Angelo Almeida em ação pelo biodiesel

Angelo Almeida - Foto: Rafaela Araújo/ A TARDE

Buscar meios de incentivo à agricultura familiar na transição energética é um dos compromissos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao participar do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.

Um dos símbolos mais relevantes de filiação ao programa é o Selo Biocombustível Social, certificado pelo governo brasileiro como forma de estimular os produtores de biodiesel a articularem-se em rede visando melhorar e ampliar a produção de combustível não-poluente.

As novas regras para conquista do selo foram divulgadas durante a realização da 15ª. Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária.

Organizado durante a feira, o seminário de divulgação do novo certame 2025 para a obtenção do selo Biocombustível Social contou com a participação de representantes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda (Sefaz); do Banco Mundial; de produtoras de biodiesel e da cooperativa “Coopesertão”.

- O alinhamento dos discursos neste momento é muito importante e a SDE vem liderando, junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), a discussão das novas regras do Selo Biocombustível Social”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

Para Angelo Almeida, a SDE e a Sefaz estão em diálogo constante, com o objetivo de “reafirmar o compromisso do governador Jerônimo Rodrigues em promover a inclusão dos agricultores e agricultoras familiares na cadeia de valor do Biodiesel”.

O objetivo é o de promover a participação da agricultura familiar na transição energética, atendendo o comando do Conselho Nacional de Política Energética.

Pleito na Defensoria

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) vive hoje um momento decisivo para os rumos da instituição. Os(as) defensores(as) públicos(as) vão votar para composição da lista tríplice para o cargo de defensora pública-geral. Quatro mulheres - Camila Canário, Firmiane Venâncio, Laissa Rocha e Mônica Soares – concorrem para gerir a instituição no biênio 2025-2027.

Após apuração dos votos, as candidaturas mais votadas comporão a lista tríplice a ser enviada ao governador Jerônimo Rodrigues. Após recebimento da lista, o chefe do executivo tem o prazo de 15 dias para fazer a nomeação.