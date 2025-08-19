Agosto Verde Claro alerta para o linfoma

Agosto Verde Claro - Foto: Reprodução | Redes sociais

Atenção para qualquer carocinho ou desnível, ao apalpar o pescoço, axilas e virilha: pode não ser nada, mas também não se deve descartar o indício de caso de linfoma.

Na sequência, não se trata exatamente de um passeio, mas a visita ao consultório médico torna-se necessária por duas razões: livrar-se de preocupação ou iniciar o tratamento a tempo suficiente de adiar a finitude e evitar sofrimento.

Estes alertas e muitos outros estão na pauta de divulgação da campanha instituída pela Organização Mundial da Saúde, avançando para mais da metade do mês “Agosto Verde Claro”.

O bom hábito de trocas amorosas, para quem dispõe de companhia, pode ser um reforço, pois um e outro ou outra ajudam nos exames diuturnos, evitando deixar apenas com a “sorte” e a “fé” a crença de escapar da enfermidade.

- Essa campanha é para conscientizar a população sobre a doença e a importância dos exames preventivos e da atenção aos sintomas”, afirma uma das mobilizadoras da campanha, a hematologista (estudiosa do sangue), Liliana Borges.

A boa notícia, acrescenta Liliana Borges, é o avanço dos tratamentos, a depender do tipo do linfoma, do estágio da doença, idade e condição de saúde do paciente, "com boas perspectivas de recuperação e remissão completa do linfoma”.

O sistema linfático regula e equilibra a imunidade do organismo, mas se algo estiver errado, o câncer no sangue implica planejar uma terapêutica o mais rápido possível.

No Brasil, a projeção do Instituto Nacional do Câncer é a de mais de 15 mil novos casos para este ano, dos quais 710 diagnósticos de pacientes na Bahia.

Combatendo o preconceito

O Movimento Bahia Nanismo, formado por familiares e apoiadores, reivindica oportunidades e cidadania plena para pessoas com nanismo, combatendo preconceitos e discriminações. Desde 2004, o decreto 5.296 garante a inclusão desse segmento, e a articulação em rede busca coibir atitudes ofensivas, como a de um cantor que expôs jovem com nanismo em show.

- É um grupo invisibilizado, alvo de estigmas e exclusão”, afirma Ítalo Sherlock, um dos organizadores do movimento, que defende que portadores levem vida afetiva e profissional ativa, e planeja encontros que reforcem a sua autoestima.

POUCAS & BOAS

O Seminário ‘UFRB 20 Anos: território, universidade & o futuro do desenvolvimento’ movimenta nesta terça-feira o auditório da Biblioteca do Campus Cruz das Almas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A Orquestra Afrosinfônica abre o evento a partir das 8h, seguida da conferência de abertura com a reitora Georgina Gonçalves, abordando a trajetória institucional, os avanços conquistados e as próximas metas. A programação termina no final do dia e será transmitida também pelo canal da TV UFRB no YouTube - www.youtube.com/TVUFRB

Acordo histórico foi assinado ontem entre os gestores de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras para beneficiar comunidades rurais de Umburana e Vilas III e IV do Assentamento Rio de Ondas. Embora estejam dentro dos limites de Barreiras, estão bem mais próximas da cidade de LEM e agora serão atendidas pelos serviços públicos deste município. O documento tem vigência até 31 de dezembro de 2028.

Em Itabuna começa hoje o 1º Mutirão POP Rua Jud. promovido pela Justiça Federal e o Ministério Público Federal (MPF), em parceria com a prefeitura, reunindo diversos órgãos públicos. O atendimento à população acontece entre 9h e 17h na Unidade Básica de Saúde José Maria de Magalhães Neto. Até amanhã a população do município do sul do Estado terá cuidados básicos de saúde, atendimento jurídico, acesso a benefícios assistenciais, regularização de documentos, entre outros serviços.