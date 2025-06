Arquitetura celebra 100 anos de Quico

Arquiteto Quico - Foto: Reprodução | Instagram

Os profissionais de arquitetura e urbanismo unidos à cidadania de Salvador em geral têm um forte motivo para comemorar hoje, véspera do Dia do Santo Antônio: haja fôlego para soprar 100 velinhas do aniversário de Enrique Rogelio Alvarez Rodriguez.

Mais conhecido por Quico, o arquiteto chega ao primeiro centenário tendo muitas histórias para contar, contribuindo com projetos de prédios do Corredor da Vitória, além de clubes como o Bahiano de Tênis, na Graça, e o Português, na Pituba.

A mais recente empresa fundada por Quico em abril de 2004, junto com as sócias Letícia Rêgo e Silinha Schindler Sampaio, está ativa: Alvarez Arquitetos Associados.

Viva a imigração: Quico chegou ao Brasil aos 5 anos de idade, junto com sua família, escapando dos horrores da Guerra Civil Espanhola, fomentando o clima de tensão anterior às invasões da Alemanha de Hitler, do qual o general Francisco Franco foi parceiro.

Natural de Vigo, Pontevedra, Quico formou-se em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia em 1954 e desde então, seu nome não pode ser dissociado da história do urbanismo de Salvador.

Bela jornada – Depois de trabalhar como moveleiro, o arquiteto centenário experimentou a vida de docente na Ufba por 10 anos, até fundar a empresa Alvarez & Pontual, formando uma dupla de sucesso com Rodrigo Pontual.

Hoje é dia de cantar parabéns para esta figura agora secular, cercado do carinho de amigos e familiares, certamente gratos pela longevidade e coleção de feitos de Quico, de quem Salvador é devedora, por conta de um sem-número de intervenções em seu paisagismo e arquitetura.

Trato no visual

Cortar cabelo com profissional atualizado; tomar massagem para relaxar; desenhar a sobrancelha; tudo a custo zero, podendo livrar-se das crianças – provisoriamente – deixando a prole em espaço de lazer.

Todos estes serviços serão oferecidos sábado, das 8 horas ao meio-dia, para o pessoal da comunidade de Conceição de Cima, em Alagoinhas, a 107 quilômetros de Salvador.

A oportunidade tem sua importância reconhecida quando se sabe das dificuldades do cotidiano destas pessoas, abrindo uma exceção louvável o projeto Mais Cidadania, desenvolvido pela Bracell Social.

POUCAS & BOAS

Os festejos juninos de Lençóis serão abertos hoje com o Santo Antônio de Tanquinho, distrito onde a comunidade católica encerra nesta quinta-feira a novena preparatória. Amanhã o santo padroeiro será celebrado com programação religiosa. Nesta quinta e sexta-feira a localidade receberá shows musicais na praça central, somando seis atrações. A programação no município continua no domingo com a 34ª Cavalgada Tanquinho a Lençóis, que deve reunir cavaleiros e amazonas da região da Chapada Diamantina.

O projeto ‘Teixeira Junina – Tradição nos Bairros 2025’ foi lançado ontem em animado encontro no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teixeira de Freitas. Com foco na valorização da cultura e nas tradições dos bairros, o projeto começa amanhã na comunidade de Jerusalém com apresentação de Felipe Rodrigues. A programação prossegue até o dia 06 de julho, com uma variada grade de atrações musicais que contabiliza mais de 50 apresentações.

Em Morro do Chapéu uma campanha está recebendo roupas, cobertas e demais agasalhos, em 14 pontos de arrecadação a exemplo dos bancos, igrejas, Fórum, Câmara Municipal e emissoras de rádio, dentre outros. Iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, a ação visa a distribuição dos itens arrecadados para as famílias que necessitam do apoio neste período de inverno, quando habitações precárias ou mesmo a insalubridade daqueles que não dispõem de teto impõe seus castigos mais duros.