‘Arte e Identidade’ nas letras resiste no Pelô

Festa Literária Arte e Identidade - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Estão abertas até dia 3 de agosto as inscrições para a Chamada Artística da Festa Literária Arte e Identidade, uma iniciativa para revelar escritoras e escritores. O formulário está disponível no @arteeidentidadeoficial.

A ideia é servir de vitrine para expressões culturais ainda não divulgadas, levando em conta a conexão com o tema deste ano: “resistir é festejar – arte e literatura negra e indígena”.

O desafio é selecionar os melhores por parte dos responsáveis por organizar e administrar a Festa Literária Arte e Identidade, prevista para o período entre 2 e 4 de outubro, no Pelourinho.

A organização tem o objetivo de incentivar criações capazes de promover o pertencimento, a valorização da ancestralidade e a construção de narrativas positivas para crianças e jovens negros.

Com uma programação gratuita, voltada ao público infantojuvenil, a Festa chega à quinta edição ocupando os espaços culturais do Centro Histórico de Salvador com rodas de conversa, oficinas, apresentações artísticas e vivências criativas.

A seleção reforça o compromisso dos organizadores com o acesso democrático à cultura e com a ampliação das vozes negras na literatura e outras linguagens artísticas.

Neste ano, a chamada celebra a arte e literatura negra e indígena como formas de resistência, transformação e celebração das múltiplas identidades dos variados brasis, resultando num fluxo de construção de unidade.

A Festa é uma realização da Associação Cultural Quero Ver o Momo e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, além da Fundação Gregório de Mattos.

Boa baiana à casa torna

O Mercado da Ceasinha, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, recebe no dia 31, às 18h, a inauguração do Restaurante Acarajé da Carol. O espaço servirá acarajé, bolinho de estudante, moquecas e bobós. Em tempos de xenofobia global, o ponto de Iansã e Sangô é simbólico. Carolina Brito saiu de Itapuã “dura” e venceu vendendo acarajé em Portugal, agora retorna em “migração inversa”, após 22 anos de tacho e azeite, mantendo viva a herança da Mãe África.

– Quero inspirar meninas negras a olharem para nossa ancestralidade e verem na baiana de acarajé um caminho de orgulho – diz Carol.

POUCAS & BOAS

Em Malhada de Pedras, as Escolas Jeferson Pereira dos Santos e Raios de Sol recebem hoje a primeira etapa do projeto ‘Culturando a Alfabetização’, coordenado pelo Instituto Fefig. Com a proposta de incentivar a leitura em crianças a partir do processo de alfabetização, serão distribuídos em sete municípios baianos mais de seis mil livros. No Brasil serão 125 escolas, com envolvimento de 25 mil estudantes. Amanhã as entregas serão em Caculé, nas escolas Padre Antônio Doná e Ana Teixeira.

Com o tema central ‘As relações culturais entre italianos e baianos’, a IX Edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (Felisquié), que acontece entre 21 e 23 de outubro, será lançada hoje para todo estado com um evento na Academia de Letras da Bahia (ALB), em Salvador. A partir das 18h, a programação terá uma mesa literária mediada pelo jornalista e escritor Eliéser César, com participação dos escritores/pesquisadores Eduardo Sarno, Maribel Barreto, Simone Adivincula e Domingos Ailton.

A campanha Julho Amarelo no mês de combate às hepatites virais mobilizou ontem uma ação gratuita para testagem e vacinação em Alagoinhas, visando chamar a atenção da comunidade para as doenças, consideradas silenciosas por esconderem os sintomas por muito tempo. O trabalho foi realizado pela equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e do Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE).