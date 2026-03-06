Artista de 94 anos faz exposição de estreia

- Foto: Divulgação

Seria apenas a estreia de mais uma entre tantas artistas reveladas pela Bahia, a cada vernissage, exceto por um detalhe capaz de distinguir a façanha de Arlete Gomes: ela está no ano 95 de sua existência.

O tema escolhido para nomear esta primeira exposição artística da nonagenária não deixa dúvida de seu exemplo frutuoso: Nunca é Tarde para começar, com inauguração prevista para hoje, no terceiro piso do Shopping da Bahia, na alameda Luiz Gama.

As telas assinadas por dona Arlete propõem uma reflexão sobre o envelhecimento ativo e o poder transformador da arte como capaz de doar sentido para os últimos anos.

A intenção é revelar dedicação, vontade de realizar, reafirmando que aprender e se reinventar são possibilidades permanentes da vida, mesmo quando já se está caminhando para o primeiro centenário.

- Aos 92 anos, encontrei na pintura terapêutica numerada um novo propósito e agora, dois anos depois, vamos expor nossos trabalhos”, afirma Arlete.

Para a nova artista baiana, “além de uma atividade de estímulo cognitivo, a arte se tornou motivação para realizar algo diferente, trazendo grande alegria e bem-estar emocional”.

Pintura terapêutica - A pintura terapêutica numerada é uma técnica artística na qual cada cor e número têm um significado específico, favorecendo o afloramento de emoções e a sua reelaboração.

Arlete Gomes convida todas as gerações a vivenciarem uma experiência inspiradora, valorizando o tempo vivido como aliado da sensibilidade e da descoberta de novos caminhos.

ABRE ASPAS

“As doações que foram feitas, nós tivemos muitas doações e falam que foi a maior [a doação feita pelo cunhado do dono do Banco Master]. A maior não foi essa, foi uma de R$ 7 milhões ”

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre as doações feitas a Bolsonaro por Fabiano Zettel

Feira do Vinil no Lapa

Dezessete expositores participam hoje da Feira do Vinil, das 10h às 19h, na Praça de Eventos (piso L1) do Shopping Center Lapa.

Mais de mil discos estarão ao alcance de colecionadores e curiosos, reunindo gêneros como rock, samba, jazz, metal e pagode, em capas que ajudam a contar a história de uma era marcada por intensa criatividade musical.

A programação inclui ainda brechó com artigos variados e chope para acompanhar a garimpagem, reforçando o charme persistente do vinil, mídia que atravessa o tempo sem perder público nem aura entre fãs de diferentes gerações.

POUCAS & BOAS

Entre os produtores rurais e diversos segmentos ligados ao agronegócio na região do Cerrado baiano ainda repercute o encontro da Aliança do Agro no Oeste realizado em Luís Eduardo Magalhães. A primeira reunião do ano serviu para avançar na agenda da Aliança do Agro no Oeste, em busca de soluções para situações que ainda prejudicam o pleno desenvolvimento regional. Criado há um ano, o grupo é formado por representantes de 13 instituições visando ações em bloco.

Em Teixeira de Freitas a Feira da Agricultura Familiar movimenta hoje a travessa Quinze de Novembro, próximo da Rodoviária Velha, na região central da cidade. A partir às 7h a população vai encontrar uma diversidade de produtos cultivados e produzidos por moradores da região, como frutas, verduras, legumes, bolos, biscoitos e artesanato. Realizada pela gestão municipal, a iniciativa abre espaço para a economia criativa e evidencia a agricultura familiar, disponibilizando espaço para comercialização direta entre produtor e consumidor.