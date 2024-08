Arrecadação de impostos cresce 7,36% em 2024

- Foto: Divulgação | Freepik

O diretor administrativo e financeiro do Instituto dos Auditores Fiscais (IAF), Josias Menezes, comemorou ontem o trabalho desenvolvido pela categoria fazendária, refletindo no crescimento de 7,36% na arrecadação de impostos, comparando-se os sete primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2023.

Embora a vitória representada pelos quase R$ 22 bilhões seja também um indício de fortalecimento da economia, não se pode reduzir a importância do trabalho dos coletores. O cumprimento das metas fazendárias foi destaque do noticiário recente divulgado no site do IAF – disponível no endereço iaf.org.br – com o acréscimo da explicação detalhada de como funcionou a “tabelinha” com o governo da Bahia, resultando no “golaço” em prol da cidadania.

De acordo com os auditores fiscais, representados por Josias Menezes, o “aquecimento do comércio atacadista, supermercadista e varejista, com elevação no consumo das famílias e nos gastos governamentais, gerou acréscimo do tributo em 13,85%, 12,81% e 18,75% nos respectivos segmentos”. Contudo, ressalva Josias Menezes, o setor indústria persiste com expressiva queda, já registrada em 2023, exceto o setor de bebidas, com crescimento “real” passando da média, alcançando uma hipotética medalha de ouro de 8,05% em 2024.

– Apesar da demanda aquecida, nossa indústria, voltada para a produção de insumos, pouco diversifica em bens para consumo da população – observa o diretor administrativo e financeiro do IAF.

Já os setores mais impactados por terem sido definidos como “bens de essencialidade” registram acentuada queda, como são os exemplos de combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação.

Proteção aos felinos

Tutoras e protetores de felinos da região da Paralela uniram-se para reativar uma prática ameaçada de extinção: a distribuição de panfletos em papel, alertando para os atropelamentos com óbitos, muito frequentes nas ruas com nomes de rios, como a Purus. A mobilização de recursos próprios da comunidade é mais uma tentativa de "abrir a cabeça" dos moradores da área, pois, apesar de transitarem dentro de condomínio residencial, frequentemente ultrapassam a velocidade máxima permitida de 10 km/h, ocasionando riscos também para as crianças. Em apenas três dias, três felinos foram a óbito, com as mesmas características de atropelamento.

POUCAS & BOAS

- Com o tema ‘A Literatura na Construção do Saber: Uma Viagem Fascinante pelo Mundo da Leitura’, a 1ª Feira Literária de Itaberaba (Felita) movimentou a praça do Rosário entre os dias 07 e 10 de agosto. Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o evento contou com programação variada para o público infantil e diversas atividades culturais como saraus e shows artísticos. Vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia, a equipe da Fundação Pedro Calmon participou com a Biblioteca de Extensão, o projeto Leve e Leia e contação de histórias.

- O programa ‘Caminho Digital – Escola do Trabalhador 4.0’ será implementado no Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (Cetens) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Feira de Santana. O acordo de cooperação técnica foi assinado esta semana, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A iniciativa prevê ações conjuntas entre a UFRB e o Ministério do Trabalho, com a meta de fortalecer as políticas de emprego e capacitação profissional na região.

- ‘O Presente da Transformação’ é a temática do Concurso Conhecendo o Agro 2024, que está com inscrições abertas e podem ser feitas nas secretarias de 11 municípios do oeste da Bahia que participam do projeto. Realizada pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a iniciativa premiará estudantes do Ensino Fundamental I e II, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), professores e escolas. O Programa Educacional Conhecendo o Agro existe desde 2019.