Alcatrão e álcool dão cânceres na cabeça

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Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

O fumo de nicotina e alcatrão associado ao mau costume da bebida alcoólica vêm aumentando a incidência de cânceres de cabeça e pescoço, a serem diagnosticados – ou não – sábado, no Hospital Aristides Maltez.

O mutirão integra a Campanha Julho Verde, ao reservar 150 senhas, liberadas por ordem de ligação telefônica para o número fixo (71) 3357-8531, começando a atender às 7h30min.

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A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção, desmistificar a doença e garantir o encaminhamento rápido de casos suspeitos para atendimento especializado.

Durante o mutirão, os pacientes serão avaliados por médicos especialistas e em caso de confirmação do diagnóstico, o tratamento será iniciado imediatamente pela equipe do hospital.

"Observar o rosto no espelho pode ajudar na identificação de sinais, já que os tumores costumam aparecer na boca, pescoço ou outras áreas da face. Feridas que não cicatrizam, rouquidão persistente e nódulos também podem ser indicativos", afirma o médico Lucas Silva, coordenador do departamento de cabeça e pescoço do hospital.

Embora o tabagismo e o consumo excessivo de álcool continuem entre os principais fatores de risco, especialistas alertam para o aumento dos casos entre jovens, muitas vezes associados à infecção por HPV.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que cerca de 80% dos casos no Brasil são diagnosticados em estágios avançados, apesar do investimento do governo federal no Sistema Único de Saúde (SUS).

Anualmente, mais de 42 mil novos casos de tumores de cabeça e pescoço são registrados no país, evidenciando a importância de ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce.

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