Aleilton Fonseca assume academia

Aleilton Fonseca - Foto: Divulgação

A Academia de Letras da Bahia (ALB) promove a cerimônia de posse da nova diretoria da instituição, segunda-feira, às 17 horas, no Palacete Góes Calmon, na Avenida Joana Angélica, 198, bairro de Nazaré.

Antes, a instituição capaz de reunir os imortais da dimensão literária, completa hoje, dia 7, 108 anos de fundação, ainda sob comando do professor, antropólogo e escritor Ordep Serra. Ocupante da Cadeira 27, Serra é considerado um presidente inovador, tendo aproximado a ALB dos movimentos periféricos.

A chapa única eleita para o biênio 2025-2027 tem Aleilton Fonseca presidente; e Edvaldo Brito, vice; substituindo Ordep Serra e Marcus Vinicius Rodrigues, respectivamente.

Aleilton Fonseca assume o cetro com o compromisso de buscar meios de integração da ALB com as academias de letras atuantes em municípios do interior do estado.

A aproximação com outras academias será viabilizada com encontros literários e de formação de leitores conduzidos pela Rede de Integração Cooperativa das academias de letras da Bahia, conhecida pela sigla “Rica”.

- A ALB continuará sua trajetória centenária de servir à cultura da Bahia, com uma gestão colegiada e plural”, assegura o escritor e poeta Aleilton Fonseca.

Novos planos - Nos novos planos da academia, destaca-se a ampliação de relações e parcerias com instituições culturais de promoção do livro e da leitura.

Neste escopo, está o alcance de instituições estrangeiras de produção em língua portuguesa, sediadas na Europa e na África, de acordo com o projeto do presidente ocupante da cadeira número 20 da ALB.

Amanda Julieta e tia Estela

Quantos milhões de histórias de mulheres pretas tidas como “anormais” por gostarem de outras mulheres pretas cabem em um livro? Impossível calcular; é certo, porém, a multiplicação de protagonistas com este mesmo perfil, apagadas devido ao preconceito por racismo e por orientação sexual, ao mesmo tempo. Para ressignificar esta mania de tornar invisível a luta pela resistência, a escritora e pesquisadora premiada Amanda Julieta lança, no dia 15 de março, um domingo, às 16h30min, na Casa do Benin, no Pelourinho, sua primeira obra de ficção em prosa, “No rastro de Estela”.