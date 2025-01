Água-pretense Flori exala em sonetos

Uma rara oportunidade de alimentar o espírito com o supra sumo de 70 anos da melhor poesia de Florisvaldo Mattos, acrescidos de lavra contemporânea e inédita, aguarda todos e todas no Museu de Arte Contemporânea, na Rua da Graça, 284, dia 21, às 17 horas, para o lançamento da mais nova obra do ex-editor-chefe e ex-editor do suplemento cultural de A TARDE, consagrado imortal da Academia de Letras da Bahia (ALB).

A capacidade métrica da matemática une-se, na dimensão onírica, à mais pura abstração, resultando na arte de construir sonetos, dada somente aos rapsodos de proa, alcançando perfil de preciosa referência a coletânea “Catorze janelas abertas – sonetos reunidos com inéditos (1953-2023)”.

Guiados à luz da numerologia de Pitágoras de Samos, seis séculos antes de Cristo, são especialmente convidados a perguntar diretamente, modo ao vivo, ao admirável bardo, a boa razão de ter escolhido “catorze” janelas, e não 13, 15 ou outro algarismo ao infinito.

Para aqueles mais ansiosos, vai uma pista: o soneto, nascido no século XIII, na forma de canção, tinha estrutura de 14 versos, na sua pia batismal, à qual foi levado por seu pai, Guittone D’arezzo.

– Petrarca e Dante Alighieri o aperfeiçoaram com variações – afirmou o vate de nomeada, em rapidez compreensível para cumprir seus deveres pessoais com Asclépio – deus da medicina.

Não satisfeito em desfiar encantadores sonetos, é também o queridíssimo imortal um estudioso da história deste gênero octa-secular, unindo ideia perfeita e forma possível.

Não devem queixar-se da sorte aqueles e aquelas passíveis de pagar com a acolhida no décimo círculo do inferno, caso decidam ignorar o chamamento de Calíope e Érato, musas dedicadas à arte de versejar.

Aulas de atabaque

Preservar os ritmos sagrados do candomblé de ketu, jeje, angola e ijexá é a proposta do curso de capacitação oferecido pelo Projeto “Irmãos no Couro” para quem quer aprender a tocar atabaque. As aulas, no método desenvolvido pelo professor Tonsele Tom, estão previstas para o endereço rua Apolinário de Santana (nome de Popó, maior jogador de futebol da Bahia), Engenho Velho da Federação, número 150, imóvel situado bem ao lado do Terreiro do Cobre e defronte a uma seita pentecostal. São dois dias na semana, quartas e sextas, das 17 às 19 horas. Para solicitar inscrição ou mais informações, basta acessar o whats 9 9642-1304.

POUCAS & BOAS

- Em Itabuna começam amanhã as rematrículas para o Projeto Aquático 2025, que será desenvolvido nas piscinas da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso Silva e no parque aquático do Colégio Sesquicentenário (Ciso). Para novos alunos as inscrições terão início dia 03 de fevereiro. Os interessados precisam da documentação de identificação do aluno e do responsável se for menor de idade, comprovante de residência e atestado médico declarando aptidão para atividades aquáticas de natação ou hidroginástica. Com foco na saúde da população e no desenvolvimento das habilidades pessoais, o projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

- Com mais de 20 especialidades da medicina, a Policlínica Municipal retoma as atividades amanhã em Luís Eduardo Magalhães. Além de consultas com especialistas e exames variados, a unidade de saúde organiza os encaminhamentos para a Policlínica Regional, em Barreiras. Com atendimento das 7h às 18h, a policlínica contabilizou mais de 70 mil atendimentos em 2024.

- O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina (Consórcio Chapada Forte) elegeu na última sexta-feira a diretoria que presidirá a instituição no biênio 2025/26. A prefeita de Lençóis, Vanessa Senna, foi eleita presidente, enquanto o prefeito de Boa Vista do Tupim, Sávio Bulcão, assume a vice-presidência. Formado por 28 municípios, o consórcio atua na resolução de problemas comuns e na promoção do desenvolvimento regional.