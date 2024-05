Arte cênica combate delírio homofóbico | A TARDE

A arte cênica é uma das belas formas de registrar o Dia Internacional contra a Homofobia, hoje, 17, às 19 horas, com o espetáculo “Das ‘coisa’ dessa vida”, no Teatro Gamboa, nos Aflitos, de junto quase do quartel.

A sequência de apresentações será no sábado, e domingo, com boas chances de atrair o público LGBTQIAPN+, devido ao enredo da peça, além da efeméride alertando para o erro moral e ilegalidade do pavor ao mesmo sexo.

Trata-se da história de Nalde, pessoa com aspirações não-convencionais do prazer corpóreo, moradora de uma cidade do Nordeste, buscando cativar a plateia, ao expor suas memórias, entre dores e alegrias em busca de saber quem é.

O enredo tem um tempero de existencialismo quando se percebe o vazio constante das escolhas de Nalde, uma sucedendo à outra, sem saber se estava agindo bem ou mal, apenas existindo, como qualquer um de nós, sem finalidade ou certeza.

Depois de contribuir com o combate à homofobia, ajudando no convívio pleno de todas, todos e todxs, é a vez de dedicar-se o estabelecimento teatral ao Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa.

O projeto da jornalista Isa Lorena abre o apetite dos candidatos a redatora e a redator já pela sequência de adjetivos, unindo as substâncias primeiras da “liberdade”, da “criação” e da "cura".

Será na segunda-feira, dia 20, entre 16h30 e 19h30, prevalecendo o lúdico como método em exercícios práticos visando a autodescoberta dos melhores caminhos de escrita encantadora.

Já na terça, dia 21, entre 19h e 20h30, chegará a vez de a educadora, atriz, diretora teatral e terapeuta junguiana Andréa Elia revelar novos talentos para o teatro com a oficina “Fala, Palco!”.

Troféu Axé

Lideranças dos 60 terreiros de candomblé e centros de umbanda do município de São Francisco do Conde, um dos protagonistas da vitória do Brasil sobre Portugal, na Guerra da Independência, vão receber o Troféu Axé, dia 31. Será uma sexta-feira (“epa babá”, saudação à divindade da Paz, Oxalá) dadivosa para o povo do dendê, por tratar-se do reconhecimento da importância das religiões de matrizes africanas. Os franciscanos reservaram o Dia 13 de maio para celebrar estes cultos e seus encantados, com a promulgação da Lei 361/2014, instituindo a efeméride municipal, com uma antecedência de 10 anos ao governo federal.

