Angolano lança livro em Salvador

João Kaveto - Foto: Divulgação

No dia de baianas e baianos reverenciarem São Roque e São Lázaro, sincretizados com o “santo de palha” Obaluaê/Omolu, Salvador recebe nesta sexta a visita do escritor angolano João Kaveto, para o lançamento do romance “No Banco – Os valores de Ngunji à mesa dos Drongos".

Nascido em um dos países de onde vieram escravizados – e com eles o culto a Obaluaê -, João Kaveto é o convidado de honra da Academia de Letras da Bahia, defronte ao atual prédio do Ministério Público, no Largo de Nazaré, de junto do acesso à Rua da Poeira.

O encontro com mortais e imortais tem como destaque a trajetória de Ngunji, nome comum em Angola, traduzido aligeiradamente em português para “pilar, pessoa lutadora ou batalhadora”.

Ngunji, como tantos outros milhares de angolanos, perdeu todos os seus pertences devido a um incêndio causado por uma bomba, critério-desempate nada desportivo depois de os dois partidos políticos reivindicarem vitória eleitoral no país dilacerado por uma guerra civil.

O protagonista era uma criança de apenas dez anos de idade, quando passou pelo aperto, prometeu à mãe e aos irmãos a reconstrução da casa e passou a lutar por uma vida digna entre os angolanos.

- Sou um jovem que cresceu nas piores condições possíveis, vendedor de rua para ajudar no sustento da família, cresci em um meio de muitas desigualdades sociais”, lembra o autor João Kaveto, cuja história de vida é similar a de Ngunji.

Lembra o escritor ter contado com apoio irrestrito da mãe para seus estudos, desenvolvendo a carreira de escritor, com gestos inesquecíveis como a venda de uma saia do mito materno para aquisição de um livro.

