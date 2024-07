Ademi-Ba anuncia premiados dia 11

- Foto: Uendel Galter /Ag A TARDE

Controlar os efeitos de uma compreensível ansiedade é a missão dos concorrentes, nos próximos dias, até serem conhecidos os vencedores da 27ª edição do Prêmio Ademi-Ba, em anúncio programado para 11 de julho, precisamente de hoje a oito.

Gestoras e gestores de empresas, em meio a profissionais de reconhecida competência, estão na disputa por valorizar suas marcas e currículos no maior laurel do mercado imobiliário baiano.

São 13 pódios distintos, à espera dos medalhistas, tendo como critérios a excelência, a inovação, a proposta sustentável e as melhores práticas, tomando por amostragem os trabalhos e projetos desenvolvidos em 2023.

As categorias distintas vão premiar “a empresa do ano”, “a empresa revelação”, “o lançamento imobiliário”, “o arquiteto do ano”, entre outras, com o objetivo de produzir a sensação de referências a serem seguidas e louvadas.

– O Prêmio Ademi-Ba não apenas reconhece os melhores do setor imobiliário, mas também promove boas práticas que transformam o espaço urbano e a vida em sociedade – diz o presidente Cláudio Cunha.

Essencial – Segundo Cláudio Cunha, cada categoria foi concebida com a meta de ampliar o “essencial” para a atividade: “transformar nossas comunidades em lugares ainda melhores para se viver”.

Já o diretor da Ademi-Ba e organizador do Prêmio, Marcos Vieira Lima, destaca o conceito desta 27ª edição: “Inspirando espaços, transformando vidas”. Com este mote, acrescenta Marcos Vieira Lima, “reforçamos a convicção de que empreendimentos inspiradores impactam positivamente a sociedade, por meio de empregos gerados, arquitetura inovadora ou sustentabilidade”.

Justiça Federal

Com o objetivo de viabilizar maior velocidade para exarar sentenças e promover baixas processuais, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) regulamentou a criação de unidades descentralizadas. A medida deve começar a ser implementada nos próximos dias, após resolução assinada pelo presidente do TRF1, desembargador federal João Batista Moreira. Agora, quem mora em localidades onde não há sede de seção ou subseção judiciária, poderá ter acesso à prestação “jurisdicional”. As unidades descentralizadas estão autorizadas a praticar atos processuais, com atendimento às partes e advogados, acesso ao Balcão Virtual.