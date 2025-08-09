Agora é oficial: Barra Velha é Terra Pataxó

Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal - Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Federal da primeira Região (TRF1) reconheceu o direito de Pataxós à área da Fazenda Paraíso, no sul da Bahia. A posse da Fazenda corresponde à Terra Indígena conhecida por Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal, em Porto Seguro.

Cobiçada por invasores contemporâneos, no mesmo modo dos pioneiros europeus, Barra Velha tem provocado conflitos, prevalecendo o arsenal mais pesado das tropas paramilitares.

Com o acórdão, a esperança é pela pacificação, pois o TRF1 rejeitou recurso do fazendeiro e seus herdeiros, expulsos da propriedade em 2002.

As famílias brancas mobilizaram recursos pela reintegração de posse contra a União, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Comunidade Indígena Pataxó.

A alegação era de posse legítima da Fazenda Paraíso por 17 anos. Porém, o TRF1 reconheceu a irregularidade de a fazenda e benfeitorias ocuparem área dos povos originários Pataxós, conforme laudo pericial homologado, tornando ilegal a sua posse por terceiros.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o processo de demarcação das terras indígenas Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá de Olivença e Tupinambá de Belmonte, localizadas no sul da Bahia, estão com todas as etapas técnicas concluídas, inclusive com a confirmação pela Funai da identificação dos territórios como indígenas.

Os processos das três terras indígenas, cujos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação (RCIDs) foram publicados há mais de dez anos, encontram-se no Ministério da Justiça e Segurança Pública, aguardando a assinatura das portarias declaratórias, já minutadas.

Formação em costura

A formação de mão de obra para costura industrial seguida de contratação são argumentos para celebrar o êxito do projeto desenvolvido em Feira de Santana pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi a primeira certificação do projeto “Costurando Oportunidades”, ontem. A SDE viabilizou a parceria da Xpert Pack com o Senai/ Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Especializada na produção de big bags utilizados em diversos segmentos industriais, desde o alimentício ao petroquímico, passando pelo fertilizante e minério, a Xpert Pack emprega 800 trabalhadores e deve chegar a 1.500 empregos diretos nos próximos anos.

POUCAS & BOAS

A Feira da Praça Especial Dia dos Pais será aberta hoje no bairro Jardim Paraíso, em Luís Eduardo Magalhães. O evento termina amanhã, sempre com início às 17h, com a perspectiva de reunir artesão e pequenos empreendedores com trabalhos artesanais com diferentes matérias primas e usos. A iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, visa fortalecer a economia solidária, incentivando a geração de renda e valorizando o trabalho criativo e sustentável.

O projeto ‘Uma sanfona, um triângulo e uma zabumba’ está levando diferentes expressões artísticas para moradores das comunidades de Pontilhão, Jaboticaba e Itapicuru, em Jacobina. Com o propósito de valorizar a cultura baiana e nordestina, a iniciativa é da Jacobina Mineração Pan American Silver por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Atualmente cerca de 50 pessoas, de diferentes idades participam das atividades semanais de canto, dança, violão, pandeiro, percussão, escaleta e flauta.

Em Barreiras ainda repercute a conquista do artista plástico, Eduardo Lima, agraciado com a medalha de prata pela Academia Internacional de Arte Moderna de Roma, na Itália. A premiação, pela obra intitulada ‘Piedade’, aconteceu durante a XIV Mostra Internacional – Jubileu de Roma 2025, realizada na Basílica Santa Maria in Montesanto. Natural de Capim Grosso e radicado no oeste baiano, ele se destaca no Brasil e exterior por retratar cenários nordestinos com traços firmes e cores vibrantes, marcas da sua arte.