em ambiente digital, vindo a seguir São Paulo e Pernambuco, dentro do cronograma estabelecido.

– As estudantes participarão de atividades que visam desenvolver suas habilidades digitais, midiáticas e socioemocionais como a elaboração de produtos em diferentes formatos – anunciou a diretora e representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, Marlova Noleto.

Segundo Marlova Noleto, o conhecimento adquirido pelas baianas vai contribuir para reflexões individuais e motivações em torno de seus projetos de vida, em sintonia com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular.

Ação global – Além do desenvolvimento de suas habilidades, acrescentou Marlova Noleto, elas vão integrar uma ação global de mobilização para as meninas nas áreas de ciências exatas, durante a formação.

Um dos métodos utilizados será o de referência, por meio do contato com mulheres de destaque nas áreas referidas, ao compartilhar suas trajetórias e detalhes das suas áreas de atuação, a partir de 8 de agosto, data prevista para o início do curso.

Combate à mentira

O combate aos discursos de ódio e às falsas acusações durante o período pré-eleitoral ganhou força após encontro realizado entre servidores e especialistas na Procuradoria Geral do Estado da Bahia. Trata-se de nova iniciativa de estimular a cidadania a evitar e delatar os crimes praticados em meio virtual contra a honra de candidatos e partidos, seguindo critérios semelhantes de avaliação aos ataques verificados às pessoas em listas de aplicativos, como WhatsApp, entre outras oportunidades de convívio em rede. As milícias digitais podem ter seu efeito reduzido, segundo os especialistas, caso os usuários de redes sociais tenham o cuidado de verificar melhor se têm razão para crer naquele conteúdo, com base no valor honestidade.

POUCAS & BOAS

- Varal Solidário Itinerante movimenta hoje a paróquia Santo Agostinho, comunidade de Areia Branca em Lauro de Freitas. Com mais de duas mil peças para distribuição entre, roupas e calçados, a iniciativa faz parte do Programa local de Voluntariado em parceria com o programa ‘Bahia. Estado Solidário’, lançado no ano passado pelo governo estadual. As doações foram arrecadadas em campanhas de solidariedade dos moradores do município e cada pessoa em situação de vulnerabilidade social poderá retirar três peças de sua preferência. O evento começa às 10h e conta com apoio da paróquia, da comunidade São Norberto e do Projeto Vida.

- A Audiência Pública Territorial ‘Direitos Humanos e Feminicídio’ movimenta amanhã a Câmara Municipal de Irecê, com a presença de representantes dos municípios vizinhos que fazem parte do Território regional. Com início às 9h, o evento é organizado pela Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia (CDHSP/Alba) e faz parte de uma programação que chegará em outros territórios do estado para acompanhar as demandas da população sobre o tema.

- A ‘Noite das Estrelas’ vai homenagear cinco escritores de Itabuna amanhã no Teatro Municipal Candinha Dórea dentro da programação do aniversário do município, que completa 112 anos na próxima semana. A organização é da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) em parceria com a Academia de Letras de Itabuna (ALITA), em alusão também ao dia nacional do escritor. O evento começa às 19h e faz parte do projeto ‘Estrelas de Itabuna: Escritores’.

Da Redação, com Miriam Hermes