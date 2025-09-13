Área imobiliária busca consenso

O presidente da Fecomércio Kelsor Fernandes. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O Sistema Comércio, no qual inclui-se a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-Ba), participa da criação do Cejusc Imobiliário, a ser inaugurado, às 10 horas desta segunda-feira.

O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc Imobiliário) terá como objeto todo e qualquer conflito na área imobiliária, conforme definido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA).

Os feitos vão tramitar na sede do Sindicato da Habitação (Secovi Ba), no edifício Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, localizado na Rua Amazonas, 55, no bairro da Pituba.

A iniciativa envolve a união de esforços entre o TJBA, a Fecomércio BA e o Sindicato da Habitação (Secovi-Ba), contando, ainda, com o apoio da Câmara Baiana de Comércio e Serviços Imobiliários da Fecomércio BA.

- A partir da análise de experiências bem-sucedidas de centros de conciliação de demandas imobiliárias implementados em outras capitais, levamos o pleito à desembargadora Marielza Brandão, que nos deu todo apoio”, explica o presidente da Fecomércio Kelsor Fernandes.

Segundo Kelsor Fernandes, o Cejusc Imobiliário contará com atuação de profissionais capacitados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em mediação de conflitos e funcionará de segunda a sexta-feira, pela manhã.

A ação marca a abertura oficial da Semana Estadual de Conciliação 2025.2, organizada pelo Tribunal de Justiça para esta próxima semana.

A desembargadora Marielza Brandão, supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec-TJBA), e o presidente do Secovi-BA e da Fecomércio BA, Kelsor Fernandes, estarão presentes.

