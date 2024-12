ACM Neto já viu que o ‘tanto faz’ é blablablá. Ele carece é de referência

ACM Neto - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

ACM Neto reuniu amigos e aliados em festa no Doca 1 para confraternizar, e quem faz um evento desses e chama a imprensa estampa uma intenção, a busca de holofotes. Claro, está botando o pé na estrada rumo a 2026.

Aliados de Neto dizem que a única certeza certa para 2026 é que ele é candidato. E a confraternização veio com o tempero da pesquisa da Quest, mostrando ele na frente (44% a 37%), e a aprovação de Jerônimo indo de 63% para 54%.

Claro que pesquisa agora dá apenas sinais. Que ACM Neto é candidato competitivo é certo como sem dúvida, mas ele sabe que esse negócio de liderar pesquisa sem precisar de referências federais, o tanto faz adotado em 2022, é blablablá. Em 2022 liderou todas, na reta de chegada perdeu para Lula, que abençoou Jerônimo.

Lula e Bolsonaro –A questão para os baianos usarem de baliza sobre as possibilidades de cada um em 2026 vem exatamente de fora, do plano federal.

E Lula vai estar bem em 2026? Se sim, ótimo para Jerônimo, se não é o inverso. E quem será o candidato que ACM Neto vai apoiar? Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, do partido dele, o UB? Não desponta no cenário como algo empolgante.

Para Neto, o ideal seria um Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, nome da direita, mas equilibrado. O problema é que no caminho tem o aloprado do Bolsonaro prometendo ir até o fim, e se não der, bota alguém da família. Em síntese, até 2026 tem muita água a rolar.

Colaborou: Marcos Vinicius

Oposição não terá bate-chapa

O deputado Alan Sanches (UB), líder da oposição na Assembleia em despedida, garante que não vai haver bate-chapa na sucessão dele, já que Samuel Jr. (Republicanos) e Tiago Correia (PSDB) se colocam como candidatos.

– Somos pequenos demais para entrar nesse tipo de disputa. Terça-feira vamos nos reunir e resolver.

Dos 19 oposicionistas, 9 são do UB, 4 do PL, 3 do Republicanos, 2 do PSDB e 1 do PDT.

TCE deve carimbar o acordo da ponte na semana que vem

Eduardo Chirlani, morador de Itaparica, pergunta: e será que o acordo da ponte Salvador-Itaparica sai ainda este ano?

Tudo indica que sim, preclaro. O TCE, que vai dar a palavra final sobre o caso, ainda não se pronunciou e nem marcou data para fazê-lo, mas acontece que a instituição só vai funcionar até semana que vem, dia 19, que já é a próxima quinta e, a partir dali, recesso.

No acerto final, a ponte vai custar em torno de R$ 9,2 bilhões para ser construída em cinco anos.

Ademais, quarta última Jerônimo assinou contrato de US$ 150 milhões (em torno de R$ 800 milhões) com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) para a duplicação da BA-001 de Bom Despacho a Nazaré, o que é parte da obra da ponte.

Ou seja, a ponte está andando também com as sondagens. Só falta o TCE carimbar.

Juceb faz 174 anos com bons ventos soprando a favor

A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) está completando 174 anos, hoje, e tem o que festejar. Marise Chastinet, à frente da instituição desde 2022 tem promovido mudanças que balançaram positivamente a vida do empresariado baiano.

De saída, tirou a Bahia da lanterna no País em eficiência para o segundo lugar. Marise conta que tem analistas trabalhando em home office até as 22h. O registro de uma empresa que antes durava um tempo médio de três dias e 17 horas agora é de apenas nove horas.

– Nossa missão é simplificar, sem abrir mão da segurança jurídica. Estamos caminhando nessa direção e vamos transformar a Bahia numa referência nacional.